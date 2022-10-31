«Спали вместе, ели из одной миски»: в Новосибирске собака спасла грача и стала его лучшим другом

Эта парочка быстро подружилась. Фото: предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

В Новосибирске грозный сторожевой пес, живущий при стройке, спас раненого грача от голода. Птица не могла летать, и собака разрешала ей есть из своей миски. Когда пришла осень, грача забрали волонтеры, а орнитологи из ветклиники бесплатно вылечили птицу и построили ей новый дом.

Грача назвали Сашкой. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

«КУШАЙ, САНЯ»

Удивительная история взаимопомощи в мире животных произошла в Новосибирске, на территории стройки по улице Объединения. Молодой грач со сломанным крылом прыгал по земле недалеко от будки со сторожевым псом. Птица не могла достать себе еду, и помощь пришла откуда не ждали.

- На стройке живет пес по кличке Рыжий - огромный терьер весом 80 кило. «Осторожно, злая собака» - вот это про него, его даже мужики местные боятся. Но в душе очень добрый - как выяснилось, особенную любовь проявляет к птицам, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Лариса, знающая историю дружбы от местных строителей. - Вокруг его миски постоянно собирались голуби, доедали за Рыжим. А тут этот грач к нему сунулся. Первый раз пес птицу прогнал. А потом, может, жалко стало, начал отходить от миски - сперва птицу накормит, а потом сам ест.

Сторожевой пес спас птицу-инвалида от голода и подружился с ней. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

Собака прониклась чувствами к грачу-инвалиду, и необычные друзья стали даже спать в одной конуре. Вряд ли пес выучил птичий язык, однако парочка понимала друг друга с полуслова. Бойкий грач даже залезал Рыжему на голову, когда тот спал. Птица также помогла охранять стройку - пес был на привязи, а грач сторожил у ворот и предупреждал о гостях громким «грра-граа».

О больной птице волонтерам сообщили строители. Грачу дали имя Саня, а после начали думать, куда его отправить на зимовку.

- Мы приезжали, привозили грачу рис и крупы. С приходом октября стало ясно, что грачу надо искать передержку. Куда бы ни звонили: в зоопарк, ветклиники, зооприюты, - никто не хотел браться. В итоге нашелся неравнодушный парень Александр, который содержит собак и кошек в частном доме. Он поймал грача и забрал домой, - говорит Лариса.

Перелом крыла и лапы мешал грачу улететь, но он приспособился. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

ПЕРЕЛОМЫ, ВЫВЫХИ

Пес Рыжий моментально загрустил без верного друга, чуть не впал в депрессию. Три дня не притрагивался к еде, но потом пообвыкся. А грач в гостях у волонтера заболел, и парень решил объявить сбор на лечение. Внезапно раздался звонок основателя зооветцентра «Ноев Ковчег» Натальи Паскаль. Она заметила пост о птице в соцсетях и решила помочь.

- В клинике мы сделали птице рентген и взяли анализы. У грача застарелые переломы голени и локтевой кости, вывих лучевой кости, повреждения сопутствующих связок и сухожилий. Однако из-за давности травмы операцию решили не проводить: есть высокий риск потерять опору даже на кривую лапу, так что требуются только забота и наблюдение, - объяснила КП-Новосибирск врач-орнитолог зооветцентра «Ноев Ковчег» Александра Морозова.

Хитрый и умный грач покорил сердца ветеринаров. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

Команда врачей влюбилась в активного грача, которому около 2 - 3 лет, и решила оставить его. Птица получила собственный вольер в живом уголке питомцев при ветклинике.

- Сейчас мы проводим грачу обработку лапы, помогаем ухаживать за перьями. Саня очень умный и хитрый, всегда знает, когда его идут кормить, и в первую очередь выбирает самое вкусное. Когда получим все анализы и закончим лечение, птица переедет в собственное жилье в вольере, - добавили ветеринары клиники.

В клинике грачу построили вольер.Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

Так закончилась дружба сурового пса и раненого грача - счастливым финалом. Смогут ли старые друзья встретиться вновь? Ветеринары не хотят оставлять птицу жить на улице, хоть и под опекой Рыжего. Травмы серьезные, рисков слишком много. Но врачи уверяют, в клинике ему будет комфортно.

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