«Я вам покажу, где мозги детей будут»: Народный фронт раскритиковал скейт-парк за оперным театром в Новосибирске

Светлана Калинина нашла на скейт-площадке массу нарушений. Фото: Стоп-кадр/ОНФ.

В кадре - член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. А место съемки - самый центр Новосибирска, за оперным театром.

- За что молодежь Новосибирска надо не любить, чтобы построить такие объекты? Пойдемте, я вам покажу, где мозги детей у вас будут, - говорит Светлана зрителям и подходит к специальному спуску для скейтеров. - Мозги, потому что он (ребенок. - Ред.) юзом пойдет, и это все!

На этом замечания не закончились.

- Дальше: посмотрите, какие у вас углы острые с самого начала. Вот эта рельса, например, должна быть скругленной! А эта вообще неправильно сделана. Тут экстрим-жизнь называется, а не экстрим-парк, - заявила Светлана Калинина.

Эмоциональное видео было снято во время проверки скейт-парка. Почему провели проверку и к чему было больше всего нареканий, рассказывает глава регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина.

- Светлана Калинина проверяла все объекты, которые были построены муниципалитетом на бюджетные средства. Сквер за оперным театром - один из них, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Заикина. - Нужно понимать, что в подобных общественных пространствах надо обеспечить безопасность всех, кто там находится. По ГОСТу эти спортивные сооружения подходят для тех, кто катается на скейте. Но там катались не только профессионалы, а в том числе и подростки на роликах. Незакругленные рельсы, острые углы, замаскированные под элементы старые трубы, столбы посреди рамп - всему этому не место в скейт-парке. Кое-где покрошился бетон - это тоже надо ремонтировать.

Еще одна претензия - отсутствие забора вокруг самой скейт-площадки.

- Здесь, например, бабушки идут на трамвай, но никакого ограждения нет. А должно быть, как в Заельцовском парке, где есть забор, - объясняет Светлана Заикина. - И не только ради безопасности пешеходов: скейт-парк должен закрываться, к примеру, во время непогоды.

Сейчас площадка закрыта: ее обмотали сигнальной лентой. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Федерацией скейтбординга Новосибирской области, и там высказали свое мнение о замечаниях к парку.

- Наш скейт-парк уникальный, потому что создавался исключительно на деньги людей, которые любят наш спорт: такого в стране больше нет. И этого, видимо, не учла Светлана Калинина, - поделился с КП-Новосибирск Вячеслав Сердюк, председатель Федерации скейтбординга Новосибирской области. - До 2019 года в Новосибирске вообще не было площадок для скейтеров: катались, к примеру, у памятника Ленину. Мы решили исправить эту ситуацию: люди скинулись по 100 - 200 рублей, мы установили первые две фигуры в сквере за оперным. Всем понравилось. Потом нас пригласили в мэрию, мы пришли к соглашению, что можем устанавливать фигуры на этой земле. Сейчас их там 10. Потом мэрия провела реконструкцию нашего парка: сделали освещение, появились зеленые насаждения. Поэтому, конечно, нас задели замечания.

- Считаете их справедливыми?

- Насчет острых углов - да. Еще раз подчеркну: парк мы делаем на свои средства, на все денег не хватило. Но мы готовы устранить все недочеты, предоставить ГОСТы на все конструкции и официально взять парк себе на баланс. В четверг будет встреча в мэрии по этому поводу, будем все обсуждать.

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