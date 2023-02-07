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7 февраля 2023 5:49

Новосибирец бесплатно строит пирамиду во дворе многоэтажки. Зачем он это делает?

Новосибирец бесплатно строит пирамиду во дворе многоэтажки
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Строительство уже заняло почти две недели.

Строительство уже заняло почти две недели.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Двор дома № 42 на улице Сакко и Ванцетти превратился в маленький кусочек Египта: там теперь есть своя пирамида. Правда, из снега. Построил ее новосибирский слесарь - 49-летний Иван Волот.

- В течение нескольких лет я участвую в фестивале и делаю иглу на пляже «Бумеранг», - рассказал КП-Новосибирск Иван. - В прошлом году я строил для детей другую снежную конструкцию, а в этот раз решил провести эксперимент - возвести из снега пирамиду. И заодно потренироваться перед фестивалем, который пройдет в середине февраля.

Слксарь Иван не первый год радует новосибирцев снежными конструкциями.

Слксарь Иван не первый год радует новосибирцев снежными конструкциями.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Свою гробницу фараонов новосибирец начал строить почти две недели назад. Задача оказалась очень непростой.

- Я утрамбовываю снег ногами, за ночь он уплотняется. А утром пилой вырезаю из него блоки - каждый весом почти 10 килограммов, - продолжает Иван и с юмором добавляет: - Заодно и от снега у дома помогаю избавляться. Ко мне периодически подходят, спрашивают, что я строю. Я говорю, что получится пирамида. Люди удивляются, зачем мне это надо. А что, разве было бы лучше, если бы водку пил? Жены у меня нет, детей - тоже. Так пусть другие дети немного порадуются!

Вес каждого такого блока - около 10 килограммов.

Вес каждого такого блока - около 10 килограммов.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Дети и правда в восторге от постройки и периодически помогают Ивану.

- Один мальчик мне с маленькими снежными кусочками помогал - они стали «цементом» для пирамиды, - объясняет Иван.

Высота конструкции - более 2 метров.

Высота конструкции - более 2 метров.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, чтобы получить нужный эффект, Иван смачивает немного снега в ведре воды, которое приносит с собой. Когда состав застывает, «кирпичи» держатся очень крепко.

- Даже мне, взрослому человеку, было бы сложно повредить такую конструкцию. И дети без проблем смогут в этой пирамиде играть, - уверен Иван. - В прошлом году я это не рассчитал, и дети постройку немного повредили.

Строительство сибиряк завершит на этой неделе.

Строительство сибиряк завершит на этой неделе.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кстати, конструкция совершенно точно защитит от ветра, и в ней будет немного теплее, чем на улице. А еще там можно будет без опаски даже зажечь свечу - с пирамидой ничего не случится. Окончательно же завершить пирамиду Иван планирует на этой неделе.

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