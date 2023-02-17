В Новосибирске задержали лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева после сорванного концерта

Концерт группы в Новосибирске не состоялся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске задержали лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Инцидент произошел 14 февраля, но о нем стало известно только сегодня. Как сообщается на официальной странице группы, полиция заинтересовался артистом, когда концерт музыканта сорвался из-за задымления в соседнем здании. Сам Кортнев даже не успел выйти на сцену.

- В клубе сначала отключилось электричество, а потом на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Возобновить концерт не удалось, - сообщается в посте «Несчастного случая».

Когда стало понятно, что выйти на сцену группа не может, Кортнев обратился к зрителям.

- Он обещал, что концерт начнётся после запуска генератора, но ничего не произошло. И нам вернули деньги за билеты, - рассказала подписчица группы «Ненаучный городок».

После ЧП Алексею Кортневу и гитаристу группы Дмитрию Чувелеву пришлось объясняться с правоохранителями.

- Они были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий, - пояснила группа на официальной странице. Но никако протокола на артистов не составляли.

КП-Новосибирск дозвонились до концертного директора группы Андрея Воронцова. Он кратко прокомментировал ситуацию.

- Что было в Новосибирске, точно сказать не могу. Вроде как произошел пожар в соседнем здании, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Воронцов.

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