Суд по взрыву дома в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Суд решит, виновны ли газовщики во взрыве. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Начался суд по взрыву дома в Новосибирске. Напромним, ЧП произошло 9 февраля в 7.43 утра. В пятиэтажном доме рванул газ, начался пожар, полностью обрушился подъезд. Погибли 13 человек, 21 пострадал.

Жильцы дома говорили, что накануне вечером к ним приходили газовщики и меняли газовые трубки. Заплатили за эту услугу жители по 16 тысяч рублей. А вскоре начали чувствоать запах газа.

Некоторые их них обращались в газовую службу, жаловались на запах. А потом произошла трагедия. И суду предстоит решить, виноваты ли газовщики,, и избрать меру пречесения.

Заседание проходит в Центральном районном суде. В зал суда уже завели первую задержанную.

Говорит, что в рухнувшем доме поменяли 3 трубки. Фото: Мария НОВИКОВА

Женщина заявила, что поменяли трубки в трех квартирах дома №39 и в доме №37 (тоже в трех квартирах).

Подозреваемая признает, что проводила монтажные работы. Но вот то, что по ее вине мог произойти взрыв.

- С 6 по 9 февраля там бы запах газа чувствовали. Я не знаю, виновна ли, не могу этого признать там же экспертиза нужна.

К родственникам погибших она обратилась так:

- Мне жаль очень!

Адвокат женщины попросил закрыть судебное заседание.

Адвоккат просит закрыть судебное заседание от журналистов. Фото: Мария НОВИКОВА

Теперь немного о личности газовщицы. Она из Омской области, у нее есть18-летняя дочь. Официально женщина не трудоустроена, неофициально работала в газовой службе

- Приехала в Новосибирск 5 февраля. Здесь работали, - заявила она.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения - арестовывать или нет? Журналистов удалили из зала суда, но на оглашение решения пустят.