Создает приемные семьи и подсматривает в скворечники: как орнитолог спасает редких птиц

Елена работает орнитологом больше 10 лет. Фото: предоставлено Еленой Шнайдер/ телеграм-канал «Экспедиционные картинки»

19 февраля в России отмечают День орнитолога. КП-Новосибирск встретилась с профессионалом в этой области — Еленой Шнайдер. Она рассказала, как помогает «усыновлять» птенцов.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

Елена обожает животных со школьной парты. Любовь к ним родилась благодаря рассказам писателя-натуралиста Джеральда Даррелла. Англичанин ездил по миру и собирал животных для зоопарков, а позже организовал свой собственный зоопарк и Фонд охраны дикой природы для сохранения редких видов. Многие исчезающие в природе виды в его зоопарке начали приносить потомство.

— Я хотела, как и он, ездить по миру и помогать редким животным, — рассказала КП-Новосибирск Елена Шнайдер, орнитолог, эксперт Сибирского экологического центра, член Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

Позже, учась в университете, Елена начала обращать особое внимание на птиц.

Тот самый зимородок на пруду ботсада. Фото: предоставлено Еленой Шнайдер

— Я шла по ботсаду в Академгородке и увидела зимородка. У меня все внутри перевернулось, потому что я считала, что зимородок - это редкая птица, живущая на юге. И вдруг я увидела его здесь, в Сибири, — вспоминает Елена Шнайдер. — Я поняла, что птиц вокруг нас невероятно много, и надо лишь научиться их видеть. Птицы оказались суперинтересным объектом.

После школы Елена окончила НГУ по специальности «физиолог», защитила диссертацию и оставила академическую науку — занялась полевой орнитологией.

ДРАКА ЗА ЖИЛПЛОЩАДЬ

Что самое интересное в работе орнитологов сегодня? На некоторых территориях у пернатых нет возможности свить гнезда, поэтому для них создают искусственные дупла и платформы. В орнитологии эти жилища называются нестбоксы или дуплянки - они больше похожи на домике в дупле. Новосибирские орнитологи делают деревянные домики-скворечники, внутри размещают камеру, чтобы наблюдать, кто заселится. Вот такое реалити-шоу.

Птенцы в дуплоне. Фото: телеграм-канал «Экспедиционные картинки»

— Это очень познавательно. Многих мы знаем «в лицо», потому что они селятся в дуплонах не первый год, — объясняет Елена. — В ботсаду висят дуплянки для сов: длиннохвостой неясыти, мохноногих сычей. Также в нашей «жилищной программе» есть синичники, мухоловочники, горихвосточники и скворечники.

Домики для птиц есть не только в городе, но и в области. Например, в полях недалеко от города Искитима разместили несколько домиков для пустельг, но туда смогли пробраться незваные гости.

— В домике для пустельг поселились длиннохвостые неясыти. Надо понимать, что последние размером с кошку, а пустельга размером с сороку. Неясытям очень уж захотелось жить в этом классном месте — домик висел в поле, где много мышей, — описывает Елена. — Им приходилось загибаться в подкову, чтобы сидеть на кладке. Им было страшно неудобно, но они там жили.

Длиннохвостая неясыть в дуплянке для пустельги под Искитимом. Фото: предоставлено Еленой Шнайдер

Бывают случаи, когда птицы делят жилплощадь. По словам орнитолога, конфликтуют в основном стрижи и скворцы.

— Скворцы прилетают раньше и занимают домик. Делают кладку и начинают насиживать. Стриж может с разгона влететь в домик, увидеть, что там занято, и вылететь обратно, но может сделать несколько заходов. В конце концов скворцы могут бросить кладку и улететь, — продолжает орнитолог.

Остальные птицы сами прекрасно отстаивают свои дома. Например, неясыти при виде чужака грозно щелкают клювом и бесстрашно атакуют человека.

ДЕЛА ЛЮБОВНЫЕ

А какая птица считается самой преданной? К этой категории можно легко отнести аистов и орлов. Но привязаны они не друг к другу, а к своему гнезду.

— Если и самка, и самец знают, на какой территории они хозяева, то, улетев на зимовку, они оба к весне вернутся в это же самое место и встретятся снова. Зимовать они будут по отдельности и даже если встретят друг друга вне своей гнездовой территории, то вряд ли проявят чувства, — уточняет Елена.

Аисты привязаны к гнезду, а не к партнеру. Фото: телеграм-канал «Экспедиционные картинки»

Однако из любых правил есть исключения. Если, к примеру, аист прилетел раньше, а его благоверной еще нет, но тут крылом махнет другая — пойдет ли он на «измену»?

— Он будет не против, но, когда прилетит его самка, она выгонит «любовницу». А если со старой самкой случилась беда, то самец будет рад новой и будет размножаться с ней, — уверена орнитолог.

— Как же лебедь? Его все считают символом любви. Или это тоже сказка?

— Лебедь не умрет после смерти партнера и не останется холостым надолго. У водоплавающих пары формируются еще во время зимовки. В феврале-марте самцы выбирают себе даму сердца, и дальше эта пара уже не расстанется и вместе пойдет на весеннюю миграцию. Но если одна птица из пары погибнет, например, ее на пролете убьет охотник, то в этом сезоне выживший лебедь себе новую пару уже не найдет и гнездится не будет. Ну и, как правило, он раньше улетит с гнездового участка, где остался один, в те места, где можно найти холостяцкое скопление сородичей.

МАМА, ПАПА, Я — ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Еще один уникальный проект Елены в орнитологии - организация приемных семей для птенцов. Эксперт подсаживает потерявших родителей птенцов хищных птиц в гнезда к диким птицам - этим методом спасает популяцию вымирающих соколов-балобанов вместе с WWF и фондом «Мир вокруг тебя».

— Птенцов нам привозят из московского питомника. Мы находим оставшиеся в природе пары балобанов и даем им лишних детей, а также помогаем с едой, с жильем. Проводим мощную программу по увеличению успеха размножения у этих редких птиц, — отмечает Елена. — Работа проводится на территории всей Южной Сибири. Птиц осталось очень мало, их приходится хорошенько поискать.

Птицы с удовольствием участвуют в этой социальной программе. Берут приемышей под свое крыло и воспитывают как родных. Пока такой деятельностью в России занимаются только новосибирские орнитологи.

— Мы этим занимаемся с 2017 года. В первый раз подсадили 10 птенцов по разным семьям и с тех пор каждый год подсаживаем еще по 10 - 20 птенцов. Соколы — невероятно заботливые родители. Мы знаем, что с помощью этого метода в Америке в прошлом веке восстановили популяцию соколов-сапсанов, — говорит Елена.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ ПТИЦУ С ДЛИННЫМИ РЕСНИЦАМИ»

У нашей собеседницы есть хобби в рамках своей же профессии — бердвотчинг, или, проще говоря, наблюдение за птицами. Приезжая в любое место, орнитолог стремится увидеть обитающих там птиц, надеется познакомиться с новыми для себя видами пернатых.

— Я всегда путешествую с мыслью, что хочу увидеть птиц, которых еще не видела раньше. Например, в Питере я не упустила возможность и сходила посмотреть на хохлатую синицу, которую еще называют гренадеркой. Для местных жителей она частый гость на кормушках, а вот в Сибири их нет, — добавляет Елена.

Синица-гренадерка. Фото: предоставлено Еленой Шнайдер

Планы на исследование территорий у орнитолога огромные. Она очень хочет познакомиться с пернатыми Дальнего Востока и Африки.

— Больше всего в Африке я хочу увидеть птицу-секретаря и вживую посмотреть в ее прекрасные глаза с длинными ресницами. Это самые красивые глаза! — делится планами орнитолог.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вы нашли птенца?

1. Его нужно согреть. Для начала свернуть ему гнездышко из тряпочки и положить бутылку с горячей водой, чтобы птенцу было тепло. Температура воды должна быть около 40 градусов - мы такую ощущаем как приятно горячую. Конечно, лучше настроить обогрев через лампы, организовать инкубатор, но сейчас речь идет об экстренной помощи из подручных материалов.

2. Нельзя кормить птенца хлебом, размоченным в молоке! Никогда и никакую птицу! В желудке птицы молоко сворачивается и вместе с хлебом образует непроходимую пробку. Правильно будет покормить птенца насекомыми. Можно взять тряпку, помахать в траве и наловить мошек да паучков. Для подкормки хорошо подойдут маленькие мягкие насекомые, а если поймаете кузнечика, то нужно его измельчить и удалить твердые части, чтобы птенчик не подавился.

3. Не подбирайте птенцов, которым не нужна помощь. Птенец, который выпал из гнезда, — лысенький либо в пуху. Его лучше вернуть в гнездо, а если не получается, то взять на выкорм. А если птенец бодро бегает, у него уже растут перья, пух остался только на голове и, может быть, еще чуть-чуть на крылышках, то это подросток и он в помощи не нуждается.

Слеток ушастой совы - такого спасать не надо! Фото: предоставлено Еленой Шнайдер

Но не перепутайте с вышедшими из гнезда совятами! Они все еще в пуху и выглядят беспомощными, если падают с ветки. Но их точно не надо забирать из леса, где о них заботятся родители! Совенка в парке надо только убрать с тропинки и посадить на пенек или слом дерева, где его не потревожат собаки и не заметят другие люди.

Сомневаетесь, что птенец - слеток, потому что он не убегает от вас, а затаился и надеется, что хорошо замаскировался? Попробуйте его нежно подтолкнуть с того места, где он затаился, и если птенец вскочит на ножки и начнет улепетывать, то уже не догоняйте — это слеток. А слеток-совенок, хоть убегать и не станет, но начнет злобно щелкать на вас клювом и распушать перья, стараясь казаться крупнее. Такого тоже лучше оставить в покое, пересадив в безопасное место неподалеку.

Также всегда можно прислать фото птички на WhatsApp Новосибирского центра реабилитации диких животных 8-913-375-21-11, где волонтеры (и я в том числе) посмотрят и ответят вам, слеток это или нет.

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