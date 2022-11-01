«Мы этому хотели учить наших детей?»: в Новосибирске студенты на Хеллоуин сделали из овощей гробы для мух

Похороны насекомых в овощах связали с древними славянскими обычаями. Фото: Предоставлено Новоколледжем.

Лодочка из морковки или кабачка, а внутри - муха. Это не закуска на Хеллоуин, а импровизированный гробик, причем сделанный не по западным, а по нашим, исконно русским традициям. Такие поделки изготовили на мастер-классе студенты новосибирского Новоколледжа. К слову, фигурное вырезание овощей прошло не как замена американского праздника, а вместе с ним. Студенты нарядились в ведьм и злобных лепреконов, а руководил мастер-классом сам директор Сергей Чернышов, облачившись в плащ графа Дракулы.

Жуткая вечеринка расколола общественность на два лагеря. Одни утверждают, что сейчас не время подражать Западу, а выходка колледжа - издевка над русскими традициями. Другие уверяют: гробики для мух доказывают, что славянские обычаи способны дать фору любому Хеллоуину.

- Мы празднуем Хеллоуин каждый год. И каждый год все заводятся на этот счет, мол, вот, западный праздник да в такую пору. В этот раз мы решили, что и российские традиции тоже будем поддерживать. У некоторых людей возникает диссонанс, что русские праздники - это не только кокошники, березки и хороводы вокруг костра, но и всякое колдовство. Зеркальное отражение Хеллоуина - праздники Осенины и Семен-летопроводец, мы их совместили, потому что и то праздник урожая, и это, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Чернышов.

Гробы положили не в землю, а в старый мотоцикл. Фото: Предоставлено Новоколледжем.

«КАЖДОМУ СТУДЕНТУ — ПО МЕРТВОЙ МУХЕ, КАЖДОЙ МУХЕ — ПО СЫРОЙ РЕДИСКЕ!»

Больше всего критики затеи с похоронами мух было вовсе не от родителей, как уверил директор колледжа, а в соцсетях. Объявление о том, что 31 октября из сырых овощей будут вырезать гробики для насекомых, появилось еще в середине месяца.

- Горшки с землей уже куплены, морковка и редис заготовлены. Как говорят этнографы, это полностью соответствует русской традиции, мы готовы сказать решительное нет жутким западным праздникам и заменить их добрыми русскими крестьянскими обычаями! И конечно, приглашаем всех, кто еще продолжает праздновать Хеллоуин, присоединяться к стороне добра. Каждому студенту - по мертвой мухе, каждой мухе - по сырой редиске! - написано на его странице ВКонтакте.

Под ней появились комментарии.

- Я бы своего ребенка сразу забрала из такой школы.

- Этому ли мы хотели учить своих детей?

Древние обряды у разных народов действительно бывают как минимум странными с современной точки зрения. Православный активист Иван Квасницкий в разговоре с «Комсомолкой» поделился тем, что не против шуточных похорон, но не понимает, зачем их провели в колледже, где учатся в том числе несовершеннолетние.

Вырезанием гробиков студенты занимались после уроков. Фото: Предоставлено Новоколледжем.

- Про праздник я ничего не могу сказать. Наверняка были такие фольклорные традиции - хоронить мух и делать для них гробики. Другое дело, нужно ли проводить такое в образовательном учреждении? Этим должно озаботиться министерство образования. К слову, Чернышов является членом общественного совета при региональном минобразования, - заявил КП-Новосибирск общественник Иван Квасницкий.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Наше существование - это такой сложный период в промежутке небытия. Жизнь - ключевое событие между рождением и смертью, и приходится учитывать, что рано или поздно нас не станет. Вопросы смерти всегда присутствуют в психике человека, в разных культурах с этим справлялись по-разному. В Латинской Америке, например, есть праздники, где по улицам носят большие макеты скелетов, есть традиция дружить с мертвецами, потому что предполагается, что это наши предки и они должны нам помогать, - объяснил КП-Новосибирск психолог Константин Зубахин.

По мнению специалиста, психике детей и подростков в целом такие мероприятия не вредят, а тематика смерти больше пугает взрослых.

- Дети могут напрямую спросить у родителей: «Ты умрешь?» Такой вопрос взрослых «убивает», они не знают, что ответить. Но для детей он очень актуален, они не понимают, их волнует, неужели они перестанут существовать. Обряды и культы смерти, с психологической точки зрения, помогают справиться со страхом смерти. Похороны мух в том числе, к тому же они явно шуточные. В таком обряде, наоборот, участники с помощью смеха над всем процессом как бы побеждают смерть, - добавляет эксперт.

Вырезанием гробиков студенты занимались после уроков. Фото: Предоставлено Новоколледжем

ЧТО ЗА СЕМЕН-ЛЕТОПРОВОДЕЦ?

Славяне провожали лето и встречали осень не 31 октября, как кельты, а в сентябре. По старому стилю проводы выпадали как раз на 1 сентября - с этой даты начиналось Новолетие, или Новый год, пока, как известно, Петр Первый не перенес его на 1 января. Праздник получил свое название от имени христианского святого Симеона Столпника.

В этот день крестьяне с помощью огня в горшках выгоняли из дома нечисть и ходили с тлеющей головней по полям, для мальчиков проводили обряд пострига. Осталось в празднике и многое от эпохи язычества, тот же обряд похорон мух в овощных гробах. Прежде чем закопать в землю, над насекомыми обязательно надо показательно поплакать и попричитать. Избавиться от них перед Новолетием означало очистить жизнь от всякой скверны, влияния потусторонних и прочих колдовских сил.

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