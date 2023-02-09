Новосибирские депутаты проверили школьные столовые

В столовых вкусная и полезная еда. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Забота о школьном питании - одна из важных задач. Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с организацией питания в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, была создана еще в ноябре 2029 года. И на днях она провела в школах очередное выездное совещание: как оно прошло - читайте в нашем материале.

НИКТО О ПРОВЕРКЕ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Рано утром председатель постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко (фракция «Единая Россия») проводит рабочее совещание. Участники группы выбирают образовательные учреждения для очередного выезда. По устоявшейся традиции руководителей образовательных учреждений заранее никто о проверке не предупреждает. Такой подход позволяет узнать, как в реальности обстоит дело с питанием школьников.

Во время выездных совещаний рабочая группа проводит осмотр помещений пищеблоков, обеденных залов и суточных проб, проверяет выполнение сотрудниками санитарных требований, соответствие предлагаемых блюд заявленному меню и размеру порций, правильность хранения продуктов и готовых блюд, а также ведения документации.

Игорь Титаренко. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

ДЕТЯМ - КАШУ И БУТЕРБРОДЫ

Первый адрес на карте рейда - школа № 144, улица Героев Революции, 103. В холле школы всем участникам проверки выдают маски и бахилы, проводят в столовую. В пищеблок проходят только те члены рабочей группы, у кого есть действующая санитарная книжка. Это Игорь Титаренко, депутат Павел Горшков, на чьем округе расположена школа, начальник управления ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

В меню завтрака на 7 февраля сообщается, что ребят будут кормить кашей «Дружба», бутербродами с сыром, витаминным напитком и грушами. Также есть сосиски в тесте для свободной продажи.

Пока шла проверка кухни, у учеников начальной школы по расписанию начался завтрак. Его предложили попробовать и членам рабочей группы. Витаминный напиток, под которым скрывался чай с лимоном, и каша оказались вкусными.

- В этой школе за питание отвечает сама образовательная организация, так удобнее и лучше для детей. Есть замечания. На кухне используется алюминиевая посуда для приготовления пищи, а по новым правилам так делать нельзя. Это недоработка со стороны руководства столовой, а также следствие нехватки финансирования. Не там хранятся сыпучие продукты - мука. По словам руководителя столовой, ее приготовили для выпечки, но это все равно нарушение. В меню не указали замену груш на яблоки. А в целом атмосфера в школьной столовой очень приятная и доброжелательная. Соблюдаются правила, ребятишки получают горячий завтрак. Каша вкусная и чай тоже, - прокомментировал работу группы в этой школе Игорь Титаренко.

«ЗАХОТЕЛОСЬ ДОБАВКИ!»

Следующая точка на маршруте - школа № 213 по адресу: улица Одоевского, 1/5. Школу сдали 6 лет назад. Здесь все новое, поэтому осмотр прошел без нареканий.

- В этой школе питание детей осуществляет коммерческий комбинат питания «Большая перемена». Замечаний не выявлено. Школе есть чем гордиться. Очень хорошая организация всех процессов. Дежурят школьники - помогают сервировать столы. Очень вкусная горошница с куриной котлеткой, от добавки не отказался бы, - шутит Игорь Титаренко и подводит итог выездного совещания: - За все время наших выездов мы наблюдаем примерно одинаковые нарушения. Проведем еще несколько и суммируем результаты нашей работы в аналитической справке, где укажем замечания и изложим наши предложения и пожелания для решения имеющихся проблем. Есть у нас и глобальный план - создать в Новосибирске современный комбинат питания по примеру других регионов. Я думаю, такое учреждение с современным оборудованием и квалифицированным персоналом сможет обеспечить практически всех школьников Новосибирска полноценным и разнообразным питанием.