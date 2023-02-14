«Думали, ушиб колено, оказалось - рак»: школьник-боксер может лишиться ноги из-за остеосаркомы

Юный боксер мечтал стать пожарным, но болезнь нарушила планы. Фото: Предоставлено родителями

Десятиклассник Илья Горбунов с детства занимался боксом, хотел стать пожарным, как отец, или окончить военное училище. Спортивный мальчик играл в футбол, побеждал в соревнованиях по боксу. Но в 2021 году у Ильи заболело колено. Операция на мениске не помогла, и спорт пришлось забросить. Семья два года ходила по врачам, пока те не поставили окончательный диагноз: «остеосаркома». Опухоль может лишить человека ноги. Лечение назначили в Москве, семья попросила благотворительный фонд оплатить билеты до столицы.

Подросток тренируется прямо в больнице с помощью эспандеров. Фото: Предоставлено родителями

МАЗИ И ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЛИ

Десятиклассник Илья Горбунов рос в многодетной семье водителя пожарной части и воспитательницы детского сада. Парень с детства был заводилой, любил дворовый футбол и помогал родителям по дому. Во втором классе записался на бокс вслед за старшим братом. Илья выступал на городских и областных турнирах от спортклуба «Чкаловец», в 16 лет пошел в ММА, но позаниматься не успел. Парень привык не замечать царапин, поэтому, когда в 2021 году после тренировки он пожаловался на боли в колене, родители сразу обратились к врачам.

- Назначали мази и лекарства - они не помогали. Сначала нам говорили, что у сына доброкачественная опухоль из-за воспаления мениска, направили на операцию. Это не помогло: нога в колене не сгибалась, и врачи прописали ЛФК. Инструктор посоветовала платного ортопеда Сергея Мацука, он сразу направил нас на биопсию в ГКБ № 3. Врачи отправили образцы ткани в Москву, там поставили диагноз: у Ильи остеогенная саркома левого бедра. Потом мы попали к онкологу Владимиру Татаринцеву, - рассказала КП-Новосибирск мама Ильи Наталья Горбунова.

Страшный диагноз разрушил мечты подростка: раньше Илья хотел стать пожарным, как отец, или пойти по стопам старшего брата и поступить в военное училище. В ноябре прошлого года Илью положили в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. Врачи назначили операцию в московском НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, семья получила квоту.

- Я взяла больничный в детсаду, чтобы быть рядом с сыном в больнице. Нам нужны были деньги на перелет в Москву - 44 тысячи рублей - и мы обратились в фонд «Защити Жизнь». Илья решил не сдаваться и не жалеть себя: учебу не бросил и каждый день готовится к сдаче ОГЭ, - продолжает мама Ильи Наталья Горбунова.

НОВЫЕ ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

Подросток удивил соседей по палате, превратив ее в тренажерный зал. Каждый день по несколько часов занимается физподготовкой, своим примером вдохновляет других детей.

- Стараюсь поддерживать себя в тонусе, взял с собой эспандеры - с их помощью можно заменить тренажеры из зала. Параллельно учусь, читаю книги, особенно по истории и обществознанию. Жалею только об одном: в пожарные уже не возьмут, в военное училище я тоже не попаду. Теперь мечтаю поступить на врача или юриста, чтобы защищать людей и приносить пользу обществу, - поделился с КП-Новосибирск Илья Горбунов. - Врачи говорят, удалят опухоль, затем будут исследования и, возможно, еще курсы химиотерапии. Прогнозы сейчас хорошие. Надеюсь полностью выздороветь и вернуться в школу. Спасибо одноклассникам, спортсменам и друзьям за поддержку: вы приближаете мою мечту.

Илья готовится к ОГЭ и планирует поступать на адвоката. Фото: Предоставлено родителями

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Раньше могли ампутировать ногу

Новосибирский ортопед Сергей Мацук смог помочь обнаружить рак и поставить правильный диагноз: «саркома бедренной кости». Два года подросток страдал, прежде чем ему поставили этот диагноз.

- Пациент пришел с жалобами на ограничение движений в колене, не мог приседать. Болел давно, хотя была проведена операция - удалили мениск после его повреждения. Учитывая это, я заподозрил саркому бедренной кости. Пациент был направлен в стационар на обследование и открытую биопсию. Исследования подтвердили диагноз «остеогенная саркома левого бедра», - пояснил КП-Новосибирск хирург-ортопед клиники «Претор» Сергей Мацук.

Врач рассказал: остеосаркома достаточно агрессивна и могла бы привести к ампутации ноги в будущем. Раньше всем пациентам предлагалась ампутация конечности, но в настоящее время хирурги проводят операцию по эндопротезированию на фоне химиотерапии. По статистике, более 70% пациентов после операции уходят в длительную ремиссию и онкологическая болезнь «засыпает». Если операция пройдет удачно, подросток сможет заниматься любительским спортом, однако вернуться в ММА вряд ли получится.

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