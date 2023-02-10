Восьмилетняя футболистка из Сибири выиграла пять игр за один день

Вижу мяч - не вижу препятствий! (Вика Поспелова - в центре.) Фото: Дмитрий ГОЛОМИДОВ

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали свой победный путь юные герои, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

Команда «Сибиряк - Триумф» с тренерами Маргаритой Владимировной Миненко и Мариной Николаевной Исаевой. Фото: Дмитрий ГОЛОМИДОВ

ШПАГАТ КАК У ВАН ДАММА

Вика Поспелова занимается спортом с 3,5 года. Все началось с художественной и воздушной гимнастики. По словам мамы Елены Розиной, дочка была невероятно гибкой. Как Ван Дамм, Вика могла спокойно сидеть в шпагате между двумя стульями. Чуть позже занялась танцами и хореографией: везде были успехи, первые места в гимнастике в своем возрасте. Причем выполняла более сложную программу, чем соперницы.

- Несмотря на успехи, я решила поискать для дочки другие варианты спорта: гимнастика дороговата, там строгие требования к фигуре, нужно сидеть на диетах. Но, безусловно, это невероятно красивый вид спорта. Гимнастки восхищают своим упорством и исключительной красотой. Терять форму и наработанные навыки не хотелось, - рассказала «Комсомольской правде» Елена Розина. - Критериями в поиске нового направления стали, по возможности, близость к дому, бесплатные занятия и чтобы ребенку было интересно, но чтобы спорт в то же время был серьезным, с турнирами и медалями.

Когда переполняет счастье от забитого гола. Фото: Дмитрий ГОЛОМИДОВ

В ФУТЗАЛКАХ И СОРОКОНОЖКАХ

В поисках Елена наткнулась на спортивную школу «Триумф» (с 2019 года МБУ СШ «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк». - Ред.), где как раз шел набор девочек на мини-футбол. Списалась с тренером Мариной Николаевной Исаевой, узнала про занятия, форму. Решили: надо пробовать. С девочками работают два тренера, в том числе мастер спорта России по женскому футболу Маргарита Владимировна Миненко. Кстати, благодаря им в Новосибирске и возник женский мини-футбольный клуб.

- Сначала я боялась, ничего не понимала. Люди новые, все новое, - вспоминает юная спортсменка. - В команде «Сибиряк-Триумф» занимаются только девочки, а в другой команде, где я тоже занимаюсь, есть мальчики и девочки. Тренируюсь практически каждый день. Люблю ходить на тренировки, мне это совсем не тяжело!

Вика Поспелова со старшей сестрой Даной и малой частью своих наград. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Сейчас Вике Поспеловой 8 лет, мини-футболом она занимается 2 года. За это время успела вжиться в спорт, успешно пройти череду соревнований, побывать с командой в других городах. Раньше играла в защите, теперь - нападающая, что ей тоже очень по душе. Личный рекорд Вики: пять игр за один день - и все с победой.

- Была в Казани, два раза в Омске на региональных соревнованиях, где оба раза - первое место. В прошлом году ездили в Белово. В марте едем на турнир в Барнаул и на первенство России в Нижегородскую область. В Новосибирске всегда играем против мальчиков - здесь нет команд девочек. Но это и круто! Такой опыт! Больше всего мне понравилось играть в Казани, именно на том поле. Там футзалки вообще не скользят! Для тренировок у меня есть футзалки, в которых играют на гладком покрытии, и сороконожки - обувь с такими маленькими шипами на подошве. В сороконожках играют на искусственной траве, - объяснила Вика.

НАСТОЯЩАЯ СТРАСТЬ

Кроме спорта девочка успевает ходить на фортепиано и вокал. Но ее настоящая страсть - мини-футбол. Вместе с папой Вячеславом смотрят и обсуждают игры: Вика уже знает особенности правил, о которых тренеры еще не рассказывали. Папа помогает разобраться в сути игры, разбирает тактику, объясняет, как, где и какую технику использовать. Для папы увлечение дочки стало настоящим подарком, ведь в юности он занимался футболом, который пришлось оставить из-за травмы.

Мини-футболистки умеют не только ловко отбирать мяч у соперников, но и веселиться от души. Фото: Дмитрий ГОЛОМИДОВ

Уже через полгода после тренировок Вика попала на сборы со старшим составом. Уровень игры стал расти, появились первые успехи, уверенность, уважение и авторитет в команде. Конечно, бывают и проигрыши.

- Если проиграли, тренер указывает на ошибки, разбираем игру. Иногда может и поругать, но всегда по делу. Мои тренеры мне нравятся, - признается юная спортсменка.

Поначалу Вика перед каждым турниром буквально тряслась от страха. Теперь это уже не страх, а волнение, потому что чувствует ответственность за всю команду и за общий результат.

Самое надежное на поле и в жизни - плечо товарища по команде! Фото: Дмитрий ГОЛОМИДОВ

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

А вот маме Елене со стрессом перед соревнованиями не удается справиться до сих пор. По словам старшей дочери Даны, переживает больше Вики.

- Я очень втянулась, все игры смотрю с таким удовольствием! Никогда бы не подумала, что полюблю мини-футбол: всю жизнь была к нему равнодушна. Не понимала болельщиков: что интересного они в нем нашли? Когда Вика начала играть, поняла, что это суперинтересная игра. Когда дочка на поле, я самый преданный болельщик! Не представляете, как кричу, - смеется Елена Розина. - Девочки в ее команде все красотки невероятные, при этом умницы, целеустремленные и стойкие. Так что мини-футбол - это еще и красиво, как оказалось: там и носочки тянуть надо при ударе, и гибкой быть, чтобы обвести соперника, и стопы иметь мягкие для владения мячом. Почти как в гимнастике. Удивительно!

Елена Розина уверена: в поисках вида спорта важно, чтобы ребенок смог выбрать свою страсть, а для этого нужно просто пробовать. Когда найдется спорт по душе, тогда будет и стремление к росту, и результаты. В большом спорте работать все равно придется, и немало, но с любимым делом это будет легче, а результаты труда приходят быстрее.

СПРАВКА КП

ГК «Расцветай» - застройщик из Новосибирска, который занимает лидирующие позиции в регионе. По итогам 2021 года компания стала первой по вводу жилья. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. А на начало 2023-го ГК «Расцветай» возглавила топ застройщиков* по объему текущего строительства в регионе - компания возводит 490 115 кв. м**. Всего в активе компании 49 объектов. По оценке экспертов портала ЕРЗ.РФ, девелоперу присвоен наивысший рейтинг - 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья.

______________________________________

* По данным мэрии города Новосибирска.

** По данным Единого ресурса застройщиков.