«Просили 50 тысяч долларов»: сибирячка заявила, что ей предлагали дать взятку за победу в конкурсе «Миссис Вселенная»

Сибирячка заявила о взятках на конкурсе красоты "Миссис Вселенная". Фото: Александр КОЗЛОВ

42-летняя жительница Новосибирска Яна Барвичуте поучаствовала в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», где получила титул «Мисс Вселенная Спорт». Проходило состязание в Болгарии с 30 по 5 января. Всего конкурсанток было около ста человек — с разных уголков мира.

Всего конкурсанток было около ста человек — с разных уголков мира. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

— Раньше я конкурсами красоты не интересовалась. Как-то было не до этого: бизнес, дети… А в прошлом году как-то у меня все стабилизировалось, стало больше свободного времени. Я стала искать, чем бы его занять, может быть, найти идею для нового проекта. И тогда мне на глаза попалась афиша нашего местного конкурса «Миссис бизнес». Меня он заинтересовал, хотелось рассказать о своем бизнесе, чего я добилась, пообщаться с другими конкурсантками. Может быть, с кем-то у нас бы совпали интересы, и мы бы смогли потом вместе работать, — рассказала Яна КП-Новосибирск. — Победив на нашем региональном этапе, я смогла участвовать во всероссийском конкурсе «Миссис бизнес Россия», который в прошлом году проходил в Питере. И уже после титула там директор конкурса предложила мне поучаствовать в конкурсе «Миссис Вселенная».

Яркие наряды и кокошники выделяли Яну среди других. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

Размышляла над предложением Яна около месяца. И в итоге — решила попробовать и начала подготовку.

— Первое, с чем я столкнулась — это то, что нигде в магазинах нет достойных вечерних платьев. Не только в Новосибирске, но и в столице. Поэтому решила шить его на заказ. Заказывала ткани, придумывала эскизы, работала с дизайнерами. Заказывала кокошник ручной работы, другие аксессуары. И в итоге получилось очень красиво, — рассказывает Яна Барвичуте. — Я готовила также творческий номер и купальник к проходу, но, в итоге этап с купальниками отменили, а спеть мне просто не дали. Буквально, не включили мою музыку и не дали выйти.

Сибирячка предстала на конкурсе в образе русской красавицы. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

Но, как оказалось, это было еще далеко не самое неприятное событие. Перед главным выходом сибирячки, кто-то сломал ей часть сложного костюма.

— У меня была такая достаточно сложная конструкция в виде матрешки, с которой я должна была выходить на финале. Мы долго вместе с дизайнерами продумывали весь этот механизм, чтобы он держался сам по себе и еще ехал за мной по сцене. За несколько часов до финала я проверяла костюм, и все было хорошо. Но вот уже перед самым выступлением хореограф помогает мне занести его на сцену, и мы обнаруживаем, что одна часть костюма начала отделяться — кто-то выкрутил мне шуруп. Слава богу, что там был еще несущий штырь, на котором она держалась, и мне все-таки удалось пройти, просто очень аккуратно. Но это был жутчайший стресс, — вспоминает Яна.

Рядом с Яной - участница из Азии, занявшая третье место. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

Но самым обескураживающим для Яны событием стало предложение ей дать взятку, чтобы попасть в число лидеров.

— В какой-то момент мне сказали, что, мол, вы очень красивая девушка, мы бы хотели вас возвести в топ-5, но только в качестве вице-мисс, ибо первое место у нас уже занято. Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне еще сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов, — рассказывает сибирячка. — Я от этого «щедрого» предложения отказалась. Как по мне, пусть у меня лучше не будет короны, чем будет корона, добытая таким путем.

В итоге Яна Барвичуте получила титул «Мисс Вселенная Спорт», и, как она сама утверждает, о поездке на конкурс не жалеет, считая его интересным опытом.

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