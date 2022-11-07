Кошмар на шиномонтажке: в Новосибирске пьяный прохожий изрезал человека ножом за отказ разменять деньги

Рецидивисту грозит реальный тюремный срок. Фото: Мария НОВИКОВА

Мужчина, который этим летом едва не зарезал сотрудника шиномонтажной мастерской, сегодня предстал перед судом в Новосибирске. Андрей Здота прячет лицо за капюшоном и отворачивается от журналистов. Его обвиняют в хулиганстве с угрозой применением насилия и попытке убийства. Он изрезал человека ножом за то, что тот не мог разменять ему деньги:

- В ходе следствия установлено, 30 июля 2022 года в утреннее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к работнику шиномонтажной станции по улице Танкистов Ленинского района города Новосибирска с просьбой разменять денежные купюры, на что получил отказ, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

Как следует из материалов дела, в восемь утра Андрей пришел за водкой в магазин, расположенный рядом с СТО. Но продать спиртное ему видимо отказались - отправили за разменом. Случайный прохожий и работник шиномонтажки не смогли помочь, за что и попали под горячую руку.

- Подсудимый из хулиганских побуждений без каких-либо поводов и мотивов для соответствующего своего поведения угрожал применением насилия в отношении прохожего - потерпевшего Шуваева. Далее он проследовал в помещение шиномонтажной мастерской, пытался лишить жизни сотрудника шиномонтажной мастерской. С этой целью он нанес не менее 12 ударов ножом по телу потерпевшего, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

Работник СТО оказал активное сопротивление и буквально вытолкал своего обидчика за дверь. Как он боролся за свою жизнь, попало на камеры наблюдения. Затем, истекая кровью, раненый обратился в приемный покой одиннадцатой больницы. Благо медучреждение находится буквально через дорогу от места происшествия. Человек выжил.

И вот начался суд над виновником этого кошмара.

- Почему так произошло? Почему с ножом вы набросились на потерпевших? – спрашиваем у подсудимого.

- Потому что эти ребята меня провоцировали на конфликт.

- А каким образом?

- Словесно. Оскорбляли, - коротко ответил Андрей Здота на вопросы журналиста КП-Новосибирск.

Под стражу Андрея Здоту взяли только через месяц после совершенного преступления – 31 августа. Сначала полицейское ведомство возбудило уголовное дело по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью». Фигуранта допросили и отпустили. Однако, после резонанса в СМИ и вмешательства Главы СКР, обвинение переквалифицировали на «Покушение на убийство» и «Хулиганство».

Так что теперь за попытку лишить человека жизни неоднократно судимому рецидивисту грозит реальный тюремный срок.

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