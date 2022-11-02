Билет судьбы: новосибирская путешественница сдала авиабилет до дома и благодаря этому нашла мужа

Александр и Светлана поженились через 2,5 месяца после знакомства. Фото: предоставлено Светланой Клинковой.

Что может объединить двух людей? Работа, общие интересы, друзья. Новосибирскую пару Светлану и Александра Клинковых свел авиабилет. Точнее, билет, по которому никто никуда не улетел. Женщина планировала вернуться в Челябинск, но в последний момент передумала, отменила бронь и уехала в алтайскую деревню на поиски себя. Поиски окончились свадьбой.

СДАЛА БИЛЕТ И УЕХАЛА В СЕЛО

Светлане 36 лет. Сейчас она счастливая жена и мама, занимается редким направлением в йоге - обучает тренеров гвоздестоянию. Ее муж - 38-летний Александр - консультант по бизнесу. Но еще в прошлом году это были два одиноких человека, которые вряд ли встретились бы когда-нибудь в обычной жизни.

- Я родом из Челябинска. Работала в сфере маркетинга, организовывала свадьбы, ездила в Москву и работала там, но личную жизнь выстроить так и не могла. Отношения были, но крепкого мужского плеча рядом не ощущалось, - рассказала КП-Новосибирск Света. - Меня давно волновал вопрос: мне уже за 30, но почему я не замужем? Начала заниматься духовными практиками, нацеленными на раскрытие женственности, познания себя.

В 2020 году Светлана поехала на очередную практику на Байкал. Обратные билеты были куплены до Челябинска с пересадкой в Новосибирске. Женщина прилетела из Иркутска в столицу Сибири и, пока ждала самолет, съездила в город встретиться со знакомыми.

- Все складывалось каким-то магическим образом: я жутко не хотела возвращаться домой. Друзья писали, что в Челябинске сильный туман и самолеты разворачивают, - вспоминает женщина. - Тут же один мой знакомый сообщил в Сети, что уехал в деревню на Алтае. Я подумала, что надо продолжить тур самопознания.

Новосибирские друзья поддержали: «Не задумывайся и едь». Светлана сдала билет до дома и в этот же день уехала в Гальбштадт - небольшое село в Алтайском крае, центр немецкого района.

Женщина не полетела домой в Челябинск. Фото: предоставлено Светланой Клинковой.

ЛЮБОВЬ ЗА 2 МЕСЯЦА

Светлана сняла комнату у одной из местных семей. Работящие люди с радостью приняли ее.

- Они работали в сфере недвижимости, а Александр их консультировал, куда лучше и прибыльнее вложиться. Через эту семью мы и познакомились. Саша был в разводе и переехал в Гальбштадт из Москвы из-за пандемии. Хотел работать удаленно, да и в селе было легче перенести время самоизоляции, - говорит Светлана.

Светлана жила в деревне. Фото: предоставлено Светланой Клинковой.

Скромный мужчина медленно, но верно добивался расположения Светы: когда болела, приносил фрукты, сладости. Как-то у нее порвался чехол на телефоне - купил новый.

- Саша позвал меня на свидание спустя 1,5 месяца после знакомства. Мы поехали в Славгород, он находится в 40 минутах езды от нашего села. Там посидели в кафе, выпили кофе, поболтали. А уже через неделю Саша привез меня в этот же город и возле статуи любви опустился на одно колено, - вспоминает Светлана.

Свадьбу сыграли зимой. Фото: предоставлено Светланой Клинковой. Фото: предоставлено Светланой Клинковой.

Свадьбу влюбленные сыграли 19 декабря. Спустя год у пары родился сын. Сейчас супруги переехали в Новосибирск - в частном доме жить с ребенком неудобно.

- Я ни на минуту не пожалела, что тогда, два года назад, сдала билет до Челябинска и послушала свою интуицию. Ведь я хотела найти себя, а нашла счастье и создала семью! - добавляет Светлана.

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