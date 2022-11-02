Что не так с развитием Новосибирской области

Вот так должна выглядеть сейчас ледовая арена. Но ее до сих пор не сдали. Фото: nsk-arena.nso.ru

Вячеслав Илюхин, несомненно, один из самых ярких ораторов, выступающих на сессиях парламента. Жестко критикует, оперирует цифрами, предлагает альтернативы. Мы предложили Вячеславу Викторовичу прокомментировать, почему его не устраивает положение дел в регионе. Он ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

«ЧТОБЫ СРАВНИТЬ, ДОСТАТОЧНО ВЫЕХАТЬ ИЗ РЕГИОНА»

- Вячеслав Викторович, вы часто критикуете то, как развивается Новосибирская область. А что, в других регионах какая-то другая жизнь? Мы чем-то уступаем?

- Для того чтобы утверждать, уступаем мы или нет, нужно проводить сравнительный анализ по всем статьям. Я этого, естественно, не делал. Этим, я считаю, должны заниматься соответствующие органы на уровне Российской Федерации. Я живу в Новосибирской области, мне не все равно, что здесь происходит, поэтому я анализировал те показатели, которые касаются нашей области.

Например, давайте посмотрим, как реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». За 9 месяцев он был выполнен на 56%. За осень и зиму будут выполнять оставшуюся часть? У нас потому и рушатся эти дороги, что их делают не в сезон. И, что касается сравнения, достаточно выехать из нашего региона. Первое, что бросается в глаза, - дороги. В какую бы сторону мы ни поехали: в Барнаул, в Томск, в Кемерово, - сравнение будет не в пользу Новосибирской области. К сожалению.

Вячеслав Илюхин объяснил, почему его не устраивают темпы развития Новосибирской области. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ОМСК ПОБЕДИЛ НОВОСИБИРСК»

- Вы пришли на интервью с цифрами. О чем они?

- О том, как в регионе идет работа по реализации стратегически важных проектов. Повод, чтобы оценить это, у нас есть. Недавно как раз случилось событие, которое областные СМИ назвали эпохальным: 5 лет, как в область пришел Андрей Александрович Травников. Причем говорили об этом так, словно здесь была богом забытая выжженная земля - Новосибирская область. А с его приходом все стало стремительно развиваться. Но я привык доверять фактам и цифрам. Давайте их разберем.

Какие события происходят в регионе? По поручению президента идет, например, строительство Ледового дворца спорта. Нас долго уверяли, что его сдадут в срок. В срок не сдали. Сейчас уровень его готовности, даже по самым благоприятным оценкам, 73%. Недавно зампред Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, курирующий выполнение федерального проекта «Спорт - норма жизни», жестко раскритиковал ход этой работы. Он также был, мягко говоря, изумлен тем, что область запросила дополнительные миллиарды из федерального бюджета на завершение строительства.

В Омске на новой ледовой арене уже играют. Там начали строить позже. Но построили раньше и денег потратили меньше. И первую игру в новом спорткомплексе - это как издевка - сыграли с новосибирской «Сибирью».

ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

- Вячеслав Викторович, давайте от спорта перейдем к образованию. Как обстоят дела в этой сфере?

- Правительство региона заключило концессионное соглашение на строительство шести школ. В 2021 году на эти цели выделен капитальный грант на сумму 1 миллиард 332 миллиона рублей. В 2022 году выделено еще 665,8 миллиона. Строительство до сих пор не начато, так как проекты еще не прошли госэкспертизу. Таким образом, в срок строительство завершено не будет. А это значит, что по закону мы обязаны вернуть федеральные средства, которые были выделены на строительство в качестве капитального гранта.

ЧТО ОБЩЕГО У ПОЛИКЛИНИКИ И КУРИЦЫ

- Вы затронули важную социальную сферу - образование. А как оцениваете ситуацию в здравоохранении?

- Давайте коснемся исполнения региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Она подразумевает капитальный и текущий ремонт, строительство и переоснащение врачебных амбулаторий, поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты). В этом году предусмотрено ввести 41 ФАП. Но финансирование пока составило всего 15,4% к плану. А строительство пунктов в поселках Каинская Заимка, Садовый, селе Петропавловка Краснозерского района, селе Дубровино Мошковского района и селе Крещенское Убинского района не финансировалось вообще. Вместе с тем в парадных отчетах о пятилетке Травникова бодро рапортуют: «к несомненным достижениям губернатора Андрея Травникова следует отнести старт реализации программы по строительству типового жилья для работников бюджетных отраслей и ФАПов».

Темпы строительства концессионных поликлиник оставляют желать лучшего. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- А если перейти от ФАПов к более крупным учреждениям?

- Давайте поговорим о поликлиниках. Строительство семи новых поликлиник в Новосибирске областные власти анонсировали еще в 2019 году. Соглашение о государственно-частном партнерстве губернатор заключил с Группой компаний «ВИС». Областное правительство заверяло, что все семь учреждений здравоохранения будут сданы до августа 2022 года. Однако на сегодня три из них пока готовы меньше чем наполовину, к остальным четырем объектам строители фактически не приступали. Зато цена строительства этих поликлиник выросла в несколько раз. То есть то, что можно было построить за 11 - 12 миллиардов, будут строить за 30 миллиардов. И не факт, что уложатся в эту сумму.

На нашу критику областное правительство не реагирует. Мы, депутаты, заостряем на этом внимание, задаем вопросы. Но нам не приводят никакого обоснования. А я уверен, что мы не ошибаемся в своих претензиях: я в сфере строительства работаю уже много лет.

А когда депутат Антонов спрашивает министра экономического развития Льва Решетникова о том, какой принцип он положил в основу оценки стоимости концессий, тот отвечает, что смотрит, насколько в магазине подорожала курица, и пересчитывает концессию…

Строительство поликлиник становится дороже, но их по-прежнему нет. На трех площадках, где они уже должны быть, создается лишь видимость работы. На мой взгляд, возможно за счет областного бюджета планируется получение «сверхприбыли».

- Выходит, концессии в нашем регионе вообще часто сопряжены со скандалами.

- А я могу вам и другой пример привести. Давайте возьмем мусорную концессию. Жители платили компании «Экология-Новосибирск», которая входит в эту же группу «ВИС». А в итоге мусорную концессию отменили. Сейчас организаторы конкурса придумывают заградительные барьеры, чтобы в число концессионеров не вошел никто «нежелательный». И, допустим, наше МУП «Спецавтохозяйство», у которого достаточно техники и огромный опыт работы, зайти не сможет. Они так и будут работать на подряде. И работали во время концессии, где концессионер, похоже был просто прослойкой, собиравшей деньги.

«ПРИБЫЛЬ ОБЛАСТИ НЕ НУЖНА»

- Как строитель, вы, думаю, хорошо знаете о проблеме обманутых дольщиков и, возможно, о том, как их решить. Каковы перспективы региона в этом плане?

- У нас много аварийного и ветхого жилья, обманутых дольщиков. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу решить их проблемы до конца 2023 года. Но что же реально происходит в Новосибирской области?

Агентство развития жилищного строительства (организация, учрежденная правительством Новосибирской области, которую я ранее возглавлял) вышло с предложением по обеспечению инфраструктурой трех крупных площадок в регионе. По расчетам агентства, развитие этих площадок позволило бы аккумулировать (причем, подчеркну, после уплаты всех налогов) на счетах АРЖС 9,6 миллиарда рублей. Это дало бы возможность полностью и без дополнительных вложений бюджетных средств решить проблему обманутых дольщиков.

Правительство Новосибирской области поначалу одобрило проект АРЖС, но затем начались малопонятные действия. Более полугода проводились совещания, итогом которых стал отказ от двух площадок. Вместо этого правительством региона было принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков. Еще по одной площадке был принят мастер-план, предложенный коммерческой организацией, порядок и срок реализации которого выгодны коммерческим структурам, а не Новосибирской области.

Поражает логика областного правительства, высказанная на одном из совещаний. Она такова: прибыль Новосибирской области не нужна, а на решение проблем обманутых дольщиков региональное правительство выделит дополнительные средства из областного бюджета.

- И каков выход?

- Вывод, учитывая примеры, которые я привел, один: если мы хотим реального развития Новосибирской области, надо решительно менять подход к решению задач, связанных с реализацией в регионе государственных программ. Этот подход должен быть государственным! Все эти программы связаны с большими бюджетными, то есть нашими общими деньгами. Эти средства должны расходоваться рачительно и на благо всех жителей области, а не в угоду избранным и приближенным коммерческим структурам. За расточительство государственных денег нужно бить по рукам.