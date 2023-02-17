Новосибирская аптечная сеть продолжит развитие собственного производства

Директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В Доме культуры имени Октябрьской Революции прошла выставка министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В ней приняли участие ведущие предприятия промышленности и торговли, представители регионального бизнес-сообщества, оказавшие в 2022 году значительный вклад в стабилизацию экономики региона в период проведения специальной военной операции, обеспечение нужд мобилизации, а также в сбор и отправку гуманитарной помощи населению Луганской и Донецкой народных республик.

Свои разработки представило муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», которое входит в систему подведомственных учреждений департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин продемонстрировал работу интерактивного стенда Новосибирской аптечной сети. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В частности, Новосибирская аптечная сеть увеличила рост выпуска собственных препаратов, что позволило предприятию успешно решать задачи по обеспечению необходимыми медицинскими средствами как мобилизованных жителей Новосибирской области и других регионов, так и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Во взаимодействии с региональным минпромторгом МП «НАС» формирует аптечки для военнослужащих. Кроме того, на базе аптечной сети с декабря прошлого года идет сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Всего Новосибирская аптечная сеть отправила в республики 7,5 тонны наиболее востребованных медицинских товаров и лекарств.

Во взаимодействии с региональным Минпромторгом МП «НАС» формирует аптечки для военнослужащих. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Как рассказал директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин, в 2022 году аптечная сеть сумела справиться со всеми поставленными задачами.

- Развитие и наращивание собственного производства было одной из наших основных задач на 2022 год. Благодаря этому мы сумели обеспечить дезинфицирующими средствами, произведенными нашей аптечной сетью, около 10 000 мобилизованных граждан из нашего региона, а также еще 10 000 человек как из Новосибирской области, так и из других субъектов страны. Рост производства составил 33%. В текущем году мы продолжим работу в этом направлении. Для привлечения молодых специалистов на производство тесно сотрудничаем с образовательными учреждениями Новосибирска - медицинским университетом и медколледжем. Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества с минпромторгом Новосибирской области, которое поддерживает развитие промышленности в регионе. Есть у нас и новое направление развития - дистанционная продажа лекарств и медпрепаратов. Уже в этом году несколько наших терминалов появятся в разных районах города. С их помощью новосибирцы смогут выбрать, оплатить и заказать доставку товаров медицинского назначения нашего производства. Мы сегодня изготавливаем более 480 наименований лекарств, - уточнил Дмитрий Гришунин.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»