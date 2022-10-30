«В ход пошел перцовый баллончик»: две девочки устроили разборки в одной из школ Новосибирска

В школу вызвали полицию и ОМОН. Фото: соцсети

В Новосибирской школе в Калининском районе произошла драка между двумя девочками-подростками − 8-классницей Дианой* и ученицей 7 класса Машей*. Школьницы принялись выяснять отношения в то время, пока остальные ученики были на занятиях. Что же не поделили подростки – узнавали корреспонденты КП-Новосибирск.

Инцидент произошел в четверг, 27 октября. Мы нашли одну из учащихся школы и расспросили ее о драке. Таня* как раз стала очевидицей произошедшего.

ОБЕ НЕ ИЗ ЭТОЙ ШКОЛЫ

Во время сбора информации выяснилось интересное – Диана и Маша не учатся в этой школе. Туда девчонки приходили, чтобы пообщаться со знакомыми ребятами.

− Диана и Маша учатся в соседних школах, − рассказала КП-Новосибирск Таня. – У Маши очень много друзей из нашей школы. Она приходит их встречать после уроков. У них образовалась большая компания.

По словам нашей собеседницы, охранник спокойно впускал «чужих» ребят на территорию учебного заведения. Мол, они же дети, ничего плохого не сделают. А вот взрослым так просто входить в школу не разрешали.

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ ШКОЛЬНИЦАМИ

Оказывается, незадолго до этого Диана и Маша поругались.

− Все началось с того, что Диана обозвала Машу и ее маму. Маша молчать не стала. Она, в свою очередь, оскорбила лучшую подругу Дианы, которая как раз учится в школе, где произошел конфликт. После этого между девочками началась вражда, − поделилась подробностями Таня. – Диана даже обещала, что зальет Машу перцовкой.

Так в итоге и произошло. Но обо всем по порядку.

− Я выхожу со своей подругой из класса и вижу – идет Диана. Она здоровается с нами и говорит: «Маша хочет меня избить». Мы посмеялись, мол, что за глупости. Выходим из школы – там собралась толпа, − вспоминает Таня в беседе с КП-Новосибирск. – Внезапно Маша побежала на Диану. Ударила ли она ее – мы не видели. Потом в ход пошла перцовка. Диана первой ее использовала. Кстати, эту перцовку Диане дала подруга из нашей школы.

Как рассказала Таня, раствор попал Маше в глаза. Диане досталось чуть меньше – жидкость «поразила» ее подбородок и область около глаза.

После произошедшего ребята увели Машу в школу.

- Но Диана на этом не успокоилась. Она вела себя очень агрессивно. Пнула ногой раковину, расположенную в коридоре школы. От удара куски раковины разлетелись в разные стороны, − добавила Таня.

«НИКТО ДЕВОЧЕК НЕ РАЗНИМАЛ»

Таня отметила, что остановить драку никто не пытался. Все боялись попасть под горячую руку.

− Никто девочек не разнимал. Потому что все боялись, что в них попадет перцовка. Ведь когда человек под агрессией, он не понимает, кому делает плохо, − объяснила школьница.

По ее словам, вскоре в учебное заведение приехала полиция.

Таня и ее подруга задаются вопросом, почему Диану до последнего пускали в школу, в которой она не учится. Ведь, как они рассказали КП-Новосибирск, девочка славилась буйным нравом.

− Она, например, может зайти в школу и наорать на охранницу. А еще Диана могла курить и пить около учебного заведения. Она очень многое себе позволяет, хамит учителям, − добавили девочки.

ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, что уже в курсе случившегося.

− О данной ситуации нам известно, мы держим ее на контроле, − пояснил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Также КП-Новосибирск позвонила в ГУ МВД России по НСО, чтобы узнать подробности. В ведомстве отметили, что знают об инциденте.

− Сообщение в полицию о произошедшем поступило 27 октября, все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Из медицинского учреждения сообщений по данному факту не поступало, - пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Мы отправили запрос в Министерство образования Новосибирской области, чтобы получить более подробную информацию о драке с участием двух школьниц.

* Имена героинь публикации изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber