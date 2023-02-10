Андрей Зайцев: бизнес все чаще пользуется услугами «Спецсвязи»

Фото: Пресс-служба ФГУП Главный центр специальной связи

Андрей Зайцев, начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи»), в интервью рассказал, какие отправления, кроме секретных документов, перевозит Спецсвязь.

- Человек, когда слышит о Спецсвязи, сразу представляет какие-то секретные бумаги. Расскажите, что помимо документов вы перевозите?

- Спецсвязь оказывает услуги по доставке любых, в том числе нестандартных, негабаритных и требующих особых условий транспортировки грузов по России и за рубеж. Одно из ключевых направлений деятельности нашей компании – это перевозка денег и драгоценных металлов. Также мы оказываем услуги по экспресс-доставке грузов, занимаемся таможенным оформлением.

Справка: Региональное управление специальной связи по Сибирскому региону - один из 8-ми региональных подразделений Главного центра специальной связи. В Сибирское подразделение входит 10 филиалов: Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская области, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, а также республики Алтай и Бурятия.

Наша компания работает уже 83 года и за все это время сформировала репутацию надежного оператора по доставке всех видов грузов, а логистика в труднодоступные и удаленные пункты по всей России – это одно из наших конкурентных преимуществ.

Одна из задач Спецсвязи – обеспечение в системе государственного управления сохранности государственной тайны при перевозке секретных документов. Допустима ли работа в вашем ведомстве с цифровыми носителями?

Конечно, работа строится в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ о гостайне.

В целом мы идем в ногу со временем и, как многие современные компании, используем цифровизацию для повышения своей эффективности. Минцифры и руководитель «Главного центра специальной связи» Иван Гайченя особое внимание уделяют совершенствованию ИТ-инфраструктуры, цифровизации бизнес-процессов, повышению уровня сервисов для клиентов. Но чтобы полностью уйти в цифровую сферу нам предстоит еще большая работа.

- В начале прошлого года ваш коллега рассказывал о том, что в разы выросли запросы на перевозку наличных средств. Сохранился ли этот тренд?

- Мы ощущали значительный рост спроса на перевозку денежной наличности в феврале – марте 2022 года. В дальнейшем ситуация стабилизировалась. Тем не менее, в настоящее время есть тенденция увеличения объема перевозок денежной наличности Спецсвязью как в Новосибирской области, так и в других филиалах Сибирского региона. В условиях экономической нестабильности мы наращиваем качество наших сервисов, поэтому клиенты все больше нам доверяют. Кроме того, объем наличных денег в обращении в России неуклонно увеличивается, и на 1 января 2023 года по данным Банка России составляет 16,3 трлн руб. Данный показатель оказался выше отметки в 16 трлн руб. впервые за все время публикации данных.

- С чем связан такой рост?

- Это происходит в любые кризисы, когда отключаются глобальные сети. При этом у обычных граждан сохраняются потребности в еде, медицинском обеспечении и во многом другом. Поэтому люди и уходят в наличность. В настоящее время у россиян «на руках» находится огромная сумма наличных денег.

- Документы, деньги, другие ценные грузы – все это перевозится по заказу государственных структур? Или коммерческие компании также пользуются вашими услугами?

- Услугами Спецсвязи пользуются не только государственные структуры, бюджетные организации, но и коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Как правило, у бизнеса чаще всего запрос на экспресс-доставку, перевозку стандартных или негабаритных грузов, а также ценных грузов и предметов искусства.

- Растет ли число заказов от коммерческих структур?

- Да, в последнее время количество отправок от коммерческих организаций увеличилось, и связано это прежде всего с тем, что в 2022 году с рынка логистики ушли многие иностранные компании. Кроме того, одним из преимуществ нашей организации является большая сеть плановых маршрутов (более 1200 маршрутов протяженностью более 500 000 км) по всей территории России и полное страховое покрытие на всем пути доставки. Это позволяет предлагать клиентам конкурентные тарифы и надежный сервис.

- Случались у вас за годы работы какие-либо неординарные истории, необычные случаи, связанные с доставкой? Как вы находили выход из нестандартной ситуации?

- В декабре 2022 года сотрудники Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону доставили автотранспортом сложный груз по заявке клиента в труднодоступную местность, расположенную в республике Саха (Якутия). Ранее клиент оформлял доставку таких грузов исключительно по железной дороге.

Справка: сложные для перевозки грузы условно делятся на две основные категории: высокостоимостные товары (например, картины) и грузы, требующие специальных условий доставки (биологоческие образцы, лекарственные препараты).

Доставить автотранспортом было крайне сложно из-за тяжелых дорожных условий и низкой температуры воздуха - около минус 50-ти градусов по шкале Цельсия. Но сотрудники Спецсвязи успешно выполнили доставку в установленные сроки, проявив выдержку и смекалку.

- Если бы клиент спросил, почему среди многих других компаний мне стоит выбрать ФГУП ГЦСС, чтобы вы ему ответили?

- Спецсвязь – государственный логистический оператор. Это гарант надежной и безопасной доставки всех видов отправлений и грузов. Клиенты могут положиться на нас и не переживать за положительный результат. Кроме того, мы осуществляем перевозку ценных грузов с вооруженным сопровождением, а в целях поддержания высокого уровня сервиса Спецсвязь на постоянной основе обеспечивает повышение квалификации сотрудников.

- Какие планы вашего подразделения на 2023 год?

- В 2023 году мы планируем продолжать планомерное развитие всех филиалов, расположенных на территории Сибирского региона[1], наращивать их ресурсную базу, в том числе парк транспортных средств, а также набор услуг, комплементарных нашему бизнесу. Все это позволит предоставлять услуги Спецсвязи большему количеству клиентов, предвосхищать их ожидания, а нам – выполнять свои уставные задачи.

С учетом наличия в Сибирском регионе большого количества крупных транзитный транспортных узлов одним из наших приоритетных направлений является расширение услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом как по территории России, так и в международном сообщении.

[1] Региональное управление специальной связи по Сибирскому региону оказывает услуги на территории Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского края, республик Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия.