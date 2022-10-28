В Родниках появится новый детский сад

Игорь Атякшев побывал на строительной площадке вместе с общественниками. Фото: Депутатское объединение «Единая Россия»

В Калининском районе Новосибирска ежегодно празднуют новоселье сотни молодых семей с малышами. В быстрорастущем микрорайоне Родники сегодня еще сохраняется потребность в создании новых мест в детские сады, и Совет депутатов города Новосибирска активно работает над этим совместно с жителями. Как результат, началось строительство детского сада по улице Гребенщикова.

РЯДОМ С ДОМОМ

За 3 месяца работы строители успели забить сваи, сделать ростверк и построить цокольный этаж. Причем работы велись на местности со сложным рельефом: перепад высот на площадке садика достигает 5 метров - справиться с такой задачей непросто.

Для того чтобы у ребятишек появилась ровная площадка, строители возвели вокруг всей территории будущего образовательного учреждения подпорную стенку. И это, по словам генерального директора «РСУ-5» (подрядчика объекта) Михаила Голубева, было самым сложным в проекте.

По плану строители должны сдать садик в декабре 2023 года - сроки подрядчик не срывает. С учетом возведения подпорной стенки сохраняется хорошая скорость работы. Зимой планируют полностью выполнить коробку здания - здесь будет использоваться красивый облицовочный кирпич брикстоун - и закрыть крышу. Тогда уже весной можно будет запустить отопление, прогреть здание и приступить к отделочным работам.

На строительство объекта при поддержке депутатского объединения «Единая Россия» выделено свыше 430 миллионов рублей. В новом саду будут работать 17 групп, включая пять ясельных. Каждая группа будет иметь отдельный выход на прогулочную площадку. Для учреждения закупят самое современное оборудование и мебель. Новый детсад сможет принять 320 ребятишек из близлежащих домов. Территорию благоустроят, установят игровые формы и теневые навесы для каждой группы.

- Мы следим за стройкой. У меня двое детей, 3 и 10 лет. Младшая дочь как раз пошла в садик. Место дали далеко от дома - 40 минут пешком. После обращения к депутату удалось найти садик поближе - в 15 минутах ходьбы. Новый садик строят по соседству с домом нашей бабушки, было бы очень хорошо перейти сюда, чтобы бабушка подхватывала внучку вечером, - поделилась жительница микрорайона Юлия Пугачева.

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По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игоря Атякшева, в Родниках в этом году открылась новая школа № 219, строится детский сад. Это поможет решить проблему с нехваткой мест в образовательных учреждениях микрорайона.

- Микрорайон Родники, наверное, один из самых быстро развивающихся и растущих в нашем городе. Конечно, здесь есть дефицит мест в детских садах. Мы, депутаты, в рамках партийных проектов, в рамках исполнения наказов избирателей работаем над устранением этого дефицита. При строительстве любых социальных объектов - детских садов, школы - мы должны думать прежде всего о шаговой доступности таких объектов, чтобы родителям не приходилось возить ребенка на другой конец улицы, в другой квартал или на другую сторону микрорайона. Это очень неудобно, учитывая расстояния в Родниках. Место для нового садика определялось исходя именно из этого. Рассчитываем, что срыва сроков строительства не произойдет и в декабре 2023 года сюда придут ребятишки. Мы очень надеемся, что строительство новых детских садов и школ в микрорайоне будет успевать за появлением новых маленьких жителей. Очень важно сохранить темпы строительства социальных объектов, - уточнил депутат Игорь Атякшев.

И можно не сомневаться, что при поддержке Совета депутатов города Новосибирска микрорайон станет еще комфортнее для маленьких новосибирцев и их родителей.