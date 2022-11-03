Работа без опаски: какие меры принимают в Новосибирске для охраны труда?

Эксперты рассказали, как сделать работу безопасной. Фото: Галина Пономарёва

Как сделать работу безопасной, какие требования должны соблюдать работодатели и какие сейчас стоят задачи перед сферой охраны труда - об этом эксперты рассказали на круглом столе в пресс-центре «КП» - Новосибирск».

КУЛЬТУРА ОХРАНЫ ТРУДА

Одно из приоритетных направлений в России по снижению смертности и сохранению здоровья жителей - улучшение работы в сфере охраны труда, профилактики производственного травматизма, а также проведение медосмотров работающих россиян.

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - один из видов соцстрахования и защита от возможной потери здоровья и заработка. В Новосибирской области от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний застрахованы более миллиона работников. За 9 месяцев этого года 522 человека получили травмы на работе. Большая часть случаев относится к легким травмам, - рассказала исполняющий обязанности управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Цоль.

ИО руководителя Государственной инспекции труда в НСО Александр Косов и ИО управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Цоль. Фото: Галина Пономарёва

Специалисты отмечают, что в этом году в Новосибирской области выросло количество смертельных несчастных случаев на производстве. Чтобы снизить эту цифру, работодатели должны вкладывать средства в профилактику: предоставлять средства индивидуальной защиты, проводить обучение по технике безопасности, доносить до каждого работника мысль об ответственности за свою жизнь.

В трудовой инспекции отмечают, что после введения в стране моратория на проверки среднего и малого бизнеса работодатели должны не расслабиться, а, наоборот, понять, что ответственность за жизни работников и их здоровье возросла.

- В 2019 году прошло около 1600 проверок, а в этом - всего 400. Компенсировать это мы стараемся профилактическими визитами, консультациями и выдачей предостережений, - объяснил исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Александр Косов.

На территории Новосибирской области руководство охраной труда осуществляется министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках возложенных на него полномочий.

Начальник управления труда министерства труда и социального развития НСО Ирина Дмитриенко. Фото: Галина Пономарёва

- В целях реализации полномочий по государственному управлению охраной труда министерство в установленном порядке осуществляет государственную экспертизу условий труда. В 2022 году проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведенной специальной оценки условий труда в 10 организациях. Только два заключения были о соответствии проведенной в организациях специальной оценки государственным нормативным требованиям. В остальных организациях были выявлены неверно установленные классы условий труда либо в процессе специальной оценки условий труда не оценены факторы производственной среды, что, как следствие, влияет на установленный класс условий труда, - привела данные начальник управления труда министерства труда и социального развития Новосибирской области Ирина Дмитриенко.

Мораторий на проверки условий работы не распространяется на профсоюзные организации. Собственники предприятий не могут противодействовать их полномочиям в этой сфере. Президент России Владимир Путин говорил о необходимости усиления профсоюзного контроля и о введении ответственности за воспрепятствование правозащитной деятельности профсоюзов.

- Сейчас одно из нарушений - это переработки на оборонных предприятиях, увеличенная интенсивность труда. Поэтому контроль должен быть ужесточен. Но работодатели говорят о том, что мы им мешаем. Между тем за первое полугодие уполномоченными по охране труда и техническими инспекторами профсоюзов выявлено значительное количество нарушений требований охраны труда, - отметила председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская.

председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская. Фото: Галина Пономарёва

МЕДОСМОТР БЕРЕЖЕТ КАДРЫ

Профессиональные заболевания - тоже риск для жизни работников. Чаще всего от них страдают в нашем регионе в химической промышленности, в машиностроении.

- В Новосибирской области на 10 тысяч работающих только 1 процент граждан имеют профессиональные заболевания. Это один из самых низких показателей по стране, но нужно стремиться его снижать. Сейчас главная задача - выявлять заболевания на начальных стадиях, в легких формах, чтобы они не превращались в серьезные проблемы со здоровьем. У некоторых новосибирцев мы выявляем по несколько профзаболеваний одновременно. Многие профессии провоцируют проблемы сердечно-сосудистой системы. Для своевременного выявления нужно проходить медосмотры, - предупреждает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии с профессиональной патологией НГМА, профпатолог, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» города Новосибирска Любовь Шпагина.

Для выявления профзаболеваний на ранних стадиях был разработан пилотный проект, в котором объединились несколько ведомств: министерство труда, министерство транспорта, Фонд социального страхования и центры реабилитации Фонда, работодатели.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Шворень. Фото: Галина Пономарёва

- В Новосибирской области в проекте приняли участие авиакомпания «Сибирь» и структурные подразделения «РЖД». Сотрудники данных предприятий, у которых в ходе медосмотров были выявлены ранние признаки профзаболеваний, направлялись на санаторное лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования. А после проходили повторное медицинское обследование. Причем ФСС брал на себя все расходы на проезд, оплату дополнительного отпуска, медицинские осмотры после санаторно-курортного лечения. Проект был оценен положительно, и его планируют продлить на 2023 год, - поделилась начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Шворень.

Важно воспитывать корпоративную систему охраны труда в крупных компаниях, ведь это знак качества, высокого уровня.

- С каждым годом мы чувствуем, что вопросам охраны труда уделяется все больше внимания. Развиваются партнерские отношения между разными ведомствами, органами. Мы можем обратиться в госинспекцию, в Фонд социального страхования и проконсультироваться. Мы рады, что участвуем в разработке законопроектов, что нас приглашают в пилотные программы по сохранению здоровья работников, - уточнила начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» Юлия Трунькина.

Начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» Юлия Трунькина. Фото: Галина Пономарёва

К сожалению, не существует единой методики оценки рисков условий труда ни на федеральном уровне, ни на региональном. Ее предстоит выработать. Ведь сохранение трудовых кадров, их здоровья и работоспособности останется приоритетной задачей и в 2023 году. Главное, чтобы работодатели выступали партнерами со всеми ведомствами, а не воспринимали их как жесткий регулятор.