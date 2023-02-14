Басков ради девочки гладил галстук, а Бузову тянуло на плохих парней: трогательные истории о первой любви российских заезд

Николай Басков, Ольга Бузова и Сергей зверев вместе с теми, кто был их первой любовью. Фото: Артем КИЛЬКИН/личный архив/Алексей ГРЯЗНОВ.

Это сейчас их любят тысячи поклонников, но в юности все было по-другому. Они были еще никому не известны. Кто из звезд страдал из-за несчастной первой любви, а кто вспоминает о ней с ностальгией - в нашем материале.

ГЛАДИЛ ГАЛСТУК РАДИ ТАНИ

Первая любовь у Николая Баскова случилась в пятом классе новосибирской школы № 186. Звали ее Таней.

- По его просьбе я их даже посадила вместе, он галстук гладил, чтобы Тане понравиться. Девочка гордилась, что Коля за ней ухаживал, - рассказывала «КП» - Новосибирск» Людмила Федоровна Яковлева, преподаватель русского языка и литературы. - А потом в наш класс пришла новая девочка - Оля. И Коля начал уделять внимание ей.

Начало 2000-х. Николай Басков после концерта в Новосибирске с учительницей Людмилой Федоровной и своей школьной любовью Татьяной. Фото: Личный архив Людмилы Яковлевой.

А когда в начале 2000-х Басков приезжал в Новосибирск с концертом, то и Таню, и любимую учительницу пригласил на свое выступление. А потом встретился с ними в гримерной. Конечно, ни о какой влюбленности речи не шло: у Тани была своя семья.

ОЛЯ И ШКОЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ

Ольгу Бузову, как вспоминает мама певицы Ирина Александровна, тянуло к плохим парням:

- У нее было много записок: «Ты милая. Я тебя люблю». Писали Аркаша, Олежка. Но на выпускной она пошла с Лешей. Он мне нравился. Очень красивая была пара. Это 11-ый класс. Он был таким серьезным пацаном, держал район. Ну, как в то время, вы же понимаете… Он был в школе самым авторитетным парнем.

Первый парень Бузовой «держал район». Фото: Артем КИЛЬКИН

АГУЗАРОВА ВЛЮБИЛАСЬ В СЕЛЬСКОГО КРАСАВЧИКА

Жанна Агузарова была очень яркой девочкой-подростком. Как вспоминают ее подруги, будущая певица говорила: «Я не из этого времени, я должна была родиться в будущем».

Жанна была необычной девочкой. Фото: предоставлено Краеведческим музеем Колыванского района

Но в парня она влюбилась не из будущего, а вполне себе настоящего - односельчанина Сергея (фамилию по его просьбе мы не называем).

Сергей был первым парнем на деревне. Фото: предоставлено Сергеем.

- Как мы познакомились с Жанной? Парни тогда после школы шли спортом заниматься, тяжелой атлетикой, а девчонки - на песни и танцы. Как-то провожал я ее домой. Мы и под луной гуляли с гитарой, и романтика была. Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами, - на этом, как говорит Сергей, все и закончилось.

«А ТЫ СОВСЕМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!»

Первой любовью Сергея Зверева была девочка из иркутского поселка Култук - Татьяна Абодоева. Это было в детском саду. Сейчас Татьяне 59 лет, она замужем, у нее двое детей. О том мимолетном первом увлечении она вспоминает с нежностью.

- Несмотря на возраст, Сережа уже тогда умел красиво ухаживать: провожал меня до дома, приносил землянику. А однажды в любви признался. Он тогда и двух слов связать не мог... Я над ним смеялась, - улыбается Татьяна.

Зверев встретился со своей первой любовью в 2005 году. Фото: Алексей ГРЯЗНОВ.

А в 2005 году Сергей и его первая любовь снова встретились - в холле гостиницы во время гастролей артиста в Иркутске.

- Ой, а ты все такая же маленькая, совсем не изменилась. - Зверев обрадовался, узнав свою детсадовскую любовь. И пригласил на концерт.

РЕАЛЬНАЯ СТРАСТЬ

«Реальный пацан» Антон Богданов вырос в городе Березники Пермского края. Маленький рост парнишка компенсировал активностью - занимался разными видами спорта и даже бальными танцами.

Антон Богданов влюбился в лагере в красотку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свою первую любовь Антон встретил как раз в Березниках, в конце 90-х. Он почти каждое лето ездил в местный лагерь «Дружба». Там и влюбился впервые.

- С Дианой мы познакомились в лагере. Но моя любовь оказалась безответной. В нее были влюблены, по-моему, все парни в лагере. Так что мне ничего не светило, - рассказал он.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Фигурист Алексей Ягудин женился в Красноярске

В феврале 2016 года свадьба Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной стала самым обсуждаемым событием в Красноярске. Они пришли в красноярский ЗАГС как обычные пары, много лет прожившие вместе и наконец решившие поставить штампы в паспорте. (В 2009 году у них родилась первая дочь Елизавета, в конце 2015 года - вторая дочь Мишель.)

Почему Ягудин выбрал Красноярск, хотя его родной город - Петербург?

- Несмотря на то, что я обожаю Москву и не представляю своей жизни без нее, я обожаю и Красноярск, - признался Ягудин. - Этот город стал мне даже намного ближе, чем Санкт-Петербург. Мы более 10 лет вместе, двое детей, нам постоянно задавали вопросы, когда же мы поженимся. И мы решили, что Красноярск - тот город, где мы хотели бы зарегистрировать свои отношения, - признался Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин расписался с Татьяной в Сибири. Фото: Правительство Красноярского края

А что же невеста? Прагматична!

- Штамп ничего не изменил. И я решила оставить прежнюю фамилию. Для меня дети как были показателем надежности и большого шага мужчины в отношениях, так и будут. Если мужчина хочет от женщины детей, тогда никакой штамп в паспорте ничего не изменит, - объяснила Татьяна.

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