«Глаза вылезли из орбит!»: новосибирец купил в салоне машину без днища

Машина обошлась в 715 тысяч рублей. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

- Объяснили, что сзади есть небольшой косяк, ну для этой машины это несущественно. Дальше, когда я на следующее утро поехал на СТО, у меня, как говорится, глаза из орбит вылезли, - рассказывает КП-Новосибирск Андрей Яковлев о своих впечатлениях после покупки машины. – Оказалось, что днища там просто нет. Заклеено чем-то, наподобие рубероида. Частями.

А ведь столько на машину было надежд. Нашел объявление о продаже паркетника Honda CR-М 2006 года выпуска на популярном автомобильном сайте, цена – немного ниже рыночной – 715 тысяч рублей. 17 октября пришел в автосалон на улице Семьи Шамшиных, посмотрел, как мог («стояла в темном углу»), спросил о дефектах и, услышав отрицательный ответ, подписал договор купли-продажи.

Новосибирец ашел объявление о продаже паркетника Honda CR-М на популярном автомобильном сайте. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Интересно, что менеджеры уговорили вписать в него сумму в 250 тысяч рублей. А остальное – приняли наличными без чеков и расписок. Еще один важный нюанс: автосалон в договоре никак не фигурировал. Вышло так, что Андрей купил машину у предыдущего собственника.

Клиент позвонил в салон и рассказал о своих претензиях. Однако там и слушать не стали. Обратился к юристам, написал жалобу продавцам. Прекрасно понимая, что всю сумму за машину не вернут. Рассчитывал хотя бы на компенсацию ремонта, который обойдется тысяч в 150 рублей.

С письменной претензией он в сопровождении журналистов пришел в автосалон, но там этому визиту оказались не рады.

Менеджер Марина неоднократно заявляла, что, мол, сам виноват – доверяй, но проверяй. А сотрудник по имени Михаил добавил: машина старая, и дефекты могут быть любыми. И уточнил: салон к сделке отношения не имеет. И претензию не зарегистрировали.

В свою очередь, известный новосибирский правозащитник, специализирующийся именно на аналогичных случаях, Сергей Кравченко, считает: дело хоть и сложное, но не бесперспективное.

- Если здесь перспектив возврата всей уплаченной суммы денег очень мало, то перспективы на взыскание расходов на ремонт , если, действительно, дефекты были скрыты от покупателя, вполне реальны. Даже, несмотря на то, что цена, указанная в договоре, недостоверна, - сказал Кравченко.

Также он посоветовал Андрею отправить претензию по почте, что тот и сделал. К слову, останавливаться только на этом новосибирец не намерен. Если встречного движения со стороны автосалона не будет, то готов идти в прокуратуру и МВД.

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