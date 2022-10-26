Новосибирск накроет арктическим холодом

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут лютые тридцатиградусные морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздняя осень пока радует новосибирцев солнечной и сухой погодой. Но зима не за горами. Уже сейчас многих сибиряков волнует вопрос, когда в регион нагрянут лютые морозы. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что в ближайшее время их не предвидится.

– Сейчас период предзимья, и он довольно теплый. В конце октября и в ноябре сильных морозов в Новосибирской области не будет. Ноябрь, по последним данным, тоже будет мягким. Лютые сибирские морозы в регионе как правило возможны в конце декабря-начале января. Нагрянут они в случае, если область накроет арктический антициклон. Именно он приносит с собой трескучие морозы, – рассказали КП-Новосибирск в Западно-сибирском гидрометцентре.

По данным погодных сайтов, ноябрь и декабрь в Новосибирске не будут морозными. Так, специалисты «Яндекс Погоды» передают, что максимально низкая температура в Новосибирске в ноябре 2022 года составит -12 градусов. И то – так холодно будет ночами. Днем же средняя температура воздуха в городе будет -7 градусов. Весь ноябрь будет пасмурным и снежным.

В декабре морозы в Новосибирске усилятся. Столбики термометра в некоторые ночи покажут -20 градусов. В дневное время будет в основном -14…-17 градусов. В декабре, по информации портала, будет всего один солнечный день – 27 число. В остальное время будет пасмурно, возможен снег.

– В январе, по предварительным данным, в Новосибирске возможны морозы до -21 градуса ночью и -19 днём. Месяц будет преимущественно облачным, – прогнозируют специалисты.

Специалисты сайта World Weather подтверждают, в ближайшие 2 месяца трескучих морозов в Новосибирске не будет. В ноябре, по их данным, максимально низкая температура составит -13 градусов. В декабре – -16. В январе похолодает до -20. Преимущественно будет облачно.

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