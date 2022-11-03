Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2022 22:00

Работа без опаски: какие меры принимают в Новосибирске для охраны труда?

Многие из нас проводят на работе большую часть дня, поэтому важно, чтобы это время проходило в комфортных и безопасных условиях. Особенно важна охрана труда на промышленных производствах, в транспортной сфере, в строительстве
Дарья МУЛОВА
Эксперты рассказали, как сделать работу безопасной.

Эксперты рассказали, как сделать работу безопасной.

Фото: Галина Пономарёва

Как сделать работу безопасной, какие требования должны соблюдать работодатели и какие сейчас стоят задачи перед сферой охраны труда - об этом эксперты рассказали на круглом столе в пресс-центре «КП» - Новосибирск».

КУЛЬТУРА ОХРАНЫ ТРУДА

Одно из приоритетных направлений в России по снижению смертности и сохранению здоровья жителей - улучшение работы в сфере охраны труда, профилактики производственного травматизма, а также проведение медосмотров работающих россиян.

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - один из видов соцстрахования и защита от возможной потери здоровья и заработка. В Новосибирской области от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний застрахованы более миллиона работников. За 9 месяцев этого года 522 человека получили травмы на работе. Большая часть случаев относится к легким травмам, - рассказала исполняющий обязанности управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Цоль.

ИО руководителя Государственной инспекции труда в НСО Александр Косов и ИО управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Цоль.

ИО руководителя Государственной инспекции труда в НСО Александр Косов и ИО управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина Цоль.

Фото: Галина Пономарёва

Специалисты отмечают, что в этом году в Новосибирской области выросло количество смертельных несчастных случаев на производстве. Чтобы снизить эту цифру, работодатели должны вкладывать средства в профилактику: предоставлять средства индивидуальной защиты, проводить обучение по технике безопасности, доносить до каждого работника мысль об ответственности за свою жизнь.

В трудовой инспекции отмечают, что после введения в стране моратория на проверки среднего и малого бизнеса работодатели должны не расслабиться, а, наоборот, понять, что ответственность за жизни работников и их здоровье возросла.

- В 2019 году прошло около 1600 проверок, а в этом - всего 400. Компенсировать это мы стараемся профилактическими визитами, консультациями и выдачей предостережений, - объяснил исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Александр Косов.

На территории Новосибирской области руководство охраной труда осуществляется министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках возложенных на него полномочий.

Начальник управления труда министерства труда и социального развития НСО Ирина Дмитриенко.

Начальник управления труда министерства труда и социального развития НСО Ирина Дмитриенко.

Фото: Галина Пономарёва

- В целях реализации полномочий по государственному управлению охраной труда министерство в установленном порядке осуществляет государственную экспертизу условий труда. В 2022 году проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведенной специальной оценки условий труда в 10 организациях. Только два заключения были о соответствии проведенной в организациях специальной оценки государственным нормативным требованиям. В остальных организациях были выявлены неверно установленные классы условий труда либо в процессе специальной оценки условий труда не оценены факторы производственной среды, что, как следствие, влияет на установленный класс условий труда, - привела данные начальник управления труда министерства труда и социального развития Новосибирской области Ирина Дмитриенко.

Мораторий на проверки условий работы не распространяется на профсоюзные организации. Собственники предприятий не могут противодействовать их полномочиям в этой сфере. Президент России Владимир Путин говорил о необходимости усиления профсоюзного контроля и о введении ответственности за воспрепятствование правозащитной деятельности профсоюзов.

- Сейчас одно из нарушений - это переработки на оборонных предприятиях, увеличенная интенсивность труда. Поэтому контроль должен быть ужесточен. Но работодатели говорят о том, что мы им мешаем. Между тем за первое полугодие уполномоченными по охране труда и техническими инспекторами профсоюзов выявлено значительное количество нарушений требований охраны труда, - отметила председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская.

председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская.

председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская.

Фото: Галина Пономарёва

МЕДОСМОТР БЕРЕЖЕТ КАДРЫ

Профессиональные заболевания - тоже риск для жизни работников. Чаще всего от них страдают в нашем регионе в химической промышленности, в машиностроении.

- В Новосибирской области на 10 тысяч работающих только 1 процент граждан имеют профессиональные заболевания. Это один из самых низких показателей по стране, но нужно стремиться его снижать. Сейчас главная задача - выявлять заболевания на начальных стадиях, в легких формах, чтобы они не превращались в серьезные проблемы со здоровьем. У некоторых новосибирцев мы выявляем по несколько профзаболеваний одновременно. Многие профессии провоцируют проблемы сердечно-сосудистой системы. Для своевременного выявления нужно проходить медосмотры, - предупреждает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии с профессиональной патологией НГМА, профпатолог, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» города Новосибирска Любовь Шпагина.

Для выявления профзаболеваний на ранних стадиях был разработан пилотный проект, в котором объединились несколько ведомств: министерство труда, министерство транспорта, Фонд социального страхования и центры реабилитации Фонда, работодатели.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Шворень.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Шворень.

Фото: Галина Пономарёва

- В Новосибирской области в проекте приняли участие авиакомпания «Сибирь» и структурные подразделения «РЖД». Сотрудники данных предприятий, у которых в ходе медосмотров были выявлены ранние признаки профзаболеваний, направлялись на санаторное лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования. А после проходили повторное медицинское обследование. Причем ФСС брал на себя все расходы на проезд, оплату дополнительного отпуска, медицинские осмотры после санаторно-курортного лечения. Проект был оценен положительно, и его планируют продлить на 2023 год, - поделилась начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Маргарита Шворень.

Важно воспитывать корпоративную систему охраны труда в крупных компаниях, ведь это знак качества, высокого уровня.

- С каждым годом мы чувствуем, что вопросам охраны труда уделяется все больше внимания. Развиваются партнерские отношения между разными ведомствами, органами. Мы можем обратиться в госинспекцию, в Фонд социального страхования и проконсультироваться. Мы рады, что участвуем в разработке законопроектов, что нас приглашают в пилотные программы по сохранению здоровья работников, - уточнила начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» Юлия Трунькина.

Начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» Юлия Трунькина.

Начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» Юлия Трунькина.

Фото: Галина Пономарёва

К сожалению, не существует единой методики оценки рисков условий труда ни на федеральном уровне, ни на региональном. Ее предстоит выработать. Ведь сохранение трудовых кадров, их здоровья и работоспособности останется приоритетной задачей и в 2023 году. Главное, чтобы работодатели выступали партнерами со всеми ведомствами, а не воспринимали их как жесткий регулятор.

БИЗНЕС-ПРЕССПресс-центр КП-Новосибирск