«Зай, я люблю тебя!»: в Новосибирске мать в суде призналась в чувствах к возможному убийце ее сына

Мать погибшего ребенка на суде поддержала отчима.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирском областном суде начали рассматривать дело отчима, который обвиняется в убийстве своего пасынка. Год назад он жестоко расправился с 10-летним ребенком, а до этого полгода истязал его.
- Через два дня после свадьбы с матерью мальчика - с 9 августа 2021 года - Колесников систематически наносил множественные удары по телу и голове ребенка, - пояснила журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Татьяна Садовникова. - По версии следствия, год назад в порыве ярости Иван Колесников задушил 10-летнего мальчика
Поднимал Иван руку и на свою жену, которая пыталась заступаться за сына. Во время очередной семейной стычки Анастасия едва не лишилась глаза, и теперь тоже считается потерпевшей по эпизоду об умышленном причинении вреда ее здоровью.
Однако осле того, как Колесникова заключили в СИЗО, его супруга подробно описала следователям каждый эпизод, когда они с сыном подвергались нападениям домашнего тирана. Однако через пару месяцев - передумала. Мол, мальчика все равно уже не вернуть... Женщина даже взяла фамилию мужа, переоформила все документы, и заявила правоохранителям, что оговорила его…
Пока представитель прокуратуры озвучила обвинительное заключение, подсудимый усмехался, переговаривался с адвокатом и показывал жене ее фотографию, спрятанную в молитвослове.
- Слышали в чем вас обвиняют? – обратилась судья к Колесникову, когда гососбвинитель закончила.
- Сказка…
- Вам понятно, в чем вас обвиняют?
- Я понял, что меня обвиняют в том, что я не делал.
Вину фигурант не признает по всем эпизодам.
- А кто тогда убил мальчика? – поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у обвиняемого, пока конвой уводил его из зала по коридору.
- Ищите тех, кто его убивал.
Увидев, что до конвойки его провожают не только журналисты, но и супруга, Колесников сказал жене:
- Зайка, я тебя очень люблю.
- Я тебя тоже люблю, зай, - ответила Анастасия.
На следующем заседании стороны допросят бабушку убитого. И вряд ли она будет поддерживать зятя.
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