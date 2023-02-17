Каким будет новый кампус Новосибирского государственного университета

В рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ» на территории студенческого городка появятся восемь новых зданий: научный парк, учебные корпуса и общежития НГУ, учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ. Фото: Пресс-служба НГУ

В 2021 году Новосибирская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Кампусы мирового уровня», благодаря чему для Новосибирского государственного университета начали строиться новые корпуса. Уже сегодня из-за высоких железных заборов виднеются бетонные коробки новых зданий, слышна работа спецтехники, мелькают защитные жилеты и каски. Что же там - за стеной? Что случится, когда исчезнут краны и ограждения? Кто и почему ждет открытия корпусов? На эти вопросы ответили ученица физико-математической школы, студентка-математик, заведующий молодежной лабораторией и представитель нефтегазовой компании, а также заместитель губернатора Новосибирской области.

Во время экскурсии на стройплощадку кампуса мирового уровня НГУ Соня заложила кирпич в одну из стен будущего учебного корпуса ФМШ. Фото: Пресс-служба НГУ

ШКОЛЬНИКАМ - ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ, СТУДЕНТАМ - МЕСТА ДЛЯ УЧЕБЫ, БЫТА И ЗАНЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Соня Крутько учится в 11-м классе физико-математической школы при НГУ. Из окна общежития девушка видит развернувшуюся стройку. Хотя пока перед глазами только голые стены и тепло одетые рабочие, школьница знает, что скоро коробки превратятся в новый учебный корпус и досуговый центр для ее школы. Кстати, она и сама приложила руку к строительству, когда во время экскурсии для учеников ФМШ заложила в основание одного из зданий кирпич, сделала «вклад в науку».

- Когда я увидела план, который нам показали на лекции перед походом на стройку, мне все очень понравилось, потому что это совершенно новый масштаб. Все ждут этих новых корпусов. Меня очень заинтересовал актовый зал, потому что я занимаю должность кулькуля (руководитель культурных мероприятий. - Ред.) и сразу думаю о мероприятиях. В учебном корпусе тоже будет много всего, от удобства до полезности - все очень продумано и классно, - рассказала Соня.

Через дорогу от корпусов для школьников тоже появится здание, но уже университетское. Внутри разместятся поточные аудитории, библиотека и студенческий проектный центр. О значимости последнего рассуждает студентка-третьекурсница Даша Шестакова, основу учебных дней которой составляют проекты, стартапы и немного - наука.

- В НГУ занимаются не только исследовательской деятельностью, но и предпринимательской. Например, я учусь на программе Инженерной школы, в рамках которой все студенты в течение четырех курсов работают над проектами. Кто-то прорабатывает свою идею, выигрывает гранты и задумывается о создании стартапа, кто-то находит заказчиков с реальной проблемой и решает ее. Для этой деятельности необходимы различные пространства: переговорные для деловых встреч, коворкинги для командной работы и тихие места - для индивидуальной. Сейчас на кампусе мало таких мест. Благодаря новым корпусам вести проектную деятельность будет проще и приятнее! - радуется девушка.

В студенческом проектном центре будет все необходимое для комфортной учебы, работы над проектами и живого общения со сверстниками. Фото: Пресс-служба НГУ

УЧЕНЫМ - ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТКРЫТИЙ, БИЗНЕСУ - ТОЧКИ КОНТАКТА С МОЛОДЫМИ ТАЛАНТАМИ

Дмитрий Тайлаков совмещает роль заведующего молодежной лабораторией в университете и позицию исполнительного директора одной из ведущих новосибирских компаний, занимающихся программным обеспечением для нефтегазового сектора. Как специалист, включенный и в образование, и в науку, и в бизнес, Дмитрий остро чувствует влияние недостатка помещений на эффект от работы большого коллектива.

- Есть факторы, которые требуют естественного увеличения площадей лаборатории, причем желательно современных. Это и нехватка мест для сотрудников, коих в лаборатории сейчас 16, и проблема размещения важного для исследований и выполнения заказов оборудования, и планы по расширению сотрудничества с партнерами, и потребность в обучении студентов для нашей компании и других. Для того чтобы были вычислительные мощности и достойные условия, нужно расширяться. Поэтому очень ждем переезда в новый научно-исследовательский корпус, - объяснил Дмитрий.

В научно-исследовательском центре предусмотрены специальные лаборатории, а также помещения для высокоточного оборудования. Фото: Пресс-служба НГУ

РЕГИОНУ - ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ

Зачем Новосибирской области кампус мирового уровня в НГУ, редакции «КП» рассказала заместитель губернатора Ирина Мануйлова:

- Реализуя такие масштабные проекты, как строительство кампуса университета и мегасайенс-установки СКИФ, мы создаем инфраструктуру, необходимую для ведения междисциплинарных исследований на переднем крае науки. Новые возможности кампуса станут также катализатором новых интересных проектов, разработок, создаваемых при участии серьезного бизнеса для решения прорывных технологических задач, а также для подготовки руководителей компаний инновационного сектора. Самые современные пространства для ведения исследований и студенческого быта позволят обеспечить новое качество жизни и работы, что, безусловно, повысит привлекательность Академгородка для аспирантов и молодых ученых, а значит, даст новый импульс развитию Новосибирского научного центра и региона в целом.