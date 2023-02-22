«Говорил, что не важно, с кем тело получает наслаждение»: жительница Новосибирска обвинила коуча в изнасиловании

Коуч делал девушке энергетический массаж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска обвиняет коуча по духовным практикам в психологическом давлении и изнасиловании. Мужчина описывал ей теории о сверхчеловеке: мол, чтобы им стать, нужно быть полигамным. О том, что ее наставник проходил обучение в одной из деструктивных сект, девушка узнала уже после того, как стала его жертвой.

ЗАДУМЧИВЫЙ И В РВАНОЙ ОДЕЖДЕ

Наша собеседница - красивая женщина с приятным голосом, но немного растерянная. Катя до сих пор задается вопросом: «Ну как я на это повелась? Как?». Девушка рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как познакомилась с коучем, который довел ее до депрессии и измены мужу.

- Мне 27 лет, я домохозяйка, а мой супруг - предприниматель. Он состоит в бизнес-клубе, где проходят разные тренинги личностного роста. Муж говорил, что к ним приходил мужчина и рассказывал про какие-то тренинги, прокачку мужской энергетики, - поделилась с КП-Новосибирск Екатерина.

Через пару недель Катя познакомилась с этим преподавателем лично. Хотела прокачать себя в плане энергетики, так как в последнее время возникли проблемы со здоровьем по женской части, к тому же пара давно хотела детей, но никак не получалось. В голову закралась мысль: вдруг этот тренер поможет…

- Мы пришли в гости к нашим друзьям. На тот момент Рому*, московского коуча, знали все, кроме меня. Они к нему относились как к эксперту, чуть ли не про смысл жизни спрашивали. А он сидит задумчивый, в какой-то рваной одежде, не от мира сего, - вспоминает девушка.

Как говорит Катя, всеобщее внимание в тот вечер было приковано к Роме. Все, будто завороженные, слушали его рассказы, задавали ему вопросы.

- Я спросила, чем она занимается. Рома начал рассказывать про какие-то энергии. Ну а я рассказала ему о своих проблемах. Рома живо заинтересовался, говорил, что занимается тантрой, прокачкой сексуальной энергии. Раз речь зашла о сексе, я предложила, чтобы мы с мужем вдвоем начали заниматься у него, - рассказывает девушка. - На следующий день я написала Роме в мессенджере.

«НАМ ПОМОЖЕТ МАССАЖ НА ГОЛОЕ ТЕЛО»

Что же известно о самом тренере? В соцсетях Роман публикует фотографии статуэток Будды, доски для стояния на гвоздях. Мужчина пишет, что живет в Москве и обучает людей тантре, дыхательным техникам, медитациям. А для того чтобы прокачать не только дух, но и тело, он еще и тренер по боксу и кикбоксингу.

Еще он постит цитаты мудреца Ошо и рассказывает о своем курсе по астрологии. Еще один интересный факт. Мужчина пишет, что проходит обучение у Шри Шри Рави Шанкара. Тянем за ниточку и распутываем клубок. Рави Шанкар - основатель организации «Искусство жизни». Смотрим дальше: согласно итогам конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство», прошедшей в 2004 году в Новосибирске, она была внесена в список организаций деструктивной направленности. На территории нашего города она действует с 1990-х годов.

Коуч предлагал своей клиентке «исчезнуть как личности». Фото: предоставлено героиней публикации

Вернемся к Роману. Свои сеансы он проводил в квартире Кати и ее мужа, правда без него. Супруг посмотрел, чем занимается новомодный коуч, и решил, что это слишком женское дело. Мол, милая, ты послушай сама, а мне потом все перескажешь. Екатерина открылась наставнику и в первую же встречу рассказала ему обо всех своих проблемах.

- Мы были с ним дома вдвоем. После разговора пошли в зал, сделали пару дыхательных практик, несколько упражнений из йоги. Договорились, что будем заниматься три раза в неделю по часу. Стоило это около 3 тысяч за три занятия. Мы с мужем очень гостеприимные, и мне стало интересно узнать, как Рома мыслит. Мы с ним могли по два часа сидеть на кухне и разговаривать, - продолжает Катя. - Рома также дал мне прочитать книгу индийского философа Ошо.

Девушка задумывалась о разводе. Фото: предоставлено героиней публикации

Как говорит сибирячка, спустя пару недель занятий она поймала себя на странной мысли: она смотрит на мужа как на сожителя. Уже нет былой теплоты и нежности. Катя решила поделиться этим с коучем.

- Все наши разговоры сводились к тому, что все идет как надо. А если я не понимаю чего-то, значит, еще не доросла до этого, - говорит девушка. - Помню, на одной из встреч Рома спросил, как я отношусь к полигамии. Я сказала, что вообще никогда не думала об этом.

Екатерина утверждает, что в один момент фокус внимания с ее здоровья сместился на просветление. Роман все чаще стал говорить о сверхчеловеке, сверхэнергиях. Мол, для того чтобы стать сверхчеловеком, надо было перейти через границу монобрака.

- Рома начал рассказывать про энергетический массаж. Говорил, что это быстрее поможет прийти к нашим результатам. Спустя еще пару занятий начал снова говорить о массаже и о том, что его нужно делать на голое тело. Он тихо и уверенно втирался в мое доверие, - считает сибирячка. - Рома писал мне, какая я классная и как повезло моему мужу. А я радовалась этому как школьница, которой старшеклассник признался в чувствах.

«ВОКРУГ НИЧЕГО НЕТ. ЭТО ПРОЕКЦИЯ»

Катя помнит, что спустя две недели с начала занятий согласилась на энергетический массаж.

- К этому моменту в нашем общении уже были элементы флирта, мы постоянно переписывались. В какой-то момент я сама ему написала, что если бы была готова к полигамии, то никогда с ним не переспала бы. Объяснила тем, что он стал мне близок и я боялась к нему привязаться. В ответ Рома пообещал научить меня любить и не привязываться, - объясняет девушка. - Он мне рассказывал какие-то причти на эту тему, читал лекции.

Роман уверял, что думать о сексе не надо. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам девушки, Роман начал уверять ее, что она - часть Бога.

- Он начал мне рассказывать, что каждый из нас есть Бог, что реальности не существует, что мне все это кажется. Есть только Божественная часть меня и мое сознание. Все, что я вижу, - это проекция, и я, например, сижу в своей квартире, и вокруг нет ничего, даже его самого - Романа. Вся действительность вокруг вроде как в виртуальных очках. Я думала, что это дичь, но потом меня почему-то затянуло, - признается жительница Новосибирска.

Екатерина выпала из реальности через месяц общения с наставником.

- Я думала, что мое тело - скафандр. И какая разница, с кем оно получает удовольствие? В итоге мы переспали, - вздыхает Катя. - Запудрил мне мозги, чуть до развода не довел.

«Я ХОЧУ ВЗРОСЛЫХ ОТНОШЕНИЙ»

- Я захотела рассказать мужу, что теперь я полигамна, но Рома меня отговаривал. Когда я все же решилась, мой наставник меня бросил и уехал, - коротко упоминает о расставании с коучем девушка.

В этот момент муж Кати стал изучать, чем его благоверная занимается. Стал читать про Ошо, тантры и понял: супруга попала.

- Наши отношения с мужем сошли на нет. Мы перестали разговаривать, в итоге мы поговорили только после отъезда Ромы. Муж выслушал все, и мы пошли к психотерапевту. Мне пришлось проходить курс лечения, чтобы прийти в себя. А с Ромой мы больше не общались, - добавляет Екатерина. - Я считаю случившееся изнасилованием, ведь этот замаскированный под коуча обманщик воспользовался моим беспомощным состоянием и явно применял какие-то психологические практики.

В полицию девушка пока не обращалась. Она ищет других пострадавших, чтобы обратиться с коллективным заявлением.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск позвонила самому коучу Роману - он был краток:

- Нет, такого никогда не было. До свидания.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber