Сверхзаразный «Цербер» унитожит «Омикрон»? Новосибирский вирусолог рассказал о новом штамме коронавируса

В России пока нет вакцины, эффективной против новых вариантов коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 октября, стало известно о выявлении двух новых для России вариантов коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. КП-Новосибирск связалась с вирусологом и профессором Новосибирского государственного университета Сергеем Нетесовым, чтобы узнать об особенностях данных штаммов.

Речь идет о BQ.1 и BQ.1.1, последний из них является производным от варианта «Омикрон» и назван «Цербером».

− Эти варианты COVID-19 появились в Западной Европе и США еще несколько месяцев назад. Суть в том, что их ранее не выявляли на территории России, − рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов. – Для выявления нового варианта нужно секвенировать его геном. Это занимает несколько дней. Еще пару дней уходит на анализ полученных данных. Так что реально эти варианты появились в России недели две-три назад.

Ученые уже начинают делать прогнозы по распространению геновариантов.

− Прогноз один – в России будет складываться такой же сценарий, как и в западных странах. Там они (эти варианты вируса - Ред.) занимают все большую долю и понемногу вытесняют те субварианты «Омикрона», которые были раньше, − сообщил в разговоре с КП-Новосибирск вирусолог.

По словам эксперта, у нас в стране пока нет вакцины, эффективной против новых вариантов коронавируса.

− Например, в данном случае вакцина «Спутник V» намного менее эффективна − по отношению к тем штаммам, для которых она создана. А создана она была на основе уханьского варианта. С тех прошло два года, и вирус не стоял на месте. В Центре имени Гамалеи уже разработан новый «Спутник», эффективный против омикрона, но он пока не разрешен для массового применения, − отметил в интервью КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Добавим, что в начале октября о «Цербере» впервые заговорили в ВОЗ в контексте того, что по Европе гуляет этот штамм. При этом BQ.1.1, он же «Цербер» – по клинической картине не сильно отличается от «Омикрона». Однако, есть отличие в заразности. Новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой, грубо говоря, помогают вирусу еще лучше проникать в организм человека, а значит, «Цербер» может быть более заразным.

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