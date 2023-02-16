Разве это бабушка? 64-летняя модель рушит все стереотипы о пенсионерах

Елена не выглядит на 64 года. Фото: предоставлено Еленой Поповой

Что вы представляете, когда произносите слово «пенсионер»? Бабушку, пахнущую пирожками, в руках - спицы и клубок ниток? Наша героиня Елена Попова разрушает эти стереотипы. Ей 64 года, она больше 20 лет преподает восточные танцы, активно путешествует и не так давно приняла участие в двух конкурсах красоты. О прекрасной бабушке читайте в материале КП-Новосибирск.

«Я ХОТЕЛА ХОДИТЬ НА КАБЛУКАХ»

Елена всю жизнь занимается разными танцами, а последние 20 лет преподает восточные. Благодаря этому держит себя в отличной форме, вот и решила 2 года назад осуществить мечту и попробовать себя в модельном бизнесе.

- Я окончила курсы фотографов, когда мне было 55 лет. Потом решила, что надо посмотреть, как модельный бизнес устроен изнутри. Изучила фотопозирование и моделинг, - рассказала КП-Новосибирск Елена Попова.

Одно из хобби Елены - фотография. Фото: предоставлено Еленой Поповой

В 62 года женщина решила прокачать себя еще больше и пошла учиться в модельную школу. Одним из пунктов мотивации стали каблуки.

- В Сибири зима длинная, а летом я много путешествую, и не всегда получается надеть туфли, а моделинг - прекрасная возможность почувствовать себя женщиной, - объясняет сибирячка. - Мне было трудно держать осанку. Всегда думала, что она у меня хорошая, но нет, на каблуках все гораздо сложнее.

По словам Елены, в Новосибирске моделям раскрутиться трудно. В Москве или Петербурге шансов было бы больше, так как сама бизнес-среда более обширная. Тем не менее Елене удалось поучаствовать в нескольких показах в Новосибирске. Ходила по подиуму в дизайнерской одежде. Цель достигнута.

«Я ЧТО, С РОВЕСНИЦАМИ ДОЧКИ СОРЕВНУЮСЬ?»

Первый конкурс красоты Елены - городской «Краса Новосибирска - 2022». На участие ее вдохновила преподавательница модельной школы. Елена выступала в категории «Гранд» (женщины от 40 лет).

- Я сначала была в шоке. В голове вертелась мысль: «Я что, с ровесницами своей дочки буду соревноваться?» Разница в возрасте огромная. Просто невероятно! Я боялась только возраста и больше ничего, - признается Елена. - Последнюю ночь перед конкурсом не могла уснуть. Успокаивала себя мыслью, что сделала для подготовки все, что смогла.

Творческий номер - восточный танец. Фото: предоставлено Еленой Поповой

Елена уверяет, что не готовилась к конкурсу долго. Платье для выхода взяла у дочери, творческий номер - восточный танец. Несмотря на все волнения, Елена заняла первое место, получив корону и титул «Леди артистизм».

ОБРАЗЫ СОСТАВЛЯЛА ВНУЧКА

Однако одного конкурса Елене не хватило, и она поехала в Сочи, чтобы выступить на международном уровне. Вдохновившись предыдущим опытом, женщина решила попробовать свои силы.

- Мне очень помогла семья и с финансами, и с подготовкой. Старшая внучка составила мне образы на каждый день, прописала их. Собирали меня как на свадьбу. Вся семья хотела, чтобы я каждый день выглядела как королева, - описывает подготовку женщина.

В Сочи пенсионерка получила титул «Вторая Вице-Гранд-Леди - 2022». Фото: предоставлено Еленой Поповой

По словам Елены, каждый день был переполнен эмоциями. Она впервые прокатилась на мотоцикле, побывала в экстремальном парке Сочи, ходила в спа. Да и сам конкурс стал ярким воспоминанием.

- Выходить на сцену мне было намного легче. Атмосфера была такая уютная, доброжелательная. Я не волновалась и выступала уверенно. В итоге получила титул «Вторая Вице-Гранд-Леди - 2022» первого международного конкурса красоты в Сочи, - говорит Елена.

СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Эти строки точно про нашу Елену, ведь она и комсомол захватила, да и по остальным параметрам подходит идеально. В свободное время ходит на лыжах, регулярно занимается в тренажерном зале, гуляет по зимнему лесу.

Женщина любит путешествовать. Фото: предоставлено Еленой Поповой

- В природе я нахожу энергию. Утром обязательно делаю зарядку. Как все наши бабушки, сижу со своей внучкой. Муж очень любит мои блины и пирожки, - перечисляет пенсионерка. - А еще я фотографирую пейзажи.

Елена не скрывает, что ходит к косметологу. Она уверена, если делать все в меру, ничего страшного не случится.

- Нужна золотая середина. Не стоит этим увлекаться, но желательно делать все вовремя. Каждый выбирает сам, как красиво стареть, - рассуждает Елена.

Елена хочет вдохновить своим примером других женщин. Фото: предоставлено Еленой Поповой

Что касается семьи, то и здесь все хорошо. 23 февраля у Елены с мужем годовщина - 45 лет.

Елена хочет, чтобы ее пример вдохновил других женщин, чтобы после выхода на пенсию они не боялись, что скажут люди, а продолжали жить яркой жизнью и осуществляли свои мечты.

- Благодаря конкурсам красоты я вышла из зоны комфорта, посмотрела на себя со стороны. Это очень яркая страница моей жизни. Теперь у меня будут и эти воспоминания. Своим примером хочу показать женщинам, что не нужно себя жалеть - нужно любить себя, чтобы на глазах всегда были только слезы радости, - добавляет Елена.

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