«Она стремилась к жизни, хотела родить»: суд отказался смягчать сроки убийцам пропавшей автомобилистки Татьяны Кучеевой

Алла Лидер и Михаил Смоленцев расправились с Татьяной (на фото справа) на съемной квартире. Фото: Фото: соцсети/предоставлено судебным департаментом по Новосибирской области.

- Она хотела родить. Мы думали, что будет сын, такой же беленький, как я. Она стремилась к жизни, была очень такая отличная дочь, любимая… Боль эту не унять, не спрятать никуда, - едва сдерживая слезы, делится воспоминаниями отец убитой Николай Кучеев.

36-летнюю Татьяну Кучееву нашли мертвой в ноябре 2020-го на берегу Оби в микрорайоне Затон. Незадолго до случившегося, она решила продать свою машину Hyundai Creta. И вдруг бесследно исчезла. Её искал весь город. А потом по подозрению в убийстве задержали автомеханика Михаила Смоленцева. Мужчина работал на СТО и помогал Татьяне сделать предпродажную подготовку иномарки. Но в итоге позарился на чужой кроссовер. Вместе со своей подругой Аллой Лидер задумал страшное - убить, угнать машину, продать ее...

- Они заранее арендовали квартиру, в которую Смоленцев под надуманным предлогом заманил Татьяну, где нанес ей множество ударов по голове, - пояснила КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Татьяна Садовникова.

В ноябре 2022, по решению областного суда, рецидивисту Смоленцеву, с учетом его предыдущих криминальных похождений, дали 21 год «строгача». Лидер, которая помогала прятать тело и заметать следы, приговорили к 14 годам колонии общего режима. Оба не согласились с вердиктом.

В апелляционной инстанции Михаил просил повторно допросить владельца автосервиса, который якобы и придумал преступную схему и даже обещал заплатить ему за убийство. Но, получив отказ, буквально взбеленился.

- Хорошо, Ваша честь, я понял. Я буду в Москву подавать кассационную жалобу. Судите, как хотите. Это несправедливый был приговор, далеко не справедливый, остальные на свободе, кто что творил, кто что делал. Мы здесь как расходный материал находимся, сидим. Кого нужно - посадили, кого нужно - отпустили, - на эмоциях заявил Михаил Смоленцев по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Лидер тоже жаловалась. Говорила, что помогла Смоленцеву скрыть труп под угрозой насилия. Он напротив уверял, что пошел на преступление под ее нажимом. Михаил заявил: уже находясь в застенках, он даже написал заявление в полицию. Пожаловался, что Алла угрожает ему через "коррумпированных сотрудников СИЗО".

Дал волю эмоциям и пенсионер, потерявший свою дочь, обратившись к осужденным и их адвокатам:

- Я не могу передать вам, чтобы вы поняли, как это видеть тело холодной дочери с избитым лицом. Было все у них согласовано, все продумано и все сделано, - печально заключил Николай Кучеев.

Алла Лидер сказала, что со Смоленцевым они не сговаривались. И тоже упомянула о дочери. Своей:

- Я всегда была со своим ребенком. И сейчас в данный момент я нахожусь два года уже под стражей. И для меня это болезненно, меня разрывает просто на части, мне душу вырвали, - пытаясь разжалобить тройку судей произнесла женщина.

Адвокат осужденной за групповой разбой и пособничество в убийстве Аллы Лидер в прениях просила вообще оправдать свою клиентку. Защитник Михаила Смоленцева требовал вернуть дело прокурору и расследовать заново. Гособвинитель же решил, что оба получили по заслугам. 35 лет на двоих - справедливо.

- Нашло объективное подтверждение, что Смоленцев умышленно лишил Кучееву жизни, в заранее подысканной Лидер для этого квартире. Последняя знала о преступных намерениях Смоленцева, разделяла их, его не опасалась, - резюмировал представитель Генпрокуратуры.

В итоге коллегия судей отменила Смоленцеву только штраф в 50 тысяч рублей за хищение у Кучеевой документов. Поскольку по этому эпизоду истек срок давности. В остальном апелляционная инстанция оставила приговор по делу о безжалостной расправе ради наживы без изменений. Так что осужденных ближайшее время должны перевести на зону.

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