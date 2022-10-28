Зачем железнодорожникам региональный центр связи

На железной дороге Александр Кириченко трудится уже 42 года. Фото: Предоставлено героем публикации

Александру Кириченко 62 года, 42 из которых он работает на железной дороге. О том, что дало ему движение по карьерной лестнице с самых низов до руководителя регионального центра связи, как ищет подход к подчиненным и за что любит рыбалку, - в материале «Комсомольской правды».

КОНТАКТ-ЦЕНТР И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Уже 10 лет Александр Кириченко - начальник Новосибирского регионального центра связи по Новосибирскому территориальному управлению Западно-Сибирской железной дороги. В штате центра 429 человек, они обеспечивают железнодорожников всеми видами связи: оперативно-технологической, общетехнологической и другими. Есть контакт-центр, куда за консультацией может обратиться любой сотрудник: его перенаправят к нужному специалисту, чтобы помочь максимально быстро. На предприятии трудятся работники телеграфа, но не того, из давнего прошлого, а современного, который принимает и отправляет сообщения в электронном виде в специальной программе.

Помимо обеспечения связи центр организует видеоконференции со всеми подразделениями, с АО «РЖД». Такие конференции обязательно проводят с мест, где произошла чрезвычайная ситуация, по видеосвязи подключают управление дороги, ситуационный центр АО «РЖД», отправляя туда картинку с места ЧС в реальном времени.

«МЕНЯ ТРУДНО ОБМАНУТЬ»

Попасть на железную дорогу Александр Кириченко не планировал - так распорядилась судьба. После школы поступил в Новосибирское профессиональное техническое училище № 5 на специальность «мастер по ремонту и обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры», а после окончания училища за молодыми специалистами приехали работодатели, которых тогда называли покупателями.

- Когда к нам обратились представители железной дороги, на предложение работать у них согласились трое из группы. В итоге из троих остался только я. Отработал два месяца, после чего забрали в армию. Отслужил, как положено, и вернулся на железную дорогу. Хотел развиваться, двигаться дальше. С отличием окончил Томский техникум железнодорожного транспорта, затем заочно учился в Омском государственном университете путей сообщения, - рассказал «Комсомольской правде» Александр Кириченко.

Начинал он с монтера связи, затем работал механиком, старшим механиком, начальником участка. В 2012 году его назначили на должность руководителя предприятия, где трудится уже 10 лет.

- Я начал с самых низов и дошел до руководителя. Поэтому меня очень трудно обмануть: все прошел сам, знаю все процессы и работу изнутри. Когда к нам на практику приходят студенты ОмГУПСа и Томского техникума, их отношение к делу вижу сразу. Когда они защищают дипломные работы, тоже видно, кто на что способен. Понятно, что их нужно дальше обучать, давать практические знания. Но тех, у кого есть тяга к работе, желание трудиться, уже через два года можно назначать и руководителем среднего звена, - считает Александр Кириченко.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

ПРО КОЛЛЕКТИВ

Железная дорога учит дисциплинированности и особому к себе отношению. Важнее всего, по словам Александра Кириченко, здесь коллектив, правильно подобранные кадры, люди, которые относятся к своей работе ответственно, со всей душой.

- У нас довольно много работников с большим стажем. Бывает, что увольняются, но через полгода-год просятся обратно. Таким обычно навстречу не иду, сразу предупреждаю: «Подумайте хорошенько, прежде чем уволиться. Будете проситься обратно - не возьму». Если один раз меня подвели, решив поискать место получше, то пусть ищут дальше, - рассуждает Александр Кириченко.

К каждому подчиненному он старается найти свой подход. Для кого-то стимул - похвала, кого-то нужно вовремя поругать, чтобы не расхолаживался: начальник знает, какие слова подобрать, когда и как их сказать.

- Самое главное, чтобы предприятие работало стабильно и приносило пользу людям. Когда завоевываем награды, это хорошо и для предприятия, и для меня, как руководителя, и для всего коллектива. Несколько раз мы занимали почетные места в соревнованиях. Последние наши достижения: в 2021 году заняли первое место в соревнованиях среди коллективов Западно-Сибирской железной дороги. За второй квартал заняли второе место в отраслевых соревнованиях. Почетные места подкрепляются денежными премиями, что тоже очень приятно, - признается Александр Кириченко. - Коллектив на железной дороге дружный: чтобы работа спорилась, должно быть взаимодействие между отделами, цехами, участками. Новосибирская дирекция связи и наше предприятие проводят командообразующие мероприятия, спартакиады и даже выезжали на зимнюю рыбалку в Бердске и летнюю в Кузбассе.

С женой Татьяной Александр познакомился на железной дороге, супруги до сих пор вместе. Фото: Предоставлено героем публикации

«ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ НА ВОДУ, ПОПЛАВОК…»

Супруга Александра Кириченко тоже железнодорожница. Окончила Воронежский техникум и приехала в Новосибирскую область по распределению. Можно сказать, железная дорога их соединила: в 1982 году пара сыграла свадьбу. Сын и дочка Александра выбрали не связанную с железной дорогой стезю, но к работе отца всегда относились с уважением.

- Работа напряженная, постоянная внутренняя готовность сорваться и поехать. И в выходные, и в отпуске, если что-то случается, нужно быстро организовать работу. Не имеет значения, рабочий это день или ночь, дождь или снег. Собрался - и вперед, выполнять поставленную задачу, - говорит Александр Кириченко. - Но не была бы мне моя работа интересна, я не проработал бы здесь 42 года. Понятно, что заработная плата - это важно, но надо идти на работу не из-под палки, а получать удовольствие. В разное время я получал удовольствие от разных занятий. Работал механиком - занимался рационализаторской деятельностью, делал много рацпредложений. Любил ремонтировать аппаратуру. Сейчас на такие прикладные вещи просто времени не хватает, силы и время уходят на другое.

А на вопрос о том, как же он отдыхает, Александр с улыбкой ответил, что лучший отдых для него - это рыбалка. Не из-за рыбы, а из-за самой атмосферы.

- Нравится приехать на водоем, независимо от того, будет улов или нет. Люблю смотреть на воду, поплавок - в такие минуты наступает какое-то особое спокойствие, это для меня настоящий отдых! - добавляет наш герой.