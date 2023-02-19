«Смеялась, как хорошо меня побила»: в Новосибирске соседка обвинила 80-летнюю пенсионерку в побоях

Пострадавшей пришлось обращаться в травмпункт и снимать побои. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница дома по Узорной, 3 обвинила в побоях свою 80-летнюю соседку. Со слов 50-летней Елены, пенсионерка материт и обзывает жильцов, бьет соседей, причем иногда в ход идут связка ключей или швабра. Елена уверяет, что пожилая женщина набросилась и на нее.

— Я выходила из подъезда с пакетом — собиралась вернуть в магазин детские вещи, которые не подошли по размеру. Приоткрыла дверь подъезда и услышала: «Осторожно». Выхожу, а там стоит та самая соседка. Она на меня прикрикнула и начала бить по левой стороне чем-то металлическим, похожим на скребок, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Женщина говорит, единственное, что она успела сделать, это прикрыть глаза – чтобы пенсионерка не ударила скребком по ним. Пакет, который у Елены был с собой, она выронила: вещи рассыпались, пришлось их собирать.

— Пока я вещи складывала в другой пакет, эта соседка надо мной издевалась. Она смеялась и радовалась, как хорошо меня побила. Я быстро вещи собрала и пошла. Уже потом, когда в автобус села, поняла, что голова сильно болит. Под шапку руку засунула и поняла, что там шишка, — поделилась сибирячка.

Елена обратилась в больницу, медики вызвали полицию. Женщину отправили на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои. Теперь она планирует написать заявление на пенсионерку.

По версии сибирячки, пенсионерка мстит ей и другим жильцам за то, что ее сместили с должности старшей по дому.

— Она сама себя назначила уборщицей и брала «зарплату» из сборов на капремонт. В месяц у нее получалось около 10 тысяч рублей за влажную уборку нескольких этажей. Мы на это пожаловались в управляющую компанию: старшим по дому мы назначили другого человека, — говорит Елена. — Так она теперь постоянно гадости про меня пишет: сообщения оскорбительные, письма, развешивает записки обо мне, якобы я деньги взяла и не возвращаю.

По словам сибирячки, один раз вызывали наряд полиции, когда жильцам надоели постоянные звонки от пенсионерки и гадости в трубку. После этого пенсионерка звонить перестала, но вот оскорблять вживую и избивать ключами — нет. Елена надеется, что после истории с побоями вмешается полиция и стычки с пенсионеркой прекратятся.

Юристы же советуют Елене добиваться наказания до пенсионерки:

— По какой именно статье будут расценены действия пенсионерки, зависит от тяжести вреда здоровью. Если травмы нетяжелые, то это может быть административный штраф от 5 тысяч рублей. Максимальное наказание уже зависит от тяжести вреда здоровью, — рассказала КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

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