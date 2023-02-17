Зря сняли маски? Новосибирский вирусолог объяснил, опасен ли новый мутировавший «стелс-омикрон»

Новая волна заболеваний коронавирусом пришла в Россию спустя 5 месяцев после предыдущей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области растет число заболевших коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, количество заразившихся на прошлой неделе, с 6 по 12 февраля, выросло на 30% по сравнению с предыдущей - 78,8 тысячи случаев против 55,1 тысячи.

В 90% случаев возбудителем становится знакомый с прошлого года подвариант BA.2 - «стелс-омикрон», который мутировал и снова вернулся. Будет ли он опасен и к чему приведет рост заболеваемости? Об этом рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

НЕ СЕЗОННОСТЬ, А ЦИКЛИЧНОСТЬ

Первым на ум приходит предположение, что скоро весна, иммунитет ослаблен. Вот и бьет знакомая зараза с новой силой. Однако вирусолог отметает эту версию.

- Я вижу в этом, скорее, цикличность, не привязанную к временам года. Если посмотрите на графики, как болеют в разных странах, то увидите, что в Западной Европе этот механизм работает как часы: там было уже семь волн с четкой периодичностью 4,5 - 5 месяцев. Для Китая это не работает, потому что там искусственно занижали заболеваемость среди населения. В России периодичность немного отличается, но она тоже есть, от 4 до 7 месяцев. С прошлой волны прошло как раз 5 месяцев, - объяснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, варианты «омикрона» настолько близки между собой, что ни одному из них никак не удается победить все остальные. Поэтому у нового варианта, «стелс-омикрона», нет больших отличий ни в патогенности, ни в способности заражать.

- Вот они и «гуляют»: то очередной вариант к нам придет, то гибрид двух разных. Вирус захватил огромное количество населения, изменяется довольно быстро. Какой-то из вариантов получает небольшое преимущество, но не такое, чтобы вытеснить другие. Это не приводит ни к чему, кроме стабильной волнообразности заболевания. Насколько высоко поднимется нынешняя волна, предполагать сложно. Только время покажет, - говорит Чепурнов.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

Мутант, хоть и новый, принципиально новых сюрпризов не принесет. Симптомы у него те же, что и у прочих версий «омикрона»: практически нет потери обоняния и вкусовых ощущений, чаще встречается температура, боль в горле, разбитость, повышение температуры. Отчасти подъем заболеваемости связан с тем, что мы перестали соблюдать правила, которые два года назад были обязательными: не носим маски, не пользуемся антисептиками и не записываемся на прививку. В группе риска по-прежнему остаются люди от 65 лет и старше с хроническими заболеваниями. Но большинство все же переносят болезнь легко.

- Пока не появится гибрид с чем-нибудь неприятным из того же семейства коронавирусов, думаю, мы постепенно привыкнем к тому, что будут приходить новые варианты и новые волны. У нас много переболевших и уже вакцинированных, так что я на их месте раз в год прививался бы «Спутником-Лайт», чтобы поствакцинальный иммунитет не снижался, - резюмирует вирусолог.

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