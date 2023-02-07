Новосибирец бесплатно строит пирамиду во дворе многоэтажки. Зачем он это делает?

Строительство уже заняло почти две недели. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Двор дома № 42 на улице Сакко и Ванцетти превратился в маленький кусочек Египта: там теперь есть своя пирамида. Правда, из снега. Построил ее новосибирский слесарь - 49-летний Иван Волот.

- В течение нескольких лет я участвую в фестивале и делаю иглу на пляже «Бумеранг», - рассказал КП-Новосибирск Иван. - В прошлом году я строил для детей другую снежную конструкцию, а в этот раз решил провести эксперимент - возвести из снега пирамиду. И заодно потренироваться перед фестивалем, который пройдет в середине февраля.

Слксарь Иван не первый год радует новосибирцев снежными конструкциями. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Свою гробницу фараонов новосибирец начал строить почти две недели назад. Задача оказалась очень непростой.

- Я утрамбовываю снег ногами, за ночь он уплотняется. А утром пилой вырезаю из него блоки - каждый весом почти 10 килограммов, - продолжает Иван и с юмором добавляет: - Заодно и от снега у дома помогаю избавляться. Ко мне периодически подходят, спрашивают, что я строю. Я говорю, что получится пирамида. Люди удивляются, зачем мне это надо. А что, разве было бы лучше, если бы водку пил? Жены у меня нет, детей - тоже. Так пусть другие дети немного порадуются!

Вес каждого такого блока - около 10 килограммов. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Дети и правда в восторге от постройки и периодически помогают Ивану.

- Один мальчик мне с маленькими снежными кусочками помогал - они стали «цементом» для пирамиды, - объясняет Иван.

Высота конструкции - более 2 метров. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, чтобы получить нужный эффект, Иван смачивает немного снега в ведре воды, которое приносит с собой. Когда состав застывает, «кирпичи» держатся очень крепко.

- Даже мне, взрослому человеку, было бы сложно повредить такую конструкцию. И дети без проблем смогут в этой пирамиде играть, - уверен Иван. - В прошлом году я это не рассчитал, и дети постройку немного повредили.

Строительство сибиряк завершит на этой неделе. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, конструкция совершенно точно защитит от ветра, и в ней будет немного теплее, чем на улице. А еще там можно будет без опаски даже зажечь свечу - с пирамидой ничего не случится. Окончательно же завершить пирамиду Иван планирует на этой неделе.

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