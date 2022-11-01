C гордостью - Новосибирску!

Высота стелы - 35 метров. Фото: t.me/alokot

Новосибирск в годы Великой Отечественной войны стал городом, куда эвакуировали тысячи рабочих и десятки крупнейших предприятий. Сибиряки вместе с эвакуированными помогали ковать Победу в тылу: производили вооружение, военную технику, одежду и обувь для солдат.

Авиазавод имени В. П. Чкалова несколько раз награждали Красным знаменем Государственного комитета обороны, в 1945 году он получил орден Ленина: именно там изготовили 15 797 самолетов различных типов, в том числе 15 500 боевых истребителей «Яковлев». Завод «Сибсельмаш» неоднократно становился победителем Всесоюзного соревнования и получал переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б) - за годы войны он выпустил и направил на фронт 48 миллионов снарядов. И это, конечно, лишь небольшая часть неоценимого вклада, который внес Новосибирск.

- Новосибирск сделал столько всего и во время войны, и после нее. Сколько всего было восстановлено! Заводы ведь работали под открытым небом, и какие они стали - гиганты, а не заводы! И город, и Новосибирский район, и вся область достойны звания. Это места, где всегда жили и будут жить люди трудовой доблести, - считает Людмила Николаевна Пышкина, труженица тыла.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О почетном звании «Город трудовой доблести». Согласно документу статус присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на их территории, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В феврале Новосибирск обратился к президенту Российской академии наук Александру Сергееву с просьбой подготовить экспертное заключение к ходатайству о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». И это звание столица Сибири указом президента заслуженно получила 2 июля 2020 года. А спустя два года, 3 ноября 2022 года, на площади Калинина открывается стела, увековечивающая этот подвиг.

- Открытие стелы «Город трудовой доблести» - знаковое событие для горожан. Мемориал призван увековечить трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. На предприятиях города, в том числе эвакуированных из западной части страны, не жалея сил работали тысячи сибиряков, обеспечивая фронт всем необходимым. Так, новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова за время войны построил почти 16 тысяч самолетов, завод «Электроагрегат» обеспечивал Красную армию и флот крупными прожекторами, завод «Электросигнал» за годы войны выпустил 168 тысяч радиотехнических аппаратов, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Со времен Великой Отечественной войны в Новосибирске и по сей день работают 13 предприятий. В церемонии открытия стелы примут участие трудовые коллективы и ветераны этих заводов - преемники традиций, хранители памяти о подвиге своих земляков.

ГОРОД ЭТО ЗАСЛУЖИЛ!

Новосибирцы ждут открытия стелы, символизирующей трудовой подвиг любимого города.

- Конечно, город заслуживает звание «Город трудовой доблести», иначе и быть не может. Сюда переправили все заводы из европейской части России. В Заельцовском районе почти все заводы, которые работали во время войны, были не нашими, а эвакуированными. Моя мама в это время трудилась на кожевенно-обувном комбинате, помогала фронту, - рассказывает Наталья Борисовна Корсакова, дочь 102-летнего Героя Социалистического Труда Веры Васильевны Корсаковой.

Согласен с ней и Сергей Александрович Бондин, сын фронтовика, рабочего Новосибирского приборостроительного завода (он сейчас трудится там же, где работал его отец):

- Наш город давным-давно должен был получить такое звание. Новосибирск все-таки очень много сделал во время Великой Отечественной войны, особенно на трудовом фронте. Сколько приютил предприятий! И как быстро они поднялись и стали выпускать продукцию! Поэтому я горжусь тем, что у нас появится стела!

ВАЖНО

Открытие стелы состоится 3 ноября в 19.00. В связи с праздничными мероприятиями с 17.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на участке Красного проспекта от улицы Кропоткина до площади Калинина, а также на участке улицы Дуси Ковальчук (по четной стороне) от улицы Плановой до площади Калинина. Движение пассажирского транспорта будет организовано в обход перекрытых участков.