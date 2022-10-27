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Политика27 октября 2022 17:08

Младший сержант из Новосибирской области потерял руку, спасая товарища на СВО

Его лично наградил медалью Суворова министр обороны РФ Сергей Шойгу
Галина СИМОНОВА
Дмитрия лично наградил медалью Суворова министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Администрация Болотинского района НСО

Дмитрия лично наградил медалью Суворова министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Администрация Болотинского района НСО

Девятнадцатилетний младший сержант Дмитрий Баранов из города Болотное в Новосибирской области вернулся со специальной военной операции награжденный медалью Суворова. Ее ему лично вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Дмитрий потерял в бою руку, спасая жизнь своего товарища.

— Я услышал свист и прыгнул на своего товарища инстинктивно. И примерно в трех метрах от нас взрывается мина. Этим взрывом мне оторвало руку по локоть, повредило печень и левую руку. Сознание я не терял. Одной рукой взял жгут, другой конец — в зубы. И постепенно перематывал туго-туго, чтобы не кровоточила рука у меня, — рассказывает сибиряк.

Военным Дима мечтал быть с детства. В армию его призвали летом прошлого года, там он и заключил контракт. А в конце февраля этого года в составе 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады он оказался на территории ЛНР. Первый свой бой сибиряк принял в Попасной. Сначала оборонялись, потом пошли в наступление. После своего героического поступка во время боев за город Золотое, Дмитрию предстояли четыре долгих месяца реабилитации. Парня доставили в Луганск, оттуда — в Ростов. А потом перевезли в Москву. Там его и наградил лично министр обороны РФ.

Сейчас Дмитрий Баранов продолжает служить по контракту. Теперь он — ведущий специалист Новосибирского областного военкомата.

— Я видел фашизм своими глазами. Наши деды в Великую Отечественную боролись с ним, теперь пришло наше время. Отсиживаться сейчас нельзя. Есть реальная угроза нашей Родине. Всем, кто сейчас в зоне спецоперации, я желаю довести дело до конца и вернуться домой, — говорит младший сержант Баранов.

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