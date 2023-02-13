В Новосибирске увеличились объемы социальный поддержки горожан

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На собрании департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска подвели итоги работы за 2022 год. В непростой ситуации прошлого года департамент справился с поставленными задачами: военнослужащие и их семьи получают помощь социальных служб. Проблемы этой категории горожан социальные службы решают в ежедневном режиме. С октября по декабрь 2022 года обратившиеся новосибирцы получили социальную помощь на сумму 37 миллионов рублей.

На собрании департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска подвели итоги работы за 2022 год. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Не были забыты и другие новосибирцы. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» услуги по долговременному уходу получили 7,5 тысячи пожилых и маломобильных горожан.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, ребята, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию, а также дети участников специальной военной операции стали участниками ярких праздников и фестивалей, побывали на каникулах в оздоровительных лагерях. А на Новый год получили замечательные подарки.

В непростой ситуации прошлого года департамент справился с поставленными задачами. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Особую заботу социальные работники проявляют к ветеранам Великой Отечественной войны. В нашем городе их 3127 человек. Каждый ветеран может обратиться за помощью к своему персональному куратору в администрации района, где он проживает.

Всего в прошлом году финансовую поддержку от города получили более 130 тысяч новосибирцев, получателями социальных услуг стали 60 тысяч горожан, а 124 человека из числа детей-сирот получили собственное жилье.

Кроме прочего, в 2022 году социальная служба города успешно справилась с реорганизацией отрасли. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева отметила, что социальная служба города также успешно справилась с реорганизацией отрасли.

- Нам удалось сохранить всех сотрудников и сэкономить около 150 миллионов рублей. Все средства были направлены на реновацию наших учреждений и модернизацию оборудования. В следующем году планируется внедрение новых дополнительных услуг, а также реновация еще девяти учреждений. Сегодня в Новосибирске можно получить все самые современные виды реабилитации и обслуживания граждан. Мы объединяем наши усилия, компетенции, талант и опыт и двигаемся только вперед, - подытожила она.