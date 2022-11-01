Город помнит их подвиг

Стела «Город трудовой доблести» откроется в Новосибирске 3 ноября. Фото: Евгений КОЧКИН

В столице Сибири накануне Дня народного единства состоится событие, которого так долго ждали: на площади Калинина 3 ноября откроется стела «Город трудовой доблести». Это звание присвоили Новосибирску в 2020 году, когда праздновали 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это дань памяти подвигу новосибирцев не только на фронте, но и в тылу.

В нашем городе много знаковых мест и памятников, воспевающих героизм и самоотверженность новосибирцев во время войны или локальных конфликтов и мужество в мирное время.

Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Монумент Славы в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Самый известный мемориал, посвященный солдатам и труженикам тыла в Новосибирске, самый известный сквер левобережья и одно из любимейших мест горожан. Памятник скорбящей матери, Вечный огонь и пять 10-метровых пилонов создал скульптор Александр Чернобровцев. С одной стороны выгравированы сцены войны, с другой - имена без малого 30 тысяч сибиряков, погибших в боях.

У подножия пилонов стоят четыре урны с землей с мест сражений: под Ельней, с Бородинского поля, Мамаева кургана и с мест битв 19-го гвардейского Сибирского добровольческого корпуса.

Аллея блокадников и стела трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941 - 1943 годах

Стела, посвященная блокадникам, эвакуированным в Новосибирск. Фото: yandex.maps.ru

В годы войны в Новосибирск эвакуировали более 120 тысяч ленинградцев. Новосибирцы приютили в своих домах блокадников, для которых молодой город стал новой родиной. Сюда они привнесли свою культуру и науку, кто-то даже после снятия блокады Ленинграда решил не возвращаться назад, а остаться жить и работать на Сибирской земле.

На стеле высечены слова «Блокадным дням вовеки не забыться» из стихотворения поэтессы Нинель Вайвод.

Паровоз Лунина

Памятник в честь подвига знаменитого стахановца. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Памятник паровозу ФД 21-3000 встречает у выезда с проспекта Димитрова (улица Ивачева, 1). Стахановец Николай Александрович Лунин провел детство на разъезде Кирзинское Омской железной дороги, в 1932 году закончил Новосибирскую школу ФЗУ. В годы войны работал в Новосибирском паровозном депо и показал всей стране, как нужно работать, когда враг у ворот, во много раз перевыполняя план. Кроме того, он лично со своей бригадой отвез в феврале 1943 года в освобожденный Сталинград 30 тонн угля, который купил на свои сбережения.

Памятник Борису Богаткову

Памятник поэту-фронтовику возвели в 1977 году. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Узнаваемый монумент недалеко от ГПНТБ - память о поэте-фронтовике, в честь которого названа крупная улица Октябрьского и Дзержинского районов, библиотека и школа № 3. Борис Богатков печатался в журнале «Окна ТАСС», его куплеты, поднимающие дух войск, появлялись в газетах и журналах. Он привел своих сослуживцев к победе на Гнездиловских высотах в 1942 году, но сам погиб в бою.

На шести пилонах вокруг белой мраморной фигуры выгравированы стихи, написанные 20-летним Богатковым:

Молодость за все родное биться

Повела ребят в огонь и дым,

И спешу я присоединиться

К возмужавшим сверстникам моим!

Памятник воину-освободителю «Алеша-сибиряк»

Памятник появился благодаря инициативе местных жителей. Фото: yandex.maps

Бронзовый солдат, который появился благодаря инициативе местных жителей, стоит на набережной ОбьГЭС. Прозвали его так по аналогии со знаменитым Алешей, ставшим символом освобождения Европы от фашизма.

За 20 с лишним лет со дня открытия возле «Алеши» появился обелиск в память о воинах, погибших в ходе локальных конфликтов и войны в Афганистане, пушка и боевая машина пехоты.

Мемориальная доска на военном госпитале № 425

Этот памятный знак посвящен двум войнам: не только Великой Отечественной, но и Первой мировой. Тогда в Новониколаевске открылись пять военных госпиталей. В 1914 - 1918 годах в здании по адресу: улица Воинская, 1, к. 2, работал лазарет, с 1941 по 1945 год там открылся эвакуационный госпиталь. Медицинский профиль учреждение сохранило и по сей день.

Аллея славы в память о героях Великой Отечественной войны и войн в Афганистане и Чечне

Летом место памяти особенно красиво, когда его окружают кроны рябин. Фото: yandex.maps

Небольшая аллея с монументом в виде патрона расположена за оградой школы № 184 в Калининском районе. Летом место памяти особенно красиво, когда его окружают пышные кроны рябин.

Памятник военнослужащим Внутренних войск, погибшим при исполнении воинского долга

По бокам от арки изображены стрижи, символизирующие вечную жизнь. Фото: yandex.maps

«Благородство, мужество и честь» - начертано на арке с бронзовым колоколом, которая стоит напротив здания управления СОВ национальной гвардии России. Это памятник военнослужащим, отдавшим жизнь за безопасность своей Отчизны.

По бокам арки изображены стрижи, уходящие в небо и символизирующие вечную жизнь.

Памятник сибирякам - участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сбоку на памятнике написаны имена сибиряков, которые помогали устранять последствия аварии. Фото: yandex.maps

Небольшая стела в честь большого подвига ликвидаторов Чернобыльской аварии. Памятник не случайно появился в Советском районе - там жили многие строители научных институтов и первых домов в Академгородке, которые в 1986 году отправились устранять последствия катастрофы.

Металлические очертания напоминают тот самый саркофаг, которым закрыли взорвавшийся реактор атомной станции. На лицевой стороне - силуэт радиоактивного облака, которое накрывало все на своем пути. Сбоку на стеле выгравированы имена тех, кто трудился над постройкой саркофага.

Памятник ветеранам боевых действий

Боевая машина пехоты с фигурами военных и фрагментом земного шара посвящена нашим землякам, погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии, Алжире и других локальных конфликтах. В Новосибирской области живут больше 23 тысяч участников этих боевых действий.

Памятник подвигу и труду медицинских работников в годы ВОВ

Памятник подвигу врачей появился два месяца назад. Фото: yandex.maps

Каменный монумент врачам-героям появился перед Городской больницей № 1 два месяца назад. В годы войны в больнице был развернут крупнейший военный госпиталь области. Врачи и медсестры сражались за здоровье каждого из 36 тысяч поступивших сюда бойцов Красной армии. На фронт из госпиталя вернулись больше 25 тысяч солдат.