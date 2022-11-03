«Сын привык видеть меня такой»: маму мальчика, сбитого депутатом в Татарске, осудили в соцсетях за макияж

Светлана была с ярким макияжем, когда следователи навестили их с сыном в больнице. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Неожиданный поворот получила история с 6-летним мальчиком, которого сбил депутат в райцентре Татарск Новосибирской области. Напомним, ребенок вышел во двор, чтобы найти убежавшую кошку, когда на него налетела Toyota RAV 4. За рулем оказался местный депутат Сергей Мамонтов. Он вышел из машины, посмотрел на ребенка, а потом сел обратно в авто и уехал.

Мальчик выжил. Дело получилось резонансным в том числе благодаря записи с камер наблюдения. Но мама ребенка внезапно столкнулась с хейтом после фото, опубликованного СК. На нем она навещает сына в реанимации.

Комментаторы тут же прошлись по красной помаде женщины и ее улыбке на лице, забыв про состояние мальчика. Женщина через КП-Новосибирск ответила всем критикам.

- Я – косметолог, красота – моя профессия. Сын привык видеть меня такой — ухоженной. У меня были три бессонные ночи перед перелетом из Татарска в Новосибирск, в облбольницу. Выглядела я ужасно. Но накрасилась, сделала ярче губы, чтобы ребенок видел, что мама в порядке, чтобы меньше переживал, — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Еще читала возмущение моими словами. Я сказала, что нет у меня ненависти к человеку (депутату — Ред.), не держу на него зла, просто нет никаких эмоций к нему. Я просто равнодушна. Ну это вот так, он для меня не существует. Я знаю, что он уже наказан, это не закончится быстро и просто для него. Всю энергию мне нужно было сохранить для сына. Я обещала ребенку не плакать и держалась, хотя, поверьте, я все эти дни рыдала внутри! Да, с сыном я шутила, вела себя как будто ничего не было. Я не хочу его возвращать к той ситуации, не хочу, чтобы он это вспоминал и на этом акцентировать его внимание. Проклинать его обидчика при ребенке тоже не буду. Я не хочу вырастить из мальчика изверга, который будет равнодушен к чужим переживаниям, внушая, что все вокруг твари. А вот вы, милые, кто посмел в трудную для меня минуту обсуждать мою внешность и что я говорю, чем отличаетесь от того депутата? Также проехались по слабому…

Светлана сейчас ни на шаг не отходит от сына. И радуется прогнозу докторов: мальчика из реанимации перевели в обычную палату.

- Не знаю, навереное, ангел моего сына уберег, а также то, что у него была шапка на голове. Обследовали всего, никаких разрывов внутренних органов или гематомы мозга не обнаружили. Хотя у него болел живот и врачи опасались, что там серьезная травма. То есть по сути у сына сотрясение мозга и разбита голова, - рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Про наказание депутата я сейчас даже не думаю. Главное, здоровье сына.

Напомним, Сергей Мамонтов сейчас находится в ИВС. Против него также возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Также, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии». Но это если травмы ребека признаются тяжкими.

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