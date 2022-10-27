Сирота из Новосибирска получила квартиру с долгом в полмиллиона за умерших родственников

Сироте досталась квартира с мертвыми душами и живыми долгами. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

Выпускники детских домов нередко сталкиваются с жилищными проблемами. История 22-летней Анны Дубыниной из Новосибирска - яркий пример равнодушного отношения чиновников, ответственных за судьбу сирот. В запутанной ситуации разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

БРАТ - В ТЮРЬМЕ, СЕМЬЯ - В МОГИЛЕ

Семью Анны сложно назвать благополучной. Мать и бабушка пили, отец испарился и воспитанием дочери не занимался, а старший брат сбился с верного пути и гастролирует по тюрьмам.

- Мы, сколько я помню из своего детства, жили в квартире прабабушки на улице Путевой. Когда мама умерла, опеку надо мной оформила родственница, и я жила у нее в Тогучинском районе. Потом тетка сдала меня в детский дом, - рассказала КП-Новосибирск Анна. - Знаю, что в 2011 году умерли бабушка и прабабушка. После окончания школы я поступила в политехнический колледж, мне дали комнату в общежитии. Затем познакомилась с парнем, мы сняли квартиру и стали жить вместе. Но это было недолго, разбежались.

Когда-то у девочки была большая семья. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

Анна снова осталась одна, с работой было напряженно, и девушка вдруг вспомнила, что может рассчитывать на помощь государства в решении жилищного вопроса.

- Я попыталась встать в очередь на получение квартиры как сирота. Мне отказали, так как выяснилось, что та прабабушкина жилплощадь, где я родилась и прописана, является моим наследством. Брат мой тоже имеет право на долю. Я даже не знаю, сколько он там жил и как. Мне известно, что он несколько раз сидел в тюрьме. Сначала я не расстроилась и даже обрадовалась, что квартира у меня есть. Поехала туда с настроем жить и обустраивать быт, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Радость, правда, была недолгой. Двушка в Ленинском районе была похожа на маргинальное логово после бомбежки. Соседи доложили девушке, что после смерти родственников в отсутствие брата квартиру кто-то сдавал, потом она долго пустовала. Но главная неприятность - огромные долги за «коммуналку», которые копились десятилетиями. Анна еще не до конца осознавала всю тяжесть упавшего на нее бремени. Позвала подругу, чтобы было легче навести порядок, и решила, что будет обживать эти квадратные метры. Даже начала понемногу гасить долги по квартплате.

Новое испытание явило себя в лице освободившегося из колонии старшего брата. Жить с уголовником, хоть и с родным, то еще удовольствие. Девушке, конечно, никто не подсказал, что федеральный закон запрещает сироте делить жилплощадь с судимым человеком. И вот как раз то, чего законодатели опасаются из-за такого соседства в теории, произошло на практике.

- В тот момент меня не было дома. Позвонила подруга, которая жила со мной в квартире, и сквозь ее крики и истерику я поняла, что случилось страшное. Мой брат набросился на нее и изнасиловал. Она совершенно голая выскочила на улицу, я приехала, мы вызвали полицию. Потом был суд, где я стала свидетелем, и брата снова отправили в тюрьму, - дрожащим голосом говорит Анна.

Жить в злополучной квартире сирота больше не стала.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

А вот управляющей компании, обслуживающей дом на улице Путевой, все эти повороты судьбы совершенно по барабану. Узнав, что в квартире хотя бы на короткий промежуток времени затеплилась жизнь, а значит, появился шанс вернуть долги, управленцы обратились в суд.

- А я даже не знала, что были какие-то суды. Их было несколько, но меня не оповещали. Таким образом, все долги за «коммуналку» за десятки лет приписали выплачивать мне! Все мои счета арестовали. Я теперь даже на работу не могу устроиться официально, потому что с зарплаты будут высчитывать половину дохода. И ладно бы эта квартира действительно была моей. Но я ведь даже не вступила в наследство, я не могу ее ни оформить официально в собственность, ни продать, - жалуется выпускница детдома.

Редакция обратилась с официальным запросом в Управление судебных приставов по Новосибирской области, чтобы попытаться выяснить основания для взыскания задолженности с Анны Дубыниной.

Ане известно о трех судебных решениях. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

- Основанием для исполнительного производства является исполнительный документ, который содержит резолютивную часть принятого судебного решения и не содержит сведений об обстоятельствах и мотивах принятия такого решения. Кроме того, у судебного пристава-исполнителя отсутствует право на предмет проверки обстоятельств возникшей задолженности, - указано в ответе врио руководителя Главного управления УФССП Эдурда Бабкова.

Но это еще не самое интересное. Анну очень удивила платежка: «коммуналку» почему-то до сих пор рассчитывают на шестерых жильцов, трое из которых уже давно прописались на кладбище. А владельцем жилплощади по-прежнему числится мертвая бабушка.

Квитанции приходят на имя умершей бабушки. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

- Я обращалась и просила сделать перерасчет, предоставляла документы, свидетельства о смерти родственников. Но меня и слушать никто не хочет. Объяснить конкретно, из чего складывается весь этот долг, и назвать точную сумму тоже отказываются. У них то сервер зависнет, то бухгалтер отсутствует. На словах я должна им полмиллиона, - возмущается Анна.

Квартплату начисляют на 6 человек. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Наследница нерадивых родителей все-таки не отчаивается и надеется, что ее ситуация решится. Сейчас Анна неофициально подрабатывает в магазине одежды, чтобы накопить деньги на ремонт. В дальнейшем девушка хочет оформить квартиру в собственность в доле с братом и продать ее.

- Основной вопрос - это внушительный долг за «коммуналку». Я даже готова заплатить свою часть долга, который мне пересчитают с момента 18-летия. Но всю сумму, которую на меня сейчас повесили, я выплатить не в состоянии. Брат мой тоже вряд ли миллионами ворочает в колонии. Понятно, что жить с ним вместе мы не будем. У каждого своя дорога. Я лишь хочу взять ипотеку с первоначальным взносом от проданной квартиры и устраивать свою судьбу, - добавляет Анна.

Девушка мечтает о своей квартире. Фото: предоставлено Анной Дубыниной.

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились к новосибирским юристам.

- Первым делом Анне необходимо взять выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), где будет указано, в каких долях они с братом владеют этой квартирой, сроки, основания получения права собственности на эту квартиру. Тогда уже будет понимание, с какого момента она является собственницей и является ли вообще. А дальше необходимо разобраться с исполнительными листами и судебными решениями, чтобы иметь возможность их обжаловать, - поясняет юрист Егор Попов.

Другой специалист в области права тоже считает, что необходимо оспаривать судебные решения о взыскании задолженности.

- Необходимо через суд произвести перерасчет коммунальных платежей за те годы, которые Анна провела в детском доме или под опекой. Предоставить документы о смерти родственников, выписать их из домовой книги. Решить вопрос с вступлением в наследство. Также, учитывая сложившиеся обстоятельства, можно попробовать все-таки написать в администрацию заявление о предоставлении жилья на правах сироты. В случае отказа попросить оформить его письменно с мотивировочной частью, а затем оспаривать это решение, - прокомментировал юрист Захар Глушков.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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