Как распознать поддельный цемент

«Искитимцемент» пакует свою продукцию в тару разного веса, упаковка оформляется в соответствии с ГОСТом. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

О ситуации на рынке цемента, развитии экологических инициатив и методах по борьбе с фальсификатом рассказал управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, производство и спрос на цемент в целом по стране сохранились на прежнем уровне, объяснил управляющий директор «Искитимцемента» Владимир Скакун. Что касается рынка Сибири, то здесь произошло небольшое снижение - на 3,2%. В то же время «Искитимцемент» сохранил объемы производства и реализации, потому что продолжает участвовать в крупных инфраструктурных проектах и поставлять продукцию для стройки домов, констатирует руководитель.

- Загрузка мощностей предприятия напрямую зависит от потребностей строительного рынка. Наш основной рынок - это стройки в Новосибирской и Омской областях, Алтайском крае. Одни из наиболее крупных проектов, на которых используется наша продукция, - четвертый мост через Обь, проект синхротрона «СКИФ» в Кольцово, Восточный обход Новосибирска, терминал в аэропорту Толмачево. Мы поставляли продукцию на возведение нового ледового дворца и предприятий пищевой промышленности в Искитимском и Маслянинском районах. Большая часть нашей продукции традиционно идет на строительство домов. Мы также получили сертификат на новый вид цемента для строительства автодорог и рассчитываем, что он будет широко использоваться в новых дорожных проектах, - рассказал Владимир Скакун.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЭКОЛОГИЮ

АО «Искитимцемент» целенаправленно повышает уровень экологической безопасности производства. Причем, как уточнил Владимир Скакун, на эти цели идут средства, заработанные исключительно самим предприятием. Причем экологические инвестиции не приносят прибыли, не уменьшают себестоимость и не расширяют клиентскую базу.

- В этом году завод заменил старую газовую горелку на вращающейся печи № 9 на новый современный агрегат. Также на этой печи установили рукавный фильтр за колосниковым холодильником. Инвестиции в новое оборудование составили порядка 350 миллионов рублей. В следующем году в рамках эконаправления планируется завершить такую же масштабную реконструкцию на печи № 7. Новые фильтры улавливают в 160 раз больше веществ, а значит, воздух в Искитиме будет более чистым, - уточнил Скакун.

БОРЬБА С ПОДДЕЛКАМИ

Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина рассказала о важной проблеме, которая может напрямую затронуть каждого потребителя, - фальсифицированном цементе. «Искитимцемент» пакует свою продукцию в тару разного веса. Но на любой упаковке обязательно указывает все реквизиты предприятия, упаковка оформляется в соответствии с ГОСТом.

Фальсификаторы намеренно скрывают эту информацию. Кроме наименования торговой марки и веса на их упаковке других данных обычно не найти. Отсутствие подробной информации о производителе должно насторожить покупателя. Смесь, которая содержится в таких упаковках, не соответствует стандартам качества, построенные с ее использованием объекты могут начать трескаться и разрушиться в любой момент.

За 9 месяцев 2022 года АО «Искитимцемент» выпустило 932 тысячи тонн цемента. Фото: Пресс-служба АО «Искитимцемент»

Фальсификат был на рынке всегда, но его количество резко возросло (в этом году - на 25% по отношению к прошлому) в связи с отменой контроля и надзора за оборотом цемента, который ранее осуществлял Росстандарт.

- Закон принимался, чтобы уменьшить административное давление на бизнес, но в действительности привел к увеличению объема фальсификата на рынке. На сегодняшний день ни один госорган не вправе осуществлять контроль и надзор за оборотом строительных материалов, от качества которых зависят жизнь и здоровье граждан. Мы ожидаем принятия поправок в Федеральный закон «О техническом регулировании», что позволит возвратить Росстандарту утраченные полномочия, - пояснила Дарья Мартынкина.

А пока рынок остался без надзора, завод борется с подделками за счет обновления упаковки. Одновременно с изменением дизайна крафт-мешка, который будет единым для всех пяти цементных заводов холдинга «Сибирский цемент», компания внедряет коммерческие наименования продукции «СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и «СИБЦЕМ НОРМАЛ 400». Цифровая и буквенная составляющие, связанные с гостовской классификацией, должны стать для потребителей ориентиром при выборе требуемого вида цемента. На новых мешках с цементом, как и на старой упаковке, любой покупатель обязательно увидит наименование производителя, контакты предприятия, маркировку ГОСТа, номер и срок действия сертификата на данный вид цемента. Это и будет подтверждением того, что потребитель покупает настоящий качественный цемент производства АО «Искитимцемент».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2022 года АО «Искитимцемент» выпустило 932 тысячи тонн цемента и отгрузило потребителям 930 тысяч тонн готовой продукции, что сопоставимо с показателями 2021 года.