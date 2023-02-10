Ученые из Кольцово четверть века испытывали биологический препарат для защиты растений

Фото: Иван МАКЕЕВ

Об исследованиях способов биологической защиты растений и результатах этой работы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали профессор кафедры защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Аркадьевич Беляев и директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк.

ДОБИВАЛИСЬ УСТОЙЧИВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В непростом сибирском климате растениям угрожают не только болезни и вредители, но и стрессы от перепадов температур. Получить достойный урожай в таких условиях можно с помощью химии, пестицидов, полностью биологическими методами, а также комбинируя химию и экологическое земледелие.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В поисках альтернативы химической обработке ученые научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из Кольцово и аграрного университета взялись за изучение способов применения на практике экологически безопасных технологий выращивания и защиты культурных растений. Биологические препараты на основе природных биологических агентов и их метаболитов начали тестировать на базе НГАУ. По словам Александра Ивановича Леляка, фирма сотрудничает с аграрным университетом более 25 лет, но не спешила выводить препараты на рынок, добиваясь устойчивых положительных результатов лабораторных исследований.

- Препараты представляют собой споровый концентрат штаммов сапротрофных бактерий рода Bacillus, выделенных в экологически чистых районах Западной Сибири. Авторы препарата в течение нескольких лет вели селекционную работу по закреплению у бактерий таких хозяйственно-полезных свойств, как повышенная конкурентоспособность в освоении почвенной органики. Если говорить проще, они ее успешно разлагают. Они оказывают ростостимулирующее, адаптогенное влияние на растение, повышают устойчивость иммунитета и приспособленность растений к засухе, зиме и способность противостоять патогенным организмам, - прокомментировал профессор кафедры защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Аркадьевич Беляев.

Проведение опыта в фермерском кооперативе «Учхан», провинция Хэйлунцзян. Фото: НПФ «Исследовательский центр»

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Профильные опыты по применению биологических препаратов проводились под наблюдением профессоров НГАУ во Вьетнаме, Таиланде, Китае, Турции, Италии, Испании.

- Эксперименты по исследованию их эффективности охватывают все климатические зоны планеты и затрагивают зерновые, ягодные, плодово-овощные культуры, - уточнил Александр Иванович Леляк. По его словам, достойные результаты применения препаратов зафиксированы в местных условиях. Совхоз «Толмачевский» использовал их для выращивания пшеницы и получил урожай 63 центнера с гектара, что сопоставимо с урожаями на Кубани.

Профессор кафедры защиты растений НГАУ отметил, что разработанные препараты помогают обеззаразить почву и в конечном счете способствуют повышению урожайности. Их можно применять для начальной обработки семян и саженцев: перед посадкой семена достаточно опрыскать и просушить, а черенки и саженцы - замочить в растворе препарата. Также можно использовать препараты для полива почвы до или после посева и посадки.