Новосибирский водитель оспорил штраф за превышение скорости от «умной» камеры

Камера сфотографировала номера машины. Фото: Андоей КОПАЛОВ/предоставлено Вячеславом

Новосибирский водитель получил штраф за нарушение скорости. Его сняла камера наблюдения. Но он посчитал, что правил не нарушал, и подал жалобу. Инспектор согласился с водителем и избавил от наказания. Как это случилось и где в Новосибирске можно получить несправедливое наказание - в материале КП-Новосибирск.

11 января Вячеслав ехал по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. - В том месте с линии моста установлена камера. Когда заезжаешь на мост, висит знак «Ограничение максимальной скорости» 40 километров в час. Знак желтый, а значит временный. Обычно его вешают при строительных или дорожных работах, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, водитель.

Знак «Ограничение максимальной скорости». Фото: предоставлено Вячеславом

По словам водителя, через 300 метров он увидел знак «Главная дорога», а справа к мосту примыкала еще одна полоса. Над ней висел знак «Уступи дорогу». Мужчина недолго думая поехал 60 километров в час. Ведь это, считай, перекресток, который снимает предыдущие ограничения движения.

Знак «Главная дорога». Фото: предоставлено Вячеславом

- Я нажал на газ. Согласно ПДД перекресток - это место пересечения, примыкания и разветвления дорог на одном уровне. Значит, передо мной был перекресток. Знак «Ограничение максимальной скорости» действовал как раз таки до него, - объясняет автомобилист.

Каково же было его удивление, когда через пару дней ему пришло «письмо счастья». Камера, висящая перед мостом, сфотографировала авто Вячеслава. В постановлении указано, что водитель превысил скорость на 25 километров в час.

- Я с этим не согласился и написал об этом в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, - говорит Вячеслав. - Я двигался с разрешенной в городе скоростью 60 километров в час. Допускаю, что скорость была превышена на 5 километров, но по закону за это не штрафуют.

Ответ на жалобу пришел через 3 дня. В ГИБДД ее рассмотрели и признали, что штраф был выписан незаконно.

А могут ли другие водители, попавшие в такую же ситуацию, поступить подобным образом? На этот вопрос КП-Новосибирск ответил юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков:

- В теории это возможно. Не нужно забывать: все случаи индивидуальны. Если водитель попал в похожую ситуацию, у него есть 10 дней, чтобы подать жалобу.

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