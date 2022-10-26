Заключенный рассказал, как сбежал из новосибирской колонии

Под стражей Усаров пробудет минимум до 21 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

- Все спонтанно получилось, - так на суде объяснил свой побег из колонии серийный вор Сергей Усаров.

Вместе с другим зэком – Игорем Кащенко - он сбежал во время работ на выездном объекте. Оба жили в колонии-поселении, на «мягком» режиме: когда можно было покидать колонию, носить обычную одежду. Оба работали. С позволения администрации ездили на территорию инструментального завода. Но 20 октября не вернулись со смены. Их искали по всему городу и нашли.

- Взысканий нет, два поощрения, на путь исправления не встал, нуждается в контроле со стороны администрации, - зачитал судья характеристики на беглеца, предоставленные ГУФСИН. А затем вынес решение - под стражей фигурант пробудет минимум до 21 декабря.

Уже после заседания уголовник разоткровенничался с корреспондентом КП-Новосибирск и рассказал, что в день побега вместе с Кащенко он работал на инструментальном заводе, напарники обтачивали ключи:

- Вы с Кащенко планировали побег вместе или нет?

- Нет.

- А как получилось, что в один день вы сбежали?

- На самом деле я сам в замешательстве, как так произошло. Мы с ним приехали в семь утра на рабочее место, потом мы разошлись, после этого я его не видел.

- А почему сбежали, куда намеревались отправиться?

- Да никуда не намеревался, все спонтанно получилось, это не было запланировано. Мы употребили спиртное вместе с Кащенко - он где-то бутылку взял - и всё… Я не знаю, что там за спиртное такое было, но мне стало плохо, и непреодолимые потоки мыслей всяких тревожных начали посещать. Сидел думал-думал, а потом собрал вещи и ушел, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Усаров.

- Сожалеете о содеянном?

- На самом деле мне много мыслей посещало голову за этот период времени, когда я уже сбежал. Много раз хотелось вернуться, но уже поздно было.

Напомним, вчера суд также арестовал Игоря Кащенко. Его поймали в соседнем регионе – на автовокзале в Барнауле.

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