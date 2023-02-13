1 или 4? Математики наконец рассказали, как решать пример, рассоривший пользователей соцсетей

А вы сможете решить без подсказки? Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

Простой математический пример застал взрослых людей врасплох. В интернете идут ожесточенные споры, пользователи с пеной у рта доказывают свою правоту. Одни утверждают, что правильный ответ - 1, а другие - 4. Хотя сам пример уровня пятого класса. Так какой ответ верный?

Камнем преткновения стал конкретный пример. Попробуйте и вы решить его с ходу.

Можете рещить это пример с ходу? Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

Чтобы закончить баталии, КП-Новосибирск попросила разъяснений у ученых из Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН. Они посмеялись и поставили точку в решении «непростого» примера.

- В числовых или буквенных выражениях при отсутствии скобок все действия выполняются по порядку, слева направо, - рассказала КП-Новосибирск Наталия Даурцева, ученый секретарь ИМ СО РАН, преподаватель. - Если в выражениях присутствуют скобки, то первыми выполняются действия в скобках. После чего - умножение и деление, затем - сложение и вычитание. И тоже по порядку, слева направо.

Смотрим на пример и решаем. Сначала выполняем действие в числителе, в первую очередь беремся за скобки: из 8 вычитаем 6. Далее действуем слева направо: 36 делим на 3 и получаем 12. Теперь 12 умножаем на 2 и делим произведение на 6.

- Полученное в числителе число, а это 24, мы делим на 6, и в итоге получается ответ 4, - подводит итог математик.

Теперь многие могут быть уверены в своей правоте. За единицу же ручались те, кто после скобок взялся за умножение, забыв о том, что действия нужно выполнять слева направо.

Но вот вопрос: почему взрослых решение подобных примеров интересует намного больше, чем школьников? На этот вопрос КП-Новосибирск ответил психолог Константин Зубахин.

- Я сам «покупался» на такие примеры. Тут все идут «на слабо». Людям предлагают иллюзию легкой и гарантированной победы. Потом они могут столкнуться с разочарованием, потому что задачки бывают с подковыркой. Всем нам хочется посоревноваться, ну любим мы оказаться правыми, - объяснил КП-Новосибирск Константин Зубахин, психолог.

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