Клиника RecomenDent: имплантация зубов в Новосибирске в формате цифрового протокола

Клиника Recomendent полностью перешла на цифровое протезирование. Фото: Клиника Recomendent

Современный, максимально оцифрованный подход к имплантации и протезированию позволяет избежать рисков и осложнений в процессе работы доктора и значительно ускоряет получение результата. Передовые технологии сегодня являются одним из важнейших критериев при выборе стоматологической клиники.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ ЦИФРОВОГО ПРОТОКОЛА

• Максимально точная диагностика позволяет выявить любые осложнения и предусмотреть все нюансы.

• Риски, связанные с процессами установки имплантов и ортопедических конструкций, сведены практически к нулю.

• Отреставрированные зубы невозможно отличить от своих.

• Тест-драйв будущей улыбки. Результат возможно как увидеть на мониторе компьютера, так и примерить. Модель зубов печатается на 3D-принтере, и пациент может еще до установки примерить, протестировать будущий результат, адаптироваться и понять, комфортно ли ему или необходима коррекция.

• Сроки установки и заживления значительно сокращаются.

Комфорт, скорость, точность - именно за этим новосибирцы приходят в RecomenDent.

При долгом отсутствии одних зубов страдает состояние оставшихся, внешность человека и общее здоровье организма. Фото: ru.freepik.com/free-photo/Изображение от ArtPhoto_studio

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КРАСИВО

Потери в зубном ряду практически всегда ведут к проблемам со здоровьем в целом. Страдает в том числе и внешность. Отсутствующие зубы - это атрофия костной ткани, западание губ и щек, опущение височно-лобной части лица, патология сустава нижней челюсти. Результат - преждевременные морщины, опущение уголков рта и другие проблемы, негативно влияющие на внешность.

Имплантация зубов - это не прихоть, это жизненно важная необходимость, напрямую связанная с качеством жизни человека.

- Наша клиника полностью перешла на цифровое протезирование, что позволяет изготавливать ортопедические конструкции высочайшей точности. Суть цифровой стоматологии - минимизировать человеческий фактор там, где это возможно, - отмечает Михаил Николаевич Дровосеков, главный врач клиники RecomenDent, стоматолог-хирург, доктор наук. - Но, говоря о цифровых технологиях, не следует забывать, что даже самое высокоточное оборудование не способно совершать чудеса само по себе. Невозможное становится возможным лишь благодаря опытным специалистам, проходящим регулярное обучение и годами нарабатывающим практику. В основе всех процессов - команда профессионалов.

Только лучшие хирурги, ортопеды, терапевты, техники удостаиваются возможности работать в клинике RecomenDent.

Восстановление зубного ряда с имплантацией ALL-ON-4/6 возможно при полном отсутствии зубов и в любом возрасте. Фото: ru.freepik.com/free-photo/wavebreakmedia_micro

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Одна из наиболее востребованных услуг клиники - протезирование All-on-4/6. Это современный способ возвращения эстетики улыбки и жевательной активности. Зубной ряд восстанавливают с помощью имплантов при полном или частичном отсутствии зубов.

ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА

• Операцию можно провести при наличии атрофии костной ткани и некоторых хронических заболеваний.

• Подготовка занимает минимальный срок

• Операция малоинвазивная, проводится сразу после удаления, если оно необходимо.

• Протезирование возможно в день операции по установке имплантов.

• Качество протеза отвечает высоким стандартам качества.

• Протезирование All-on-4 оптимально по соотношению цены и качества.

Одним из достоинств клиники является собственная лаборатория, оснащенная всем необходимым для изготовления ортопедических конструкций любой сложности в крайне сжатые сроки. Опытному технику достаточно 24 часов, чтобы подготовить идеальный протез, воспроизводя все анатомические особенности натуральных зубов.

В отличие от обычной керамики виниры E-max создаются из прессованного материала, который за счет минимизации пор становится более плотным и твердым. Фото: ru.freepik.com/free-photo/Изображение от Holiak

ВИНИРЫ - САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОЙ УЛЫБКЕ

Керамические виниры E-max - лучшее решение для зубов, нуждающихся в эстетической реставрации. На сегодняшний день благодаря все тем же сверхсовременным технологиям эти тончайшие, но очень прочные накладки, в совершенстве повторяя анатомию натуральных зубов, позволяют привести зону улыбки в идеальное состояние.

Их основное назначение - эстетическое, они скрывают сколы, пигментацию зубов, щели между ними. С помощью виниров также возможно исправить незначительные нарушения прикуса, проведя тщательную диагностику и смоделировав 3D-проект.

В поисках здоровья мы стремимся выбирать лучшее! А лучшее сегодня - это неоспоримый тандем талантливого мастера и цифровых технологий последнего поколения.

Михаил Дровосеков, главный врач клиники Recomendent, стоматолог-хирург, доктор медицинских наук. Фото: Клиника Recomendent

- Клиника RecomenDent - это техническое совершенство, наш девиз: «Качество и точность». Нас выбирают, нас рекомендуют, и каждая наша работа - это повод для гордости, - говорит о клинике ее главный врач доктор наук Михаил Николаевич Дровосеков.

Клиника RecomenDent

Адреса:

ул. Салтыкова-Щедрина, 118;

ул. Большевистская, 37

Тел. (383) 340-40-40

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