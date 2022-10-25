«Хочу за свой поступок отвечать»: беглый новосибирский зэк Кащенко, пойманный на Алтае, вновь отправился в СИЗО

Суд отправил Кащенко в изолятор до 21 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске больше 3 дней искали двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения. В итоге нашли, причем одного из них – 43-летнего Игоря Кащенко – в другом регионе. Полицейские Барнаула задержали его на автовокзале. Следом этапировали в Новосибирск – в суд. Следователь отдела полиции №8 «Калининский» возбудила уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы группой лиц по предварительному сговору», максимальный срок ней – 5 лет.

- Органами предварительного следствия Кащенко обвиняется в том, что 20 октября 2022 года, отбывая наказание в местах лишения свободы, при выполнении работ на выездном объекте в Новосибирске совершил побег. В последующем 23 октября он был задержан сотрудниками полиции в городе Барнауле, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.

В суде полиция и прокуратура настаивали на помещении беглеца в СИЗО. Сам Кащенко не возражал, но заявил, что никакого «предварительного сговора» не было:

- Я ни с кем не договаривался, тем более он (другой беглец Сергей Усаров - прим. ред.) раньше меня убежал. Я хочу за свой поступок отвечать, у меня договора никакого с ним не было.

Суд отправил Кащенко в изолятор пока до 21 декабря. После заседания зэк попросил своего адвоката связаться с его родными, чтобы они привезли в СИЗО вещи, которые он оставил в колонии-поселения. Когда обвиняемого уводил конвой журналист КП-Новосибирск попыталась выяснить его мотив:

- Почему совершили побег, что произошло?

- До свидания, - коротко ответил рецидивист.

Последний приговор уголовник с богатым криминальным прошлым, где нашлось место даже пособничеству в убийстве, выслушал в декабре 2021 года. Вместе с подельником он совершил весьма оригинальное мошенничество: «Кащенко, представляясь подполковником полиции, показал потерпевшей паспорт в обложке красного цвета, выдавая его за служебное удостоверение сотрудника полиции, и сообщил женщине о том, что она продала не клейменное мясо. Он предложил решить этот вопрос, чтобы у неё не было проблем с законом. Потерпевшая передала Кащенко имеющиеся у нее денежные средства в сумме 22400 рублей», — говорится в тексте решения, опубликованного на сайте Ордынского районного суда.

Что касается второго беглеца, Сергея Усарова, поскольку его задержали на день позже Кащенко, то избирать меру пресечения на время следствия фигуранту будут только завтра. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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