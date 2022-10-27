Младший сержант из Новосибирской области потерял руку, спасая товарища на СВО

Дмитрия лично наградил медалью Суворова министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Администрация Болотинского района НСО

Девятнадцатилетний младший сержант Дмитрий Баранов из города Болотное в Новосибирской области вернулся со специальной военной операции награжденный медалью Суворова. Ее ему лично вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Дмитрий потерял в бою руку, спасая жизнь своего товарища.

— Я услышал свист и прыгнул на своего товарища инстинктивно. И примерно в трех метрах от нас взрывается мина. Этим взрывом мне оторвало руку по локоть, повредило печень и левую руку. Сознание я не терял. Одной рукой взял жгут, другой конец — в зубы. И постепенно перематывал туго-туго, чтобы не кровоточила рука у меня, — рассказывает сибиряк.

Военным Дима мечтал быть с детства. В армию его призвали летом прошлого года, там он и заключил контракт. А в конце февраля этого года в составе 57-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады он оказался на территории ЛНР. Первый свой бой сибиряк принял в Попасной. Сначала оборонялись, потом пошли в наступление. После своего героического поступка во время боев за город Золотое, Дмитрию предстояли четыре долгих месяца реабилитации. Парня доставили в Луганск, оттуда — в Ростов. А потом перевезли в Москву. Там его и наградил лично министр обороны РФ.

Сейчас Дмитрий Баранов продолжает служить по контракту. Теперь он — ведущий специалист Новосибирского областного военкомата.

— Я видел фашизм своими глазами. Наши деды в Великую Отечественную боролись с ним, теперь пришло наше время. Отсиживаться сейчас нельзя. Есть реальная угроза нашей Родине. Всем, кто сейчас в зоне спецоперации, я желаю довести дело до конца и вернуться домой, — говорит младший сержант Баранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber