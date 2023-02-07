«Страшно. Скорые воют, люди с чемоданами»: русские туристы о том, что происходит в Турции после землетрясения

Сейчас в Ткпции люддей отвозят в безопасные зоны и собирают помощь пострадавшим. Фото: стоп-кадр/Алена ТИН.

Погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 20 тысяч, сотни людей числятся пропавшими без вести после землетрясений в Турции, и эти цифры продолжают расти. Очевидцами произошедшей трагедии стали многочисленные туристы. Они рассказали корреспондентам КП-Новосибирск, как страна переживает беду.

«ТУРКИ СИДЯТ НА УЛИЦАХ, РАЗВОДЯТ КОСТРЫ»

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 17,9 км 6 февраля в 04:17 по московскому времени. После этого зафиксировали ещё три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в провинции Газиантеп и еще несколько в других точках. Дневной толчок почувствовал ведущий Никита Елапов из Новосибирска, он сейчас живет в поселке Аяш рядом с турецким городом Мерсин на юго-восточном побережье. Это около 300 километров от эпицентра землетрясения.

– В Аяше малоэтажная застройка, поэтому легкое покачивание было. Но чем ближе к Мерсину, тем картина все страшнее становится. Скорые разъезжают, воют, люди с чемоданами, машинами. Страшно, – рассказал КП-Новосибирск Никита Елапов. – Второй раз в жизни ощущаю землетрясение. Сейчас еду забирать сына к себе, так как он живет ближе к городу, где толчки ощущались сильнее.

Знакомые Никиты из городов вблизи эпицентра землетрясения рассказали, что 6 февраля в 4 часа утра (8 часов по новосибирскому времени) начали качаться люстры, и тогда люди выбежали из домов на улицы.

– Очень быстро спасатели организовали точки сбора. Предлагали горячие напитки, супы, открыли школы, специальные площадки, чтобы люди собирались и спали там. Потом началось оповещение. Ездили машины и на турецком языке объявляли, что не стоит заходить в дома еще какое-то время. Кто мог, уехал подальше. Я к себе друзей позвал. Кто-то в машинах ночевал. Турки сидели на улицах, разводили костры, грелись, боялись заходить внутрь. Много русскоязычного населения поступило также. Особенно в ночь, когда идти было некуда, – сообщил КП-Новосибирск ведущий.

Турецкие службы рекомендуют пока находиться в безопасных местах и не возвращаться в дома.

«НАМ СКАЗАЛИ ВЫЙТИ НА УЛИЦУ»

Читательница КП-Новосибирск Анна передала в редакцию сообщение своего друга из города Эскиль, который расположен в центральной части Турции, вблизи очага землетрясения.

– Первый серьезный толчок был ночью, во сне я его не почувствовал. Зато ощутил днем. Ночью землетрясение длилось около 1 минуты 30 секунд. Днем был толчок примерно на 45 секунд, – рассказал турок.

Днем, когда он был на работе, в Эскиле начали эвакуировать людей.

– Нам сказали выйти на улицу. Там низкие дома. Потом перевезли подальше от эпицентра, – передает Анна слова местного жителя.

«В КАФЕ СОБИРАЮТ ВЕЩИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ»

В Стамбуле толчков не почувствовали, но неравнодушные люди собирают помощь для пострадавших. Об этом КП-Новосибирск рассказала Алена Тин, которая несколько лет живет в Стамбуле.

- Почти все кафе, бары и клубы принимают помощь и отвозят в МЧС. Жители Стамбула помогают всем, чем могут: несут одежду, лекарства, еду, средства личной гигиены, вещи и продукты для детей, - описывает Алена. - Мы тоже отнесли зимние теплые вещи и обувь.

Пострадавшим несут теплые вещи и лекарства. Фото: Алена ТИН.

Но есть важная проблема – из-за землетрясения нарушено сообщения с некоторыми городами, которые оказались в эпицентре ЧП. Поэтому гуманитарка придет не сразу.

- Дороги разрушены там, где эпицентр. Видела, что организовали медицинский корабль, чтобы в Мерсин людей отвозить. Turkish airlines зафиксировали маленькие цены, - говорит Алена.

«Мисс Вселенная Спорт» Яна Барвичуте из Новосибирска сейчас тоже находится в Стамбуле – она остановилась там на пару дней после конкурса красоты.

– Сегодня мы вылетаем, правда, у нас уже сдвинули рейсы. Идет задержка, многие рейсы отменяют на турецких авиалиниях. Люди перестраховываются, возвращают билеты, – рассказала КП-Новосибирск Яна Барвичуте.

ВАЖНО

Отменят ли чартеры в Турцию?

Турагенты из новосибирских фирм рассказали КП-Новосибирск, что сейчас в Турцию летает мало туристов. Из Новосибирска нет рейсов, только через Москву, так как туристический сезон закончен, а в некоторых турецких районах даже выпал снег.

– Чартеров сейчас нет. Люди если и летают, то самостоятельно. Да и к тому же многие русские живут в Турции еще со времен мобилизации, поэтому точное число новосибирцев, находящихся сейчас там, определить нельзя, – анонимно сообщил КП-Новосибирск турагент.

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