Сначала - папа, потом - дочка: в Новосибирской области простились с погибшим на СВО Максимом Березовским и его ребенком

С Максимом и его дочкой простились 20 февраля. Фото: предоставлено Еленой Новоселовой

20 февраля в городе Болотном простились с погибшим на СВО 25-летним Максимом Березовским и его четырехлетней дочкой. Девочка умерла дома, у нее, как говорят близкие, была онкология.

Максим Березовский рос и учился в городе Болотном Новосибирской области. Одноклассники и учителя вспоминают погибшего как веселого и простого парня.

- Я была классным руководителем у Максима с 5-го по 11-й класс. Он был очень общительным, добрым, отзывчивым юношей с жизнеутверждающей улыбкой. Очень любил историю, даже ЕГЭ сдавал по этому предмету, - рассказала КП-Новосибирск Лариса Карпова, классный руководитель Максима Березовского.

После 11-го класса Максим отслужил в армии и решил стать военным. Первые полгода парень проходил курс молодого бойца в Челябинске и работал механиком-водителем при воинской части. В 2017 году служил гранатометчиком в мотострелковых войсках Центрального военного округа, с ноября 2018 года - старшим стрелком, с января 2021 года - механиком-водителем.

Когда началась специальная военная операция, Максим отправился в зону СВО.

- Максим приезжал домой в отпуск из-за ранения, но потом снова уехал служить, - поделилась с КП-Новосибирск одноклассница Максима Березовского.

Жена и дочка Максима в тот момент находились в Юрге. Как рассказывают родные погибшего, у малышки была опухоль головного мозга. Ей требовалась операция.

- Максим погиб 2 февраля, но официально об этом стало известно только 14-го числа. Дочку его прооперировали, но спасти не смогли. Она умерла 8 февраля, - говорят местные жители.

Максима и его дочку похоронили на кладбище недалеко от города Болотное. Парня наградили посмертно орденом Мужества.

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