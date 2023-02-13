В Новосибирске для школьников прошел экоурок

Игорь Украинцев вручил классному руководителю Елене Богачевой благодарственное письмо. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Забота об экологии - одна из важных задач, и объяснять это необходимо с самого детства. В поддержку олимпиады по экологии и окружающему миру 9 февраля в лицее № 9 прошло занятие с участием депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Украинцева. Об этом важном уроке - в нашем материале.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ

Почему батарейки нельзя выбрасывать вместе с другим мусором? Что нужно делать, чтобы уберечь лес от пожара? Какие полезные привычки помогают сохранить природные ресурсы? Ответы на эти вопросы вместе с учениками 5 «В» класса лицея № 9 искали активисты Российского экологического общества на классном часе, посвященном экологии.

Экоурок - первая ступень для ребят, чтобы стать участниками Всероссийской онлайн-олимпиады по экологии и окружающему миру, которая проходит в нашей стране. Олимпиада позволит ребятам проверить свои знания о природе, объяснит им, что сохранение окружающей среды невозможно без участия каждого из нас.

Для старта проекта по защите природы 5 «В» класс был выбран не случайно. Ученикам этого класса известно об экологии очень много. Ребята знают о полезных экопривычках, например, что при чистке зубов нужно закрывать кран, чтобы не расходовать чистую воду зря. Они в курсе, что сбор бумажного вторсырья помогает сохранять деревья, и ежегодно принимают участие в сборе макулатуры. Осведомлены ребята и об охраняемых видах редких животных, растений и насекомых. Пятиклассники придумывают и свои личные экопроекты: претворяют их в жизнь сами и пытаются привлечь к участию в них окружающих, как ровесников, так и собственных родителей и других взрослых.

Для участия в онлайн-олимпиаде достаточно иметь компьютер и выход в интернет. А для успешного выполнения олимпиадных заданий нужны не столько углубленные знания, сколько понимание того, как между собой связаны состояние природы и действия людей. На это и нацелены экоуроки.

Как пояснила руководитель регионального отделения российского экологического общества в Новосибирской области Дарья Украинцева, в обществе есть запрос на экологию.

- Мы проводим экоуроки в поддержку национального проекта «Экология». Плюс таких просветительских мероприятий в том, что они повышают экологическую культуру и грамотность школьников, помогают ребятам проверить свои знания, узнать новое, сформировать личные осознанные экологические привычки и поведение. Мы рады, что Новосибирская область присоединилась к этой позитивной инициативе экологического просвещения, - отметила Дарья Александровна.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МАКУЛАТУРЫ И МУСОРА

Экологическую активность пятиклашек от души поддерживает классный руководитель Елена Анатольевна Богачева. За активную поддержку экологических инициатив депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев вручил Елене Анатольевне благодарственное письмо.

- Экообразование стало заметным трендом в нашем обществе, и думаю, что подобные этому уроки экологии в школе станут необходимостью и будут проводиться повсеместно. Мы со своей стороны всегда поддерживаем экологические инициативы и помогаем их инициаторам. В этом проекте - проведении экоуроков и Всероссийской экоолимпиады - ключевая роль принадлежит образовательным учреждениям. В лицее № 9 экопроекты инициируют и поддерживают и педагоги, и школьники. Они участвуют в конкурсах, нацеленных на экологию, выигрывают гранты и успешно их реализуют. 5 «В», например, чемпион школы по сбору макулатуры. Очень активно участвует класс и в других инициативах. Думаю, что для ребят важны даже не призы, грамоты и награды. Они участвуют во всех этих проектах из чувства личной сопричастности, действуют по принципу «это не мой мусор, но это моя планета». И такой подход очень важен для будущего, - уверен депутат.