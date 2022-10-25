Свадьбы не будет: жених обвинил невесту-брокера в краже 130 тысяч рублей за два месяца до женитьбы

Евгений был вместе со своей невестой 2 года. Фото: предоставлено Евгением.

31 октября должно было стать одним из самых счастливых дней для бердского таксиста Евгения: парень готов был жениться на женщине, с которой встречался 2 года. Но в итоге вместо ЗАГСа пара дает объяснения в полиции: жених обвинил невесту в краже 130 тысяч рублей. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности этой истории.

«ХОТЕЛИ КУПИТЬ УЧАСТОК»

Олеся* появилась в жизни 33-летнего Евгения два года назад.

- Я тогда расстался с девушкой, вместе с которой был пять лет, ни о каких отношениях не думал. С Олесей познакомился случайно: она - ипотечный брокер, помогала продать квартиру друзьям. В общей компании мы и встретились, - рассказал КП-Новосибирск Евгений. – Сначала просто общались как друзья, вместе бывали в кафе. Но потом Олеся сказала, что влюбилась меня и хочет встречаться. Я ей поверил: она подкупила меня тем, что мечтала о нашем будущем, говорила, что мы вместе всего добьемся.

Парня не смутило то, что Олеся старше его на 6 лет и у нее двое дочерей: наоборот, с детьми он подружился.

- Младшая дочка Олеси мне рассказывала даже больше, чем своей маме: я всегда старался ей помочь и выслушать, - говорит Евгений. – По сути они стали мне как семья, хоть мы и жили в разных квартирах.

Мужчина в итоге позвал Олесю замуж: пара должна была расписаться 31 октября. Но вместо марша Мендельсона грянул скандал.

- В августе я продал машину и отдал 200 тысяч рублей Олесе: она предложила купить земельный участок на торгах у судебных приставов. По словам Олеси, он выставлялся там за 130 тысяч рублей, - уверяет Евгений. – В этот же вечер Олеся мне перезвонила и спросила: «Как ты считал деньги? Там не хватает 5 тысяч». Я сразу понял, что она обманывает, но не стал обострять ситуацию: думал, вдруг ей на детей деньги нужны…

«ДЕНЬГИ СНЯТЬ НЕ МОГУ»

Дальше, по словам бердчанина, невеста стала вести себя странно:

- По моей просьбе из тех денег, что я ей дал, она вернула часть суммы – мне они нужны были, чтобы решить вопросы с другим авто. У нее осталась ровно 131 тысяча – столько, сколько нужно было для торгов. Олеся сказала, что положила эти деньги на счет для торгов, - вспоминает Евгений.

Срок торгов прошел, но ни денег, ни участка таксист так и не увидел.

- Олеся говорила, что не может перевести мои деньги после торгов – якобы сайт приставов не работает. Кормила меня «завтраками», - уверяет Евгений.

Сама Олеся с корреспондентами отказалась общаться:

- Я уезжаю в командировку, нет времени, - заявила она КП-Новосибирск.

Евгений уже написал на бывшую невесту заявление в полицию, так что свадьбы не будет.

*Имя девушки изменено.

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