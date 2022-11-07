Актер Маковецкий прокомментировал драку в самолете с Людмилой Максаковой

Маковецкий заявляет, что извиняться ему перед Максаковой не за что. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная светская новость понедельника – 64-летнний актер Сергей Маковецкий подрался в самолете с 82-летней артисткой Людмилой Максаковой - появилась с легкой руки Станислава Садальского. Об этой истории он написал в своем телеграм-канале «Стас уполномочен заявить»:

- В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно.

А дальше Садальский заявил, что после такой выходки готовится приказ об увольнении Маковецкого, и обратился к самому актеру:

- Серёжа, не позорься, отстань от Людмилы.

Вот только Маковецкий заявляет, что извиняться ему перед Максаковой не за что. Да, они действительно вместе летели на гастроли в Новосибирск: в местном театре «Глобус» с 3 по 6 ноября артисты играли в спектакле «Война и мир». Но летели мирно, без войны:

- В полете ничего не было! - заверил КП-Новосибирск Сергей Маковецкий.

- То есть с Людмилой Васильевной вы не конфликтовали?

- Нет, конечно!

- А откуда тогда эта информация о потасовке взялась?

- Это не более, чем сплетня! - сказал в интервью КП-Новосибирск Сергей Маковецкий.

«Комсомолка» обратилась в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, чтобы понять, были ли какие-то инциденты во время полета.

- Не поступало никаких заявлений ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой, - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

А это значит, даже если какая-то потасовка и случилась, сор из театра никто выносить не будет. Кроме Садальского, который все-таки прошелся по народному артисту. То ли заслужено, то ли зря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В самолете, летевшем из Москвы в Новосибирск, артист Сергей Маковецкий подрался с Людмилой Максаковой

Конфликт, по предварительным данным, произошел на пьяную голову (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер