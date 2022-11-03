Более 4000 квартир в разных районах Новосибирска от 2,9 миллиона рублей

Интерьер подъездных холлов дома ALMOND по достоинству оценят даже самые взыскательные новоселы. Фото: ГК «Расцветай»

В линейке предложений жилье стандарт- и бизнес-класса площадью от 30 до 140 квадратных метров. У застройщика можно приобрести как компактные функциональные студии, так и просторные пятикомнатные квартиры. Каждый комплекс - более 20 планировочных решений. Есть квартиры с террасами, просторной кухней-гостиной, двумя санузлами, гардеробной и панорамными окнами.

У ГК «Расцветай» есть предложения в разных районах Новосибирска, на правом и левом берегах. Если вы хотите организовать жизнь семьи в одной локации и не тратить время на долгие переезды, а жить рядом с метро, престижными школами, знаковыми местами досуга и отдыха, то стоит обратить внимание на «Расцветай на Красном», «Сакура-парк» и Дом ALMOND - здесь вся развитая инфраструктура столицы Сибири в шаговой доступности. «Расцветай на Авиастроителей» по достоинству оценят как молодые люди, которые ведут активный образ жизни, так и семьи с детьми. Квартал расположен на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. Новосибирцы очень любят эту локацию за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие парков.

Рядом с «Сакура-парком» вся развитая инфраструктура столицы Сибири в шаговой доступности. Фото: ГК «Расцветай»

«Акация на Игарской» - выбор тех, кто хочет больше времени проводить с семьей. Делать покупки, гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы квартала, который построен по принципу «город в городе», где есть все для полноценной жизни и отдыха.

«Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» - проекты для тех, кому нравится динамично развивающаяся атмосфера левого берега. Рядом - остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты. В 15 минутах на автомобиле - выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска - Бугринский мост, а в 20 минутах езды - метро «Площадь Маркса».

«Расцветай на Зорге» подойдет тем, кому нравится динамично развивающаяся атмосфера левого берега. Фото: ГК «Расцветай»

Тем, кто предпочитает суете шумного мегаполиса размеренную жизнь рядом с лесом, ежевечерние прогулки по берегу Оби, подойдет квартал «Сосновый бор» в поселке Кудряшовский. На стройплощадке открыт современный офис продаж, который отражает концепцию проекта - экологичность и комфорт.

Квартал «Сосновый бор» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский. Фото: ГК «Расцветай»

Если решающий фактор при выборе квартиры - время и нужно въехать как можно скорее, в ГК «Расцветай» есть уже готовое жилье в «Доме на Шамшиных», а также в сданных новостройках «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Обской». Все объекты расположены рядом с метро. А приятным бонусом жизни в «Расцветай на Обской» станут ежедневные пробежки, пешие и велосипедные прогулки по Михайловской набережной.

«Расцветай на Обской». Визитная карточка объектов застройщика - хорошо благоустроенная придомовая территория. Фото: ГК «Расцветай»

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на индивидуальные консультации, экскурсии на объекты и вкусный кофе.

График работы офисов продаж 4 и 5 ноября с 10.00 до 17.00, 6 ноября - выходной.

Офис продаж ГК «Расцветай»: Красный проспект, 165

Тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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